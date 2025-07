Roma, dopo Abraham anche Shomurodov verso Istanbul

Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, la Roma è pronta a salutare un altro attaccante diretto in Turchia. Si tratta di Eldor Shomurodov, sempre più vicino all’Istanbul Basaksehir, con cui i giallorossi hanno ormai definito gli ultimi dettagli dell’operazione.

Secondo quanto riportato da Ajansspor e confermato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento si concretizzerà con un prestito da 3 milioni di euro, corredato da un’opzione di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il riscatto sarà fissato a 3 milioni, con ulteriori 1 milione di euro in bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, garantita alla Roma.

Shomurodov era approdato a Trigoria nell’estate 2021 dal Genoa per 19,6 milioni di euro, con una clausola del 10% sulla futura cessione destinata ai rossoblù. L’uzbeko, oggi trentenne, ha avuto un percorso altalenante con la maglia giallorossa: prestiti a Spezia e Cagliari, poi il ritorno nella capitale dove, nella scorsa stagione, ha saputo rendersi utile con 7 gol e 5 assist in 37 presenze ufficiali tra campionato e coppe.

Nonostante non sia mai riuscito a conquistarsi una maglia da titolare fisso, Shomurodov è sempre stato considerato un affidabile uomo squadra, apprezzato per spirito di sacrificio, duttilità e professionalità. L’attaccante si è anche messo in evidenza con la sua nazionale, contribuendo in modo decisivo alla storica qualificazione dell’Uzbekistan ai Mondiali 2026, la prima nella storia del Paese. Una vetrina internazionale che ha riacceso l’interesse attorno al suo profilo: su di lui si erano mosse anche Cremonese e Stade Rennes, ma è stato il Basaksehir a bruciare la concorrenza e a portarsi a un passo dalla chiusura.

Le trattative sono andate avanti per settimane, con La Gazzetta dello Sport che indicava una richiesta da parte della Roma non inferiore a 8 milioni. Alla fine, la formula concordata permette ai giallorossi di incassare subito e di potenzialmente rientrare parzialmente dell’investimento iniziale.

Dopo l’uscita di Abraham e quella imminente di Shomurodov, il reparto offensivo della Roma è destinato a cambiare volto. Il club è ora alla ricerca di nuovi profili per rinforzare l’attacco, con particolare attenzione a giocatori giovani, funzionali al progetto tecnico e sostenibili a livello economico.

Nel frattempo, il saluto di Shomurodov rappresenta la fine di un capitolo che, seppur senza acuti, ha lasciato tracce positive nello spogliatoio giallorosso. Un addio che profuma di nuova opportunità per tutti: per il giocatore, alla ricerca di continuità in un campionato competitivo, e per la Roma, che potrà fare spazio per nuovi innesti.