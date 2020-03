Polemica Sky-Spadafora per la trasmissione Partite 26° Giornata Serie A in Chiaro

La piattaforma televisiva Sky con un comunicato ufficiale attacca il Ministro Spadafora di non aver detto tutta la verità al riguardo le possibilità di trasmettere le partite della 26° Giornata di Serie A in chiaro sul digitale terrestre. La contro-risposta del Ministro dello Sport Spadafora non si è fatta attendere e la polemica sembra tutt’altro che placata.

Sky ha voluto replicare in maniera dura contro il Ministro dello Sport Spadafora che aveva accusato il gruppo televisivo di essersi rifiutato a trasmettere in chiaro le partite della 26° Giornata di Serie A.

In una nota inviata all’Ansa Sky dichiara: “Ci dispiace constatare che le dichiarazioni del Ministro Spadafora non corrispondono alla realtà. Sky da diversi giorni aveva dato la disponibilità a trasmettere sia il big match Juventus Inter che le partite di Serie A di cui detiene i diritti sui canali in chiaro del digitale terrestre TV8 e Cielo. Però le leggi attuali sui diritti tv non sono superabili e la Lega Calcio di Serie A lo ha ribadito più volte”.





La contro-risposta del ministro Spadafora non si è fatta attendere: “Per evitare assembramenti di tifosi nel territorio nazionale ho fatto notare ai soggetti interessati la possibilità per riuscire a trasmettere le partite di questa giornata di Serie A in chiaro dopo numerosi colloqui e attenta valutazione. C’era la possibilità di trasmettere le immagini in differita, liberamente, a partire dai canali in chiaro del gruppo Sky senza preclusioni. Questo avrebbe permesso di superare i vincoli normativi ed avrebbe evitato qualsiasi diatriba giudiziaria ed economica che ne sarebbe potuta scaturire successivamente. Ne ho parlato sia con l’ad Maximo Ibarra che il Presidente della Lega Serie A Dal Pino che non hanno voluto aderire a questa ipotesi difendendo i proprio legittimi interessi economici. In questo momento di grave emergenza sanitaria c’è chi vuole fare i conti con la realtà e chi purtroppo si limita a fare i propri”.

