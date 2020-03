Emergenza Coronavirus: ipotesi stop definitivo della Serie A in caso di giocatori infetti

L’emergenza Coronavirus è una triste situazione con la quale il popolo italiano convive ormai da due settimane a questa parte. Un’emergenza che si è riversata ovviamente anche sul mondo dello sport. Cosa accadrebbe in Serie A se anche un solo giocatore di una squadra risultasse positivo al virus?

L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in Italia e a generare ansie e tensioni al popolo, che se da un lato prova a portare avanti “normalmente” la propria vita, dall’altro è spaventato per la diffusione troppo rapida del Covid-19.

La paura generata dal Coronavirus ha portato ad un purtroppo prevedibile “crollo” economico che continua a tenere sotto scacco ogni forma di attività come ristoranti, bar e aziende varie. Anche lo sport ha risentito ovviamente di questa emergenza e le perdite, in termini economici, se prendiamo in considerazione gli alti livelli del nostro sport, sono enormi.

Emergenza Coronavirus: rischio annullamento del campionato in caso di giocatori infetti

Stadi chiusi, nessun incasso e biglietti da rimborsare: questa la drammatica situazione della Serie A che si prepara a tornare in campo nel fine settimana, a porte chiuse, con le gare della 26° giornata non disputate lo scorso weekend.

Una cupa situazione in cui si fa largo anche il quesito che noi ci poniamo qui ora, e cioè cosa accadrebbe al campionato se dovesse presentarsi il caso in cui un giocatore risultasse positivo al virus?

La risposta a questa domanda, secondo voci di corridoio in circolazione da qualche ora, sarebbe alquanto semplice: il campionato si fermerebbe definitivamente senza se e senza ma. Andrebbe esaminato successivamente il regolamento per stabilire chi diventerebbe Campione d’Italia, chi meritevole di un posto nelle coppe europee e chi purtroppo condannato alla retrocessione in Serie B, ma questa è tutta un’altra questione.

Ad ogni modo, come anticipato poc’anzi, il campionato si appresta a ripartire, a ritrovare una sorta di normalità che speriamo sia solo l’anticipo di un ritorno a quella vita a cui eravamo abituati fino a due settimane fa.

