Stai cercando una nuova piattaforma di gioco con cui scommettere in modo sicuro, semplice e completo?

Se non ci hai ancora pensato, ti consigliamo di dare fiducia a StarVegas (sito ufficiale), un nome che forse hai già sentito per quanto riguarda il mondo dei casinò e delle slot, ma che in realtà è davvero un numero uno anche per quanto concerne le scommesse.

Proprio per convincerti della bontà della sua proposta, nelle prossime righe abbiamo pensato di scrivere una guida completa a StarVegas, con tutto ciò che devi assolutamente sapere su questo operatore prima di aprire un conto gioco (cosa che, lo anticipiamo, ti richiederà solamente pochi minuti!).

Ti consigliamo pertanto di prenderti il tempo utile per leggere la nostra recensione di StarVegas: scoprirai tanti dettagli che ti permetteranno di capire quali sono le caratteristiche vincenti di questo operatore e perché ogni giorno tantissimi scommettitori decidono di dare fiducia a questa piattaforma di betting.

Cominciamo subito!

Chi è StarVegas?

Come sempre abbiamo l’abitudine di fare, la prima cosa utile è capire con chi abbiamo a che fare. Anche se StarVegas non ha bisogno di grandi presentazioni, ricordiamo che si tratta di un sito web di proprietà della Greentube Malta Limited, una società che opera attraverso la titolarità della concessione per il gioco a distanza n. 15231. La società ha sede a Malta ma ha ottenuto un codice fiscale italiano per operare nel nostro Paese.

Insomma, si tratta di una società qualificata, favorevolmente conosciuta, con una presenza stabile in Italia e con tantissimi benefici che vedremo nel corso delle prossime righe!

Scommesse StarVegas: che giudizio dare

Ora che abbiamo capito il senso di questa guida e che StarVegas non solo non è una truffa, ma è anche uno degli operatori più qualificati ad operare in Italia, facciamo un passo in avanti verso il cuore della nostra recensione e capiamo che cosa ha in serbo per noi il comparto betting di StarVegas.

Prima di tutto, per accedere a questa sezione basta cliccare su Sport, una delle cinque macrovoci che trovi nel menu orizzontale che si trova sotto l’header (le altre voci sono Gira e Vinci, Slot, Casinò e Casinò Live: le relative sezioni sono molto belle, ma oggi a noi interessa occuparci solo delle scommesse!).

Una volta che avrai cliccato su Sport, verrai accolto da un pannello che non è molto diverso da quello che magari hai già avuto l’abitudine di vedere in altri bookmaker. Sotto il menu orizzontale principale compare infatti un altro sotto menu che ti permetterà di orientarti meglio nel mondo delle scommesse sportive, spaziando dal Prematch alla Live suite, dal Multibet agli Eventi live, dal MultiLive al Calendario.

La schermata principale della pagina ti potrebbe sembrare ricca di troppe informazioni, ma in realtà bastano pochi secondi per orientarsi correttamente. La parte più grande, quella centrale, è quella di maggiore dettaglio: qui potrai leggere ogni informazione sui match su cui vuoi scommettere e capire come gestire al meglio le quote.

C’è poi la colonna di sinistra: utilizzala per cercare e trovare più rapidamente i match o le competizioni su cui vuoi scommettere, spaziando per il tipo di disciplina sportiva su cui vuoi fare betting o lasciandoti catturare da ciò che ti viene proposto in evidenza.

Di contro, nella colonna di destra potrai costruire la tua personale schedina. Noterai che man mano che inserirai i match nelle scommesse, questa parte della pagina si popolerà con le tue prenotazioni di gioco, che anche in caso di mancata conferma da parte tua, rimarranno nel sistema per 3 giorni, a partire dalla data di emissione.

Come scommettere su StarVegas

A proposito, ma come scommettere su StarVegas? Ci sono delle regole precise da seguire? È complicato o è facile?

Te lo diciamo subito: è semplicissimo!

Per prima cosa, immaginiamo che tu abbia già preso sufficiente confidenza con la struttura della pagina che ti abbiamo presentato. Dunque, non devi far altro che usare le varie maschere e funzioni di ricerca e trovare il match su cui vuoi puntare.

Immaginiamo ad esempio di voler puntare su un match di tennis che non è ancora iniziato, quello tra Sinner e Galan, e che siamo molto convinti che Sinner riesca a vincere su Galan in meno di 17,5 game. Clicchiamo dunque sulla quota sotto l’under.

Noterai che la parte destra della pagina si è valorizzata con la prenotazione della scommessa su Sinner – Galan.

A questo punto puoi inserire in schedina anche altre partite, creando così una multipla o un sistema. Oppure, se non vuoi scommettere su altri match, non ti rimane altro da fare che inserire il valore della puntata (in questo caso su StarVegas è valorizzato di default 1 euro, ma puoi inserire il valore che preferisci oppure uno dei quelli già presenti, tra 3, 5, 10 e 15).

Se sei convinto della tua puntata, clicca su Gioca. In pochi istanti StarVegas confermerà la tua giocata e a quel punto non ti rimarrà altro da fare che sperare che le tue previsioni vadano a buon fine!

Promozioni StarVegas per lo sport

Come ogni buon bookmaker che si rispetti, anche StarVegas ha predisposto per i propri clienti una ricca serie di bonus e promozioni che sembrano rendere ancora più vantaggiosa la propria esperienza di gioco con questo operatore.

L’elenco delle promo è davvero ricco. Alcune di queste sono riservate solamente ai nuovi utenti, sotto forma di bonus di benvenuto. Altre promozioni si rivolgono invece alla generalità degli utenti di StarVegas e, dunque, anche a coloro che sono già iscritti da tempo.

Anche in questo caso, andiamo con ordine!

Bonus di benvenuto StarVegas

Il bonus di benvenuto StarVegas per lo sport è la promozione più interessante, riconosciuta a tutti coloro che non sono già clienti di questo operatore e che si iscrivono per la prima volta tra le fila dei suoi utenti. Per ottenerlo basta:

Registrare QUI un conto gioco con StarVegas

Effettuare il tuo primo versamento

Ricevere il bonus pari al 50% della tua prima ricarica fino a un massimo di 3.000 euro

Scommettere sugli eventi sportivi di tua scelta.

Ottenere il bonus è dunque molto semplice. Ti ricordiamo però che per poterlo sbloccare devi effettuare un volume di scommesse pari a 6 volte l’ammontare del primo deposito, entro 15 giorni dallo stesso, e che ai fini dell’attivazione del Bonus di benvenuto sono considerati validi solamente i ticket contenenti almeno 3 eventi con quota minima di 2 per singolo evento.

Promozioni speciali StarVegas

Le buone notizie non sono però finite qui, perché StarVegas riconosce dei bonus speciali anche in occasione di specifici eventi o situazioni.

Per esempio, al momento in cui scriviamo è presente un bonus sul risultato esatto: in caso di vincita, potesti ottenere fino a 200 free spin. È inoltre presente un bonus multipla che aumenta più che proporzionalmente il peso delle tue vincite, fino a un massimo del 200%.

Ti consigliamo però di dare molto spesso uno sguardo all’elenco delle promozioni attive, perché StarVegas aggiorna periodicamente i propri bonus con delle novità sempre più interessanti!

Scommettere su StarVegas con l’app

Il sito internet di StarVegas è davvero molto efficace e intuitivo, e ti basteranno pochi secondi per prendere l’opportuna dimestichezza con le sue caratteristiche e le sue funzionalità.

Se però, come noi, preferisci il divertimento in mobilità, c’è una buona notizia che ti attende: StarVegas è infatti utilizzabile anche tramite app per dispositivo mobile: avrai in questo modo a portata di tap più di 500 slot machine, giochi di casinò, tornei di poker, estrazioni Bingo da seguire in tempo reale e, naturalmente, tante scommesse sportive!

Installare l’app e utilizzarla è molto semplice.

Se per esempio vuoi scaricare l’app StarVegas da Android, devi andare direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. L’app non può infatti essere scaricata direttamente sul Play Store per le politiche di Google, ma puoi comunque installarla in tutta sicurezza sul sito ufficiale StarVegas seguendo questi pochi passaggi:

scarica l’app dal sito

potrebbe comparire un messaggio di avviso: conferma cliccando OK per avviare il download

se richiesto, abilita il download da Sorgenti sconosciute (un’impostazione di sicurezza che spesso si trova di default su smartphone e tablet). Basta toccare Impostazioni nella finestra che si aprirà automaticamente, attivare l’opzione Sorgenti sconosciute o Consenti da questa fonte, tornare indietro e proseguire con l’installazione;

apri il file APK scaricato e completa l’installazione.

A quel punto potrai inserire username e password con cui ti sei registrato sul sito StarVegas e iniziare a giocare in tutta sicurezza e comodità!

Se invece vuoi giocare a StarVegas con l’app per iOS, i dispositivi di casa Apple, le cose sono ancora più semplici. Puoi infatti scaricare l’app StarVegas direttamente dall’App Store, usando il link che trovi sul sito internet ufficiale. Il download e l’installazione avverrà come avviene per la generalità delle operazioni con tutte le app che si trovano in questo store.

Assistenza clienti StarVegas

Uno degli aspetti che ci è piaciuto di più in StarVegas è sicuramente la qualità dell’assistenza clienti, sempre pronta a fornire un riscontro dinanzi a ogni richiesta dell’utenza.

Prima di contattare il supporto tecnico, però, ti consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Help, che comprende guide e FAQ di pratica lettura, in grado di risolvere buona parte dei problemi che gli utenti come te hanno già manifestato in precedenza.

Le guide e il materiale descrittivo che si trovano in questa sezione sono organizzate molto bene, e la maschera che trovi in alto a destra renderà ancora più semplice trovare una risposta ai tuoi interrogativi.

Se invece non dovessi trovare quel che fa per te, e nel caso in cui tu abbia bisogno di ulteriori informazioni, l’Help Desk di StarVegas è comunque a tua disposizione.

Clicca dunque sul pulsante Contatti che trovi in alto a destra per avere un riepilogo di tutte le modalità utili per raggiungere l’Help Desk, come:

servizio telefonico operativo tutti i giorni dalle 8 alle 21, che risponde al numero verde 800 596738

servizio clienti via email all’indirizzo di posta elettronica supporto@it.starvegas.it, con il customer care che risponde dalle 8 alle 21 tutti i giorni

live chat attivabile dal sito internet, con la sezione contatti, disponibile tutti i giorni dalle 11 alle 19.

Le nostre opinioni sulle scommesse StarVegas

A questo punto non ci rimane che esprimere qualche opinione finale sul servizio fornito da StarVegas a tutti i suoi clienti italiani, con particolare riferimento al mondo delle scommesse sportive che quotidianamente presidiamo con i nostri esperti.

Ebbene, a nostro giudizio StarVegas si conferma come una tra le piattaforme di scommesse sportive più solide e affidabili. Gestita dalla Greentube Malta Limited con regolare concessione italiana, ha tra i suoi principali punti di forza un’interfaccia intuitiva e ben organizzata che permette di orientarsi facilmente tra le diverse sezioni, dalla navigazione prematch alle scommesse live. Particolarmente apprezzabile è la struttura della pagina con la colonna sinistra per la ricerca rapida dei match, la sezione centrale per i dettagli delle quote e la colonna destra per costruire la schedina.

L’offerta promozionale risulta competitiva, con un bonus di benvenuto fino a 3.000 euro (50% del primo deposito) e promozioni speciali come il bonus multipla fino al 200% e le free spin sui risultati esatti.

La disponibilità dell’app mobile per Android e iOS garantisce invece flessibilità di gioco, mentre il servizio di assistenza clienti si distingue per completezza, offrendo supporto telefonico, email e live chat con orari estesi. La sezione FAQ ben strutturata completa un quadro di professionalità che rende StarVegas una scelta consigliabile per gli scommettitori italiani.

Insomma, una piattaforma di gioco sicuramente da provare!