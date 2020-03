Emergenza Coronavirus, chi vince lo Scudetto se il Campionato viene Sospeso, il regolamento

Ipotesi campionato sospeso per l’emergenza Coronavirus, chi risulterebbe vincitore? Ecco i possibili scenari. Intanto il governo decreta le gare a porte chiuse fino al 3 aprile. Calendario stravolto.

L’Italia sta vivendo giorni molto caldi per via del Coronavirus. A farne le spese è ovviamente anche il calcio, con ripercussioni sulle partite presenti e future in programma. Con dieci gare e due di Coppa Italia rimandate, infatti, il calendario del massimo campionato italiano sta subendo una rivoluzione, dagli esiti imprevedibili.

I vertici del calcio italiano si stanno preparando per fronteggiare questa emergenza. L’ultimo aggiornamento è quello fornito dal governo, ossia di disputare le partite a porte chiuse fino al 3 aprile. Questo drastico emendamento ha lo scopo di diminuire quanto più possibile le occasioni di contagio del virus.

Lo scenario però che non è mai stato preso in considerazione è quello della sospensione del campionato. A quel punto, come sarà l’esito finale? Chi vincerà lo scudetto? E le qualificazioni alle coppe? Le retrocessioni?

Premesso che la sospensione della serie A sarebbe un evento più unico che raro, non esistono di fatto norme che determinino l’esito del campionato di fronte a tale circostanza. Sia il regolamento della lega serie A che lo statuto della FIGC, infatti, non prevedono regole in merito.

In questo momento a guidare il campionato è la Lazio con 62 punti, 2 in più rispetto alla Juventus che segua subito sotto con una partita in meno. La zona Champions League è completata da Inter ed Atalanta, mentre Roma e Napoli sono in corsa per l’Europa League, tallonate dal Milan. In zona retrocessione troviamo Spal, Brescia e Genoa, con la Sampdoria appena un punto sopra alla terzultima.

E’ ipotizzabile però, che in caso di sospensione definitiva potrebbe essere presa in esame l’ultima giornata prima dell’emergenza del Coronavirus, ossia la 24esima, che si è giocata interamente senza rinvii. In quel caso la classifica era guidata dalla Juventus, seguita da Lazio, Inter ed Atalanta. Roma e Verona in Europa League e Genoa, Brescia e Spal in serie B. In queste condizioni la squadra bianconera risulterebbe campione d’Italia.

Siamo nell’ottica dell’assurdo, ma in questa situazione di vera e propria emergenza nessuna soluzione è da escludere.

