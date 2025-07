Cristiano Ronaldo quanto guadagna all’Al Nassr: astipendio e Bonus da capogiro

Cristiano Ronaldo continuerà la sua avventura in Arabia Saudita: il fuoriclasse portoghese ha scelto di restare all’Al Nassr, accettando una proposta contrattuale davvero fuori dal comune. Il club saudita ha messo sul piatto un pacchetto che va ben oltre il semplice ingaggio calcistico, convincendo CR7 a proseguire la sua esperienza nella Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo, contratto da record: stipendio da 200 milioni l’anno e bonus da capogiro

Cristiano Ronaldo ha firmato il contratto più ricco mai siglato nella storia dello sport. Il nuovo accordo con l’Al Nassr, infatti, non si limita a un ingaggio faraonico: si tratta di un pacchetto economico senza precedenti, che ridefinisce i confini degli stipendi nel calcio mondiale e nello sport professionistico in generale.

Il fuoriclasse portoghese percepirà uno stipendio fisso di circa 200 milioni di euro all’anno, ma tra bonus, premi legati alle prestazioni e accordi commerciali paralleli, la cifra complessiva potrebbe superare i 500 milioni di euro in appena due stagioni.

Al momento della firma, Ronaldo ha ottenuto un bonus alla firma di 44,5 milioni di euro, a cui si aggiunge una quota del 15% nel capitale del club, valutata circa 33 milioni di euro. Un elemento che, di fatto, rende Ronaldo non solo il volto della squadra ma anche uno dei suoi azionisti di riferimento.

Tradotto in numeri impressionanti:

20 milioni di euro al mese

666.000 euro al giorno

27.750 euro all’ora

437 euro al minuto

Con questo accordo, Cristiano Ronaldo si conferma non solo come leggenda del calcio mondiale, ma anche come icona globale capace di attrarre sponsor, investimenti e attenzione mediatica su scala planetaria.

Secondo fonti vicine alla trattativa, il nuovo contratto prevede uno stipendio multimilionario che conferma Ronaldo tra gli atleti più pagati al mondo. Ma ciò che ha davvero fatto la differenza sono i benefit extra campo, pensati su misura per soddisfare ogni esigenza del campione.

Tra i privilegi inclusi nell’accordo figurano:

Staff personale completamente a carico del club , composto da chef, fisioterapisti e addetti alla sicurezza;

, composto da chef, fisioterapisti e addetti alla sicurezza; Utilizzo illimitato di jet privati , coperti dall’Al Nassr per permettere a Ronaldo e alla sua famiglia spostamenti esclusivi e comodi;

, coperti dall’Al Nassr per permettere a Ronaldo e alla sua famiglia spostamenti esclusivi e comodi; Ampie garanzie anche in termini di visibilità commerciale e collaborazione con brand affiliati alla Saudi League.

La decisione di restare è arrivata dopo settimane di riflessione, durante le quali non sono mancate voci su un possibile ritorno in Europa. Tuttavia, la solidità del progetto dell’Al Nassr e l’investimento fatto dal club per trattenere il suo uomo simbolo hanno convinto Ronaldo a dire sì.

Con questo rinnovo, Cristiano Ronaldo non solo consolida il proprio ruolo di ambasciatore del calcio saudita, ma rilancia le ambizioni internazionali del club gialloblù, sempre più deciso a farsi spazio sulla scena globale.

Inoltre, il contratto prevede bonus legati a gol, assist, presenze e risultati di squadra, che possono far lievitare ulteriormente il compenso del numero 7. Mai prima d’ora un calciatore – né un atleta di NBA, NFL o Formula 1 – aveva raggiunto tali cifre.

I bonus di Cristiano Ronaldo fanno lievitare il contratto: cifre da capogiro per ogni prestazione

Il nuovo contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr non si limita a un semplice stipendio fisso: il campione portoghese potrà contare su una pioggia di bonus legati alle sue prestazioni in campo, con cifre che lo rendono un autentico fenomeno economico oltre che sportivo.

Ogni gol realizzato da CR7 vale 93.000 euro, mentre per ogni assist servito incasserà 46.000 euro. Ma i veri premi milionari arrivano con i successi collettivi: in caso di vittoria della Saudi Pro League, Ronaldo guadagnerà 10 milioni di euro extra; un eventuale trionfo in AFC Champions League ne frutterebbe altri 8 milioni. Infine, la conquista della Scarpa d’Oro gli garantirebbe un ulteriore bonus di 5 milioni di euro.

In sostanza, ogni presenza in campo aumenta in modo esponenziale il valore economico di Ronaldo, confermandolo come uno degli investimenti sportivi più redditizi della storia del calcio moderno.

Voce di Bonus Importo (€) Bonus per ogni gol realizzato 93.000 Bonus per ogni assist servito 46.000 Vittoria della Saudi Pro League 10.000.000 Vittoria in AFC Champions League 8.000.000 Conquista della Scarpa d’Oro 5.000.000

Ronaldo-Al Nasr: statistiche da fenomeno assoluto

Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia anche in Arabia Saudita, dimostrando che il tempo non ha scalfito il suo istinto da bomber e la capacità di incidere sul campo. Da quando ha indossato la maglia dell’Al Nassr, il fuoriclasse portoghese ha collezionato numeri straordinari, diventando subito il punto di riferimento assoluto del club gialloblù e dell’intera Saudi Pro League.

Gol decisivi, assist preziosi e una costanza di rendimento che lo rendono ancora oggi uno dei migliori al mondo. Di seguito, una panoramica completa con tutti i dati aggiornati di Ronaldo con l’Al Nassr, suddivisi per competizione:

Competizione Presenze Gol Assist Al Nassr (tutte le competizioni) 111 99 19 Saudi Pro League 77 74 16 AFC Champions League 17 14 2 Saudi King Cup 7 3 0 Saudi Super Cup 4 2 1 Arab Club Champions Cup 6 6 0