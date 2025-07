Video infortunio di Jamal Musiala in PSG-Bayern Monaco

Infortunio grave per Jamal Musiala durante il match dei quarti di Finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco: Gigio Donnarumma in uscita è franato sul piede di Musiala con la caviglia che si è completamente girata, il centrocampista è stato portato in ospedale per accertamenti.

Fonte: x.com/JamalMusiala

Brutte notizie per il Bayern Monaco: Jamal Musiala è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato un grave infortunio alla gamba sinistra durante il quarto di finale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, disputato sabato al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Il giovane centrocampista tedesco, 22 anni, si è fatto male sul finire del primo tempo, in seguito a un contrasto di gioco in area di rigore con il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma.

Le immagini dell’incidente non sono state mostrate sui maxischermi dello stadio, segno della possibile gravità della situazione.

Questa la dinamica dell’infortunio occorso a Musiala: il nazionale tedesco si è lanciato su un pallone vagante nell’area d’attacco del PSG proprio mentre il portiere Gianluigi Donnarumma si tuffava in uscita per recuperarlo. Il portiere italiano si è tuffato sul pallone ed è atterrato letteralmente con tutto il suo peso sulla gamba sinistra di Musiala. Quando l’azione si è conclusa, si poteva vedere chiaramente la caviglia sinistra di Musiala che era completamente storta.

I giocatori del Bayern Monaco hanno subito richiamato l’attenzione del portiere per interrompere il gioco affinché il compagno potesse ricevere assistenza. Numerosi compagni lo hanno circondato, portandosi le mani sulla testa increduli per la gravità dell’infortunio. L’arbitro ha immediatamente chiamato il team medico, segnalando di portare una barella in campo, mentre le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi per l’intervallo e Musiala riceveva le prime cure.

Dopo la partita, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha confermato l’immediato trasporto del giocatore in ospedale e ha detto: “Non è il risultato di un sovraccarico o di troppe partite. È stato un incidente, purtroppo, e per noi è una pessima notizia.”

Anche l’allenatore Vincent Kompany ha commentato con molta preoccupazione quanto accaduto al suo calciatore: “Non sembrava per nulla buono. Dalle immagini si potrebbe trattare di un problema alla caviglia, ma non voglio azzardare una diagnosi. Raramente sono stato così arrabbiato durante l’intervallo, non con i miei giocatori. So che ci sono cose molto più importanti nella vita, ma per questi ragazzi è la loro vita. Qualcuno come Jamal vive per questo. Era appena tornato da un infortunio e ora succede di nuovo. Ti senti impotente. Il mio sangue bolle ancora adesso. Non per il risultato, quello fa parte del calcio, ma perché è successo a qualcuno che ama questo sport in modo così profondo.”

Il talento tedesco Jamal Musiala ha lasciato il campo in lacrime durante il quarto di finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, dopo essersi infortunato gravemente poco prima dell’intervallo.

Il gioco è stato fermato e l’arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi mentre il centrocampista riceveva cure sul campo. Al suo posto è entrato Serge Gnabry, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.

Il match si è poi concluso con la vittoria del PSG per 2-0, nonostante due espulsioni nei minuti finali (per Willian Pacho e Lucas Hernández), che hanno lasciato i parigini in nove uomini.

Al termine della partita, non sono mancati i messaggi di solidarietà per Musiala.

Désiré Doué, autore del primo gol del PSG, ha dichiarato: “Gli abbiamo detto che ha il nostro supporto. Non è mai facile quando queste situazioni finiscono male. È parte del calcio, ma ora vogliamo che la sua riabilitazione vada per il meglio.”

Anche Achraf Hakimi ha voluto esprimere vicinanza: “Prima di tutto, voglio mandare un messaggio di sostegno a Musiala. È stato un momento difficile per tutti. È un grande giocatore e speriamo di vederlo presto di nuovo in campo.”

Musiala, giocatore dell’anno per la Nazionale tedesca nel 2024, è uno dei giovani più brillanti del calcio europeo. Nel 2023 è arrivato secondo al Golden Boy, premio assegnato al miglior talento Under 21 del continente. Dal debutto con il Bayern a 17 anni nel 2020, è diventato un punto fermo dei bavaresi e nel 2022 ha fatto la storia diventando il più giovane tedesco a giocare un Mondiale dal 1958.

L’infortunio, che sembra serio, potrebbe costringerlo a saltare l’inizio della prossima stagione.

A complicare le cose per il Bayern, c’è stato anche il mancato arrivo di Florian Wirtz, passato al Liverpool: la zona di trequarti ora è un punto scoperto per la rosa di Kompany.

Il direttore sportivo Max Eberl, interpellato nel post-partita, ha detto: “Non ho idee precise ora su come sostituirlo. Abbiamo appena affrontato una grande partita contro il PSG e ora ci concentreremo sul lavoro da fare in futuro.”

Con il futuro di Musiala in bilico, il Bayern potrebbe essere costretto a tornare sul mercato.

Prima del match con il PSG, Musiala aveva già segnato tre gol nel torneo, inseguendo i capocannonieri Ángel Di María e Marcos Leonardo, entrambi a quota quattro. La sua stagione, fin qui brillante, contava 20 gol complessivi: 12 in Bundesliga, tre in Champions League e cinque tra Coppe e Mondiale per Club.

Resta ora da capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero ma il rischio che il Bayern debba rinunciare al suo fuoriclasse per il prosieguo della stagione è concreto.