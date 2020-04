Home Workout – come alllenarsi a casa

Nel frattempo che si arriva alla fase II con la possibilità di fare allenamento fuori casa, vi suggeriamo alcuni allenamenti che potrete fare acquistando degli accessori necessari per mantenervi in forma. Può sembrare difficile, ma ci si può allenare anche in casa pur non avendo molto spazio. In questo articolo vi mostreremo come allenarsi, quali accessori acquistare senza spendere molto e come poterlo proseguire in futuro nel tempo libero.

Home Workout – allenarsi a casa senza rischi

In questo periodo di Covid19, si può stare a casa senza rinunciare alla propria forma fisica allenandosi in modo costante e senza la necessità di spendere tanto per fare ginnastica. In questo articolo vi presenteremo quali sono i migliori accessori da acquistare e come potersi allenare in totale sicurezza nella propria casa. Non per forza bisogna avere una casa grande, una palestra adibita per l’attività fisica, ma con piccole accortezze e gli accessori giusti potreste proseguire con i vostri allenamenti seppur in modo amatoriale.

L’Home Workout è una pratica molto apprezzata dai VIP che mostrano anche con i loro video come potersi allenare e favorire la salute fisica e mentale alleggerendo anche quindi ansia e stress legati a questo periodo difficile. Secondo il parere del dott. Paolo Tenconi, medico e al tempo stesso preparatore atletico, il movimento è importante perché allevia lo stress, riduce problemi articolari e combatte le contratture muscolari.

Le prime cose da tenere a mente, prima di munirsi di tutto quello che vi occorre per allenarsi, è di farsi un programma settimanale degli allenamenti in modo da essere invogliati a continuare utilizzando il tempo a disposizione per gestire quello di dedicarsi all’esercizio fisico. Assicurarsi una buona alimentazione da combinare all’attività fisica, di bere molto e di ridurre l’apporto calorico in modo da favorire un’attività fisica non troppo appesantita. Importante è anche nel non esagerare con l’esercizio ma progredire gradualmente aumentando un po’ per volta il carico di esercizio. Associare all’allenamento e alla buona alimentazione, anche un buon consumo di tisane ed infusi che aiuteranno a purificare l’organismo e a buttare via le scorie.

Young woman exercising at home in a living room.

Tappetino da palestra e accessori per pilates

Per poter fare esercizi di ginnastica, come addominali, esercizi per gambe e glutei e anche semplici flessioni, un tappetino può fare al caso vostro. Abbiamo selezionato i modelli che secondo noi sono i più’ convenienti sia per la qualità che per il prezzo. E’ importante sempre acquistare da un rivenditore di fiducia e leader nel settore per la buona qualità del prodotto. Inoltre se siete abitati al pilates, potrebbero esservi utili le bande elastiche, i cerchi fitness, e le fasce utili per fare l’allenamento.

I migliori accessori per pilates: https://www.stadiosport.it/migliori-accessori-per-pilates-169625

Tapis roulant

Uno dei primi attrezzi a cui si pensa quando si vuole fare ginnastica da casa, è sicuramente il Tapis roulant, un ottimo attrezzo che vi permetterà di correre e camminare stando a casa. E’ un valido strumento per dimagrire, tonificare e utile per l’allenamento di tipo cardio. Adatto ad ogni tipo di persona, può essere utilizzato per allenarsi o semplicemente passeggiare, dotati di programmi pre-impostati da scegliere a seconda delle proprie esigenze e dotati di funzionalità come il Bluetooth per allenarsi mentre si ascolta una lezione o la musica preferita. Inoltre è provvista di display da cui potrete monitorare la vostra frequenza cardiaca, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Per conoscere i Migliori Tapis roulant presenti su Amazon, vi invitiamo a consultare l’articolo: https://www.stadiosport.it/migliori-tapis-roulant-guida-allacquisto-168816

Cyclette e Spin Bike

Anche la cyclette, forse un po’ meno la spinbike, è l’attrezzo da ginnastica più’ acquistato su Amazon per l’Home Workout. Infatti sono pratiche, economiche e permettono di allenare tutto il corpo con un unico attrezzo. E’ utilissimo per dimagrire, per praticare esercizi di tipo cardio e anche per l’aerobica (questo la spinbike). La Spinbike, a differenza della cyclette, consentirà di non lavorare solo sulle gambe ma di prendere gran parte del corpo grazie ad esercizi mirati durante l’allenamento. Potrete infatti bruciare fino a 1000 calorie in una sola ora ma variabile in base all’intensità dell’allenamento.

Per conoscere quali sono le migliori cyclette e Spinbike vi invitiamo a consultare l’articolo: Le migliori Biciclette da allenamento: https://www.stadiosport.it/migliori-tapis-roulant-guida-allacquisto-168816

Pedana vibrante

Acquistare una pedana vibrante può essere utile per tante cose tra cui l’allenamento, il rinforzo della parte muscolo-scheletrica, e in caso di infortunio aiutare pure per la riabilitazione. Tuttavia esistono numerosi modelli che differiscono per tipologia, alcune super accessoriate ed altre strutturate per particolari parti del corpo, come ad esempio quelle provviste di fasce elastiche per allenare anche i pettorali. La pedana vibrante come attrezzo, aiuta a migliorare la circolazione del sangue, accelera il metabolismo e diminuisce il livello di cortisolo aiutando anche in questo periodo per allentare lo stress. Agisce su tutto il corpo favorendo l’eliminazione di tossine e diminuendo la ritenzione idrica su gambe e glutei. La pedana vibrante può essere utilizzata per qualsiasi parte del corpo, ad eccezione di quella addominale, e per un massimo di 20 minuti per volta… almeno inizialmente. Si potranno fare tantissimi esercizi, solitamente forniti all’interno della confezione insieme all’attrezzo.

Per conoscere i modelli migliori, che differiscono per funzionalità e prezzo, vi invitiamo a consultare l’articolo Le migliori pedane vibranti: https://www.stadiosport.it/migliori-spin-bike-guida-allacquisto-167779

Elittiche

Anche questo attrezzo, forse poco conosciuto, può aiutare in questo periodo di quarantena favorendo l’allenamento di tutto il corpo grazie alla sua funzione multi-allenamento. Esistono anche per questi vari modelli che possono fare al caso vostro, simulerà una camminata, allenerà la parte superiore del corpo e ovviamente gambe e glutei. Sono solitamente dotate di programmi pre-impostati che potrete scegliere direttamente dal pannello di controllo sul display, da cui monitorerete anche la frequenza cardiaca, le calorie perse e ovviamente la distanza percorsa. Inoltre per alcuni modelli è impostata anche la funzionalità bluetooth che vi permetterà di allenarvi mentre ascoltate la vostra musica preferita!

Per conoscere i migliori modelli disponibili su Amazon, vi invitiamo a consultare l’articolo Le migliori ellittiche: https://www.stadiosport.it/migliori-ellittiche-guida-allacquisto-168151

Stazione da palestra

Se siete soliti fare allenamenti professionali andando in palestra e avete a disposizione dello spazio a casa, forse una stazione da palestra è quello che fa al caso vostro. Sono abbastanza ingombranti ma vi permettono di allenare tutto il corpo in un unico attrezzo. Sono provviste di pedana per addominali, pesi per gambe e pettorali e anche il bilanciere che può essere utilizzato per la parte superiore del vostro corpo. Tuttavia alcuni modelli sono meno ingombranti di altri e possono essere riposti occupando meno spazio rispetto a quelli super professionali. Per conoscere le migliori stazioni da palestra presenti su Amazon, potreste consultare l’articolo Le migliori stazioni fitness: https://www.stadiosport.it/migliori-stazioni-fitness-guida-allacquisto-169363

Stepper

Anche gli Stepper possono fare al caso vostro se siete abituati a fare aerobica in un centro ginnico. Tuttavia esistono modelli da poter utilizzare a casa in totale comodità senza perdere tempo e ritmo a causa di questa chiusura in casa. Lo stepper è l’ideale per chi ha poco spazio e vuole allenare i propri muscoli sia per tonificarli che per dimagrire. Gli esercizi sono semplici e divertenti, e possono essere fatti in compagnia dei vostri familiari in casa. Migliorano la postura, rassodano glutei e cosce e stimolano cuore e polmoni visto l’allenamento continuo. Alcuni sono dotati anche di manubrio, i cosiddetti stepper verticali, ch evi permetteranno di allenare anche la parte superiore del vostro corpo e di stimolare la circolazione sanguigna. In alternativa potreste usare i Bosu, che in realtà sono i nuovi modelli di stepper ma sono strutturati di base instabile per migliorare la postura. Rafforzano l’equilibrio, sono ideali per rassodare i fianchi e migliorare la coordinazione. Per conoscere i Migliori stepper e Bosu disponibili sul mercato, vi invitiamo a consultare:

I Migliori stepper, guida all’acquisto: https://www.stadiosport.it/migliori-stepper-guida-allaquisto-170165

I migliori Bosu, guida all’acquisto: https://www.stadiosport.it/i-migliori-bosu-guida-allacquisto-179746

Pesi & Bodybuilding

Per allenare la parte superiore del vostro corpo, può esservi utile acquistare pesi e bilancieri che vi permetteranno di tonificare i vostri muscoli e al tempo stesso mantenere il vostro corpo sano e allenato. Esistono vari attrezzi che possono fare al caso vostro come i Kettlebell, che sono economici e strutturati e possono darvi il massimo confort durante l’utilizzo. In alternativa potrete usare pesi e bilancieri che svolgono la stessa funzione e che ritrovate solitamente nelle palestre.

I Migliori Kettlebell: https://www.stadiosport.it/migliori-kettlebell-guida-allacquisto-171026

Migliori Bilancieri: https://www.stadiosport.it/i-migliori-manubri-sportivi-guida-allacquisto-180153

Elettrostimolatori

Se siete pigri o semplicemente volete potenziare i vostri muscoli a seguito di un allenamento, potrebbe interessarvi questo dispositivo elettronico che oltre a tonificare il vostro corpo, allenterà la tensione e vi aiuterà a rilassarvi. Questi dispositivi stimolano il muscolo contraendolo e rilassandolo continuamente dando benefici sia dopo aver praticato sport, che per dimagrire. Inoltre è utilissimo anche per la riabilitazione a seguito di un infortunio. Se siete interessati a conoscere i migliori elettrostimolatori presenti sul mercato, vi invitiamo a consultare l’articolo

I migliori elettrostimolatori: https://www.stadiosport.it/migliori-elettrostimolatori-guida-allacquisto-168710

Fitness Tracker

I fitness tracker non sono solo contapassi, possono essere utili anche stando a casa per monitorare la frequenza cardiaca, controllare le calorie bruciate e, se fate allenamento con Tapis roulant, controllare anche la distanza percorsa. Solitamente sono provvisti di funzionalità Bluetooth, GPS, calendario, funzione promemoria, e controllo del sonno. Alcuni sono dotati anche di cinturino sostituibile con la possibilità di sceglierne colore e design. Per avere una lista dei migliori Fitness tracker disponibili su Amazon, vi invitiamo a consultare l’articolo: https://www.stadiosport.it/migliori-fitness-tracker-economici-166216

