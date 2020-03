Coronavirus e Calcio: Regole da seguire per gli sportivi

Arrivano delle regole, esclusivamente per gli sportivi, per evitare il contagio del Coronavirus. La Federazione medici sportivi, infatti, ha elaborato un documento che comprende 21 regole dedicate ai protagonisti del mondo del calcio.

Le norme regolano la vita degli sportivi sia all’interno dello spogliatoio che nel campo di allenamento. Riguardano sia i giocatori, ma possono essere estese anche a dirigenti e personale tecnico.

In particolare, si chiede di non condividere borracce, asciugamani e accappatoi, non lasciare indumenti in ceste comuni, lavarsi spesso le mani e molto altro.

Ecco le 21 regole stabilite dalla Federazione medici sportivi: non bere dalla stessa borraccia, non mangiare nello spogliatoio, cura degli indumenti, gettare i fazzoletti di carta negli appositi contenitori, lavarsi spesso le mani, non utilizzare gli stessi servizi igienici, favorire l’uso di dispenser di disinfettante, non toccarsi occhi, naso e bocca, tossire e starnutire nel fazzoletto o nel braccio, arieggiare i locali, disinfettare pavimenti e arredi, monitorare i parametri chimici dell’acqua in piscina, abbandonare la squadra ai primi sintomi di virus, vaccinarsi contro l’influenza, evitare il contatto fisico, utilizzare la visita medico-sportiva, nei raduni nazionali prevedere la presenza di un medico, nelle trasferte internazionali i medici devono monitorare i Paesi interessati, niente premiazioni, interviste con microfono disinfettato, evitare i tifosi.

