Emergenza Coronavirus: creato comitato medico dopo polemiche Lega Serie A-AIC-Governo

La Lega Serie A ha creato un comitato medico scientifico per valutare al meglio l’emergenza legata alla diffusione del contagio del Coronavirus dopo le richieste del Governo, da parte del Ministro Spadafora, e dell’Assocalciatori, con il presidente Tommasi che minacciava lo sciopero, di sospendere definitivamente il campionato, in attesa della decisione definitiva, che arriverà martedì nel Consiglio Federale Straordinario

Il mondo del calcio è nel caos più totale. Tra decreti, accuse, polemiche, richieste, interessi economici, l’emergenza legata al pericolo di diffusione del contagio del Coronavirus sta creando problemi tra le maggiori autorità competenti.

Infatti, nonostante la Lega Serie A abbia proceduto a rinviare alcune partite della 25° e della 26° giornata di campionato nelle scorse settimane, con tanto di slittamento del calendario e creazione di un turno infrasettimanale a maggio, la giornata di oggi può essere considerata assolutamente grottesca.

Ma andiamo con ordine. In mattinata è arrivata la pubblicazione del nuovo decreto legislativo da parte del Governo che vietava di disputare qualsivoglia competizione sportiva con il pubblico, però permettendo comunque di svolgere le stesse attività a porte chiuse.

D’altronde, era stata proprio questa la decisione presa dall’autorità calcistica italiana, anche grazie all’appoggio della FIGC e dopo le continue richieste del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che permettevano comunque alla Serie A di svolgesi regolarmente, tentando di non falsare ulteriormente un campionato già oscurato da diversi rinvii.

Ebbene, tutto però è cambiato poco prima delle 12:30. Infatti, mentre i giocatori di Parma e Spal erano in procinto di scendere in campo allo Stadio Ennio Tardini per recuperare, appunto, la partita valida per la 26° giornata di campionato, gli stessi sono stati fermati dall’arbitro, che aveva ricevuto tale indicazione da parte della Lega.

Secondo le indiscrezioni, proprio in quel momento, i vertici della Lega Serie A erano in riunione per decidere se assecondare le richieste da parte sia del Ministro Spadafora, che chiedeva appunto di valutare la sospensione definitiva del campionato, sia del presidente dell’AIC, Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, pronto a sancire lo sciopero dei calciatori.

Ma questa prima “battaglia” è stata vinta dalla Lega, visto che ha evidenziato il rispetto del decreto legislativo pubblicato stamattina, che appunto permetteva di svolgere qualsivoglia competizione sportiva a porte chiuse, come effettivamente predisposto in settimana durante le diverse riunioni federali.

Inoltre, la Lega ha predisposto una riunione straordinaria del Consiglio Federale nella giornata di martedì, che sarà fondamentale per decidere se è il caso di sospendere effettivamente e definitivamente, almeno fino a nuove indicazioni governative, il campionato di Serie A.

Quindi, Parma-Spal si è giocata con più di un’ora di ritardo, così come le altre partite, che si concluderanno con il posticipo di questa sera tra Juventus-Inter, big match e scontro diretto per lo Scudetto, e con il Monday Night di domani tra Sassuolo e Brescia.

Apriti cielo, si potrebbe dire. Infatti, nonostante queste decisioni più che coerenti da parte della Lega, che sicuramente non avrebbe potuto fermare ora il campionato, sia perché ormai i calciatori e le squadre erano in procinto di giocare, sia per non falsare ulteriormente il campionato, sia Spadafora che Tommasi hanno alimentato le polemiche con nuove dichiarazioni.

Da una parte, Spadafora si è mostrato contrario a tale decisione; dall’altra, Tommasi ha evidenziato come la minaccia dello sciopero dei calciatori, per il quale già c’era una bozza in fase di revisione, è stata momentaneamente ritirata solo per rispetto delle decisioni delle autorità competenti, ma confermando la propria idea su come la decisione di martedì dovrà essere una e una soltanto: la sospensione del campionato.

La Lega Serie A allora ha risposto per le rime ad entrambi con un comunicato ufficiale, nel quale non solo sottolineava come le dichiarazioni di Spadafora erano contrastanti rispetto al decreto legislativo, rispettato in toto per permettere lo svolgimento della competizione, ma imputando le colpe del ritardo di oggi alle inaspettate ed improvvise richieste dell’ultimo minuto da parte dell’AIC, e, aggiungendo, il proprio punto di vista sulle polemiche relative alla possibilità di trasmettere le partite in chiaro.

Infine, la Lega Serie A ha predisposto la creazione di un Comitato Medico Scientifico, che avrà l’obiettivo di stabilire regole corrette per la tutela della salute dei calciatori, così da affrontare nel miglior modo possible l’emergenza legata al pericolo di diffusione del contagio del Coronavirus.

In attesa della decisione definitiva della Lega Serie A di martedì, che a questo punto dovrebbe andare verso la sospensione del campionato per evitare il rischio di scioperi da parte dell’Assocalciatori e di nuove polemiche con il Governo, ci teniamo a precisare come il calcio è fatto prima di tutto di e per i tifosi… giocare a porte chiuse, come sta accadendo oggi, non solo è uno spettacolo assolutamente terrificante, ma è anche anticalcio.

