Video Gol Highlights di PSG-Bayern Monaco 2-0: parigini in semifinale

Il PSG batte il Bayern Monaco 2-0 e si qualifica in semifinale al Mondiale per Club dove troverà il Real Madrid di Xabi Alonso: decidono i gol di Doué al 77° e Dembele al 96°.

Il Paris Saint-Germain ha conquistato un posto nelle semifinali del Mondiale per Club 2025 grazie a una vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco, nel quarto di finale più atteso del sabato.

Il finale del primo tempo è stato segnato da un momento drammatico: il grave infortunio di Jamal Musiala che ha lasciato il campo in barella e rischia ora uno stop prolungato.

Il vantaggio dei parigini è arrivato al 78° minuto, quando Desire Doué ha trovato l’angolino basso con un tiro preciso. Ma le emozioni non sono finite lì: nonostante il vantaggio, il PSG ha chiuso in nove uomini per le espulsioni di Willian Pacho e Lucas Hernandez.

Nonostante l’inferiorità numerica, Ousmane Dembélé ha firmato nel finale il raddoppio che ha chiuso i conti, regalando a Luis Enrique l’accesso alla semifinale e confermando le ambizioni dei campioni di Francia in questa edizione del torneo.

Per il Bayern Monaco, uscire ai quarti di finale in una competizione importante come il Mondiale per Club non rientra mai nei piani. Abituati a vincere, i bavaresi hanno vissuto sabato una doppia delusione: non solo l’eliminazione, ma soprattutto il grave infortunio di Jamal Musiala, che potrebbe compromettere l’intera stagione 2025-26.

Al momento non è stata comunicata l’esatta entità del problema fisico, ma tutto lascia presagire un lungo stop. Per il Bayern, perdere un talento come Musiala, uno dei giocatori più brillanti e determinanti del club, rappresenta la vera sconfitta della serata, più dell’uscita dal torneo.

La partita contro il Paris Saint-Germain è stata equilibrata e combattuta, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine sono stati i francesi a spuntarla: Desire Doué ha sbloccato il risultato con una grande giocata, mentre Ousmane Dembélé ha chiuso il match nel finale, nonostante il PSG fosse in nove uomini.

Il PSG vola così alla seconda semifinale, dove affronterà la vincente di Real Madrid vs Borussia Dortmund, mentre nell’altra semifinale si sfideranno Chelsea e Fluminense, in attesa di un’eventuale finalissima tutta europea o un nuovo colpo delle sudamericane.

Cronaca di PSG – Bayern Monaco 2-0:

Video Gol e Highlights PSG – Bayern Monaco 2-0:

Tabellino di PSG – Bayern Monaco 2-0:

PSG (4-3-3): Donnarumma 7; Hakimi 6, Marquinhos 6, Pacho 5, Nuno Mendes 6.5; Joao Neves 7, Vitinha 6, Fabian Ruiz 6 (80’ Zaire-Emery 6); Doué 7 (80’ Hernandez 4), Barcola 5.5 (70’ Dembele 7), Kvaratskhelia 7 (84’ Beraldo sv). All. Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6.5; Laimer 5, Tah 5, Upamecano 6, Stanisic 6 (33’ Boey 6.5, 88’ Guerreiro sv); Kimmich 6, Pavlovic 6 (80’ Goretzka 6); Olise 6.5, Musiala 6.5 (46’ Gnabry 6), Coman 6.5 (80’ Muller 6); Kane 5.5. All. Kompany.

Arbitro: Taylor

Marcatori: 78’ Doué, 90+7’ Dembele

Ammoniti: Laimer (B), Doué (P)

Espulsi: Pacho (P), Hernandez (P)