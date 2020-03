Serie A 2019-2020, nuovo calendario per emergenza Coronavirus: slittamento giornate e turno infrasettimanale il 13/5

La Lega di Serie A si è riunita nella giornata di oggi, dopo che quella di ieri è stata abbandonata in mancanza di numero legale.

Logo ufficiale della Serie A

Con due cominucati apparsi sul sito ufficiale ha stabilito i recuperi della 26esima e della 25esima giornata di Serie A. Si parte prima dall’ultimo turno, quello che si riferisce al 1 marzo scorso. Ebbene sono state definite le partite e gli orari delle medesime, che si disputeranno nelle giornate dell’ 8 e del 9 marzo. Nessun match sarà disputato il 7 di marzo.

Si inizierà quindi domenica 8 marzo alle ore 12.30 con il match dell’ora di pranzo tra Parma-Spal, quindi i match del pomeriggio, con Milan-Genoa e Sampdoria-Verona alle ore 15.

Si prosegue alle ore 18 con la sfida tra Udinese-Fiorentina, per terminare la giornata con il posticipo tra Juventus-Inter alle ore 20,45.

A chiudere la giornata il posticipo del 9 marzo alle ore 20.45 con il match tra Sassuolo-Brescia.

Inoltre la Lega ha stabilito il recupero di tre partite su quattro della 25esima giornata. Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma saranno recuperate il 18 marzo alle ore 20,45.

Per ora, non c’è ancora una data certa per quanto riguarda il match Inter-Sampdoria.

