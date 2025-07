Video Gol Highlights di Real Madrid – Borussia Dortmund 3-2: semifinale contro il PSG

Il Real Madrid di Xabi Alonso batte il Borussia Dortmund per 3-2 e si qualifica in semifinale al Mondiale per Club dove troverà il PSG di Luis Enrique che ha eliminato i tedeschi del Bayern Monaco.

Il Real Madrid di Xabi Alonso vola in semifinale al Mondiale per Club 2025: battuto il Borussia Dortmund 3-2 al MetLife Stadium di New York.

Il Real Madrid ha completato il quadro delle semifinali del Mondiale per Club 2025 con una vittoria per 3-2 contro il Borussia Dortmund, al termine di una gara ricca di emozioni giocata davanti a quasi 88.000 spettatori al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

I blancos hanno dominato il primo tempo, chiudendolo avanti 2-0 grazie ai gol di Garcias, Gonzalo e Fran, dando l’impressione di avere la partita in pugno.

Ma nei minuti di recupero dopo il 90° il match ha vissuto una svolta e momenti davvero avvincenti.

Al 92° Maximilian Beier ha accorciato le distanze con un gran tiro al volo prima che Kylian Mbappé, 2 minuti dopo, subentrato nella ripresa ristabilisse il doppio vantaggio con una spettacolare acrobazia.

Ma la partita non è ancora finita: al 96° Dean Huijsen ha causato un rigore ed è stato espulso per chiara occasione da gol. Serhou Guirassy va sul dischetto e trasforma il penalty portando il punteggio sul 3-2.

Il Borussia Dortmund prova il tutto per tutto negli ultimi istanti del match riversando tutti gli uomini in avanti dopo il gol. Riescono incredibilmente a costruire un’ultima occasione: Sabitzer scarica un tiro potente verso l’angolino basso, ma Courtois compie un intervento decisivo e salva il risultato!

È l’ultima azione della partita: il direttore di gara fischia immediatamente la fine. Il Real Madrid vola in semifinale!

Nonostante la sofferenza finale e l’inferiorità numerica, il Real Madrid ha resistito e conquistato l’accesso alle semifinali, dove affronterà il Paris Saint-Germain mercoledì 9 luglio alle ore 21:00 italiane in una super sfida tutta europea valida per un posto nella finalissima del torneo.

Dopo aver segnato il suo gol nei minuti di recupero del secondo tempo, Kylian Mbappé ha alzato le dita formando il numero 20 in omaggio a Diogo Jota, il calciatore del Liverpool recentemente scomparso tragicamente insieme al fratello in un incidente stradale. Jota indossava proprio il numero 20 con i Reds.

Anche Ousmane Dembélé, durante la prima partita odierna del Mondiale per Club, ha reso omaggio a Jota con una celebrazione dedicata dopo aver segnato. Due gesti sentiti che confermano quanto la comunità calcistica sia unita nel ricordare uno dei suoi talenti più amati.

Video Gol e Highlights Real Madrid – Borussia Dortmund 3-2:

Tabellino di Real Madrid – Borussia Dortmund 3-2:

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rudiger, Tchouameni (84′ Asencio), Huijsen; Alexander-Arnold (67′ Ceballos), Arda Guler, Bellingham (67′ Modric), Valverde, Fran Garcia; Gonzalo Garcia (86′ Rodrygo), Vinicius (67′ Mbappé). A disposizione: Lunin, Carvajal, Militao, Lucas Vasquez, Brahim Diaz, Youssef, Jacobo, Chema, Munoz, Martin. All. Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Sule (46′ Couto), Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt (63′ Duranville (82′ Chukwuemeka)), Gross (46′ Nmecha), Svensson; Sabitzer; Guirassy, Adeyemi (46′ Beier). A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Reyna, Campbell, Mane, Inacio, Albert, Azhil, Benkara. All. Kovac.

Arbitro: Abatti

Marcatori: 10′ Gonzalo Garcia (R), 20′ Fran Garcia (R), 92′ Beier (D), 94° Kylian Mbappè (R), 97′ Guirassy (rig.)(D)

Ammoniti: Gross (D), Couto (D)

Espulsi: Huijsen