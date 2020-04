Migliori fitness tracker economici

I fitness tracker, nati come semplici conta passi, si sono evoluti in potenti partner nell’attività fisica e di allenamento, da portare al proprio polso. Ora anche i tracker più avanzati, che offrono analisi del sonno e monitoraggio della frequenza cardiaca, possono essere acquistati a meno di 100 euro.

Conta passi, calorie bruciate, frequenza cardiaca, distanza percorsa e monitoraggio del sonno, sono alcune delle funzionalità dei fitness trackers di ultima generazione. Tuttavia a parte il design, ciò che accomuna tutti i fitness tracker di questo elenco, è il prezzo accessibile. Attualmente si possono trovare moltissimi di questi orologi smart band disponibili in molte forme e dimensioni.

In questo articolo vogliamo mostrarvi i migliori fitness tracker economici che il mercato offre attualmente, che si possono trovare anche molto facilmente su Amazon.

Xiaomi Mi Band 4

Lo Xiaomi Mi Band 4 presenta un display touch full OLED da 0,95 pollici, il corpo del bracciale pesa solo 8,5 grammi e contiene una batteria ai polimeri di litio ad alta densità di energia. Basta caricarla una volta, e anche con un uso frequente la batteria durerà per oltre 20 giorni.

Questo smart band ha un algoritmo di conteggio dei passi molto accurato ed è in grado di rilevare le variazioni giornaliere della frequenza cardiaca. Quando il Mi Band 4 è vicino a un telefono Android associato, il telefono si sblocca in automatico.

È in grado anche di mostrare le notifiche e le chiamate in arrivo in tempo reale sul display con vibrazione. È impermeabile fino a 50 metri (5ATM), ha un Bluetooth 5.0 ed è compatibile con Android 4.4 / iOS 9.0 o versioni successive. È in grado, anche di fare un’analisi del sonno e dati completi di tutte le misurazioni disponibili tramite l’app Mi Fit.

Specifiche tecniche

Brand: Xiaomi | Modello: Mi Smart Band 4 | Display: 0,95 pollici AMOLED | Risoluzione display: 120 240 pixel | Funzionalità Touchscreen: Presente | Batteria: 135 mAH | Tempo di ricarica: 2 ore | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, 6 modalità di allenamento, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro | Bluetooth: 5.0 | Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 9 e versioni successive | Peso: 22,7 grammi |

Offerta Xiaomi MI Smart Band 4, Schermo 0.95" AMOLED, Touchscreen, con Monitoraggi e Funzioni Sport, Nero [Versione Italiana] Batteria: 135mAh di capacità, durata fino a 20 giorni, tempo di ricarica 2 ore

Resistenza all'acqua: 5 ATM resistenti all'acqua fino a 50m

Monitoraggio delle attività: conta passi, distanza, calorie bruciate; 6 modalità di allenamento: tapis roulant, allenamento, corsa all'aria aperta, ciclismo, passeggiate, nuoto

Connessione: Bluetooth 5.0 (Low energy)

Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 9 e versioni successive

Moov Now

Lo smart band Moov Now, grazie al sensore Omni Motion, utilizza la tecnologia militare e di gioco per catturare e analizzare i vostri movimenti in 3D. la batteria è in grado di durare fino a sei mesi ed è facile da cambiare.

Il Moov Now è in grado di resistere anche all’acqua, allo sporco e al sudore di quando si fa allenamento. Questo dispositivo presenta anche il monitoraggio quotidiano automatico, registra le ore di sonno e controlla i minuti di attività che si svolge. Inoltre il Moov Now si può indossare, sia al polso ma anche alla caviglia.

Specifiche tecniche

Brand: Moov | Modello: Multi-sport Fitness | Display: Assente, controllo in remoto con il proprio smartphone | Batteria: Durata 6 mesi | Tempo di ricarica: Nessuna ricarica, batteria va sostituita ogni 6 mesi | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, 6 modalità di allenamento, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro | Bluetooth: 4.0 | Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 9 e versioni successive | Peso: 45,4 grammi |

MOOV Now - Multi-Sport Fitness Tracker & Audio Coach, Allenatore Fitness Indossabile, Durata Batteria 6 Mesi, Batteria Sostituibile, Design Robusto e Resistente, Leggero, Incl. 2 Fasce - Nero FITNESS TRACKER: Moov Now è l'ultima tecnologia indossabile per il monitoraggio del fitness, che ti consente di tenere traccia di tutte le tue attività fisiche tramite il tuo smartphone

COACH AUDIO IN TEMPO REALE: Oltre a monitorare la tua attività fisica, il Tracker Moov Now include il coaching audio in tempo reale per motivarti durante gli allenamenti

DURATA DELLA BATTERIA DI 6 MESI: Non è necessario ricaricare Moov Now poiché funziona con una batteria sostituibile che dura fino a 6 mesi a volta

DESIGN IMPERMEABILE E LEGGERO: Il design resistente e leggero impermeabile di Moov Now consente di indossarlo tutto il giorno. Riceverai 2 fasce di dimensioni diverse al momento dell'ordine

INFORMAZIONI SU MOOV: Un'azienda di innovazione nell'esperienza del fitness, Moov offre l'esperienza di fitness più motivante ed efficace al mondo per avere un impatto positivo sulla vita della gente

Huawei Band 2 Pro

L’Huawei Band 2 Pro ha un design ergonomico che si adatta perfettamente al vostro polso. Presenta il monitoraggio della frequenza cardiaca: registra i vostri dati, fornisce report completi per migliorare le vostre performance e restare in forma.

È adatto per resistere alla pressione dell’acqua fino a 5 ATM, è in grado di affrontare l’umidità, la pioggia e persino una nuotata in piscina. Ha il GPS integrato per avere dati più precisi su quanto si è corso, sulla velocità, sul ritmo e sulla distanza percorsa. Ha una durata della batteria di 21 giorni di utilizzo e presenta un display PMOLED da 128 x 32 pixel.

Specifiche tecniche

Brand: Huawei | Modello: Band 2 Pro | Display: 0,91pollici AMOLED | Risoluzione display: 128×32 pixel | Funzionalità Touchscreen: Presente | Batteria: Durata 100 mAH| Tempo di ricarica: 1,5 Ore | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, 6 modalità di allenamento, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro, accelerometro | Bluetooth: 5.0 | Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 9 e versioni successive | Peso: 18,1 grammi |

HUAWEI Band 2 Pro Smartwatch, Display 0.91", Resistente all'Acqua fino a 5 ATM, Nero Design ergonomico che si adatta perfettamente al tuo polso per consentirti di affrontare qualsiasi sfida con stile

Monitoraggio della frequenza cardiaca: registra i tuoi dati, fornisce report completi per migliorare le tue performance e restare in forma

Adatto per resistere alla pressione dell'acqua fino a 5 ATM, è in grado di affrontare l'umidità, la pioggia e persino una nuotata in piscina

GPS integrato: dati più precisi su quanto hai corso, sulla velocità, sul ritmo e sulla distanza percorsa

Allenatore personale: integra anche un algoritmo di analisi di movimento professionale per creare per te un allenamento funzionale e scientifico

Honor Band 3

L’Honor Band 3, grazie alla sua tecnologia di misurazione ottica del battito cardiaco, vi permette di controllare i vostri parametri in ogni momento. È in grado di tracciare il sonno leggero, profondo e la fase REM, cosi come i risvegli durante il sonno, in modo da fornire analisi e consigli personalizzati.

È impermeabile fino a 50 metri e la batteria è in grado di durare fino a 30 giorni circa. Inoltre con l’Honor Band 3 si possono vedere le calorie bruciate, la distanza, la frequenza cardiaca e le attività fisica svolte.

Specifiche tecniche

Brand: Honor | Modello: Band 3 | Display: 0,91 pollici | Risoluzione display: 128×32 pixel | Funzionalità Touchscreen: Presente | Batteria: Durata 100 mAH| Tempo di ricarica: 1,5 Ore | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, 6 modalità di allenamento, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro, accelerometro | Bluetooth: 4.0 | Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 9 e versioni successive | Peso: 18,1 grammi |

HONOR Band 3, Impermeabile, 30 Giorni di Autonomia, Blu Seguite da fisico attività: Calorie bruciate, distanza, Frequenza cardiaca e attività fisica

Seguite da letto personalizzabile

Notifiche intelligente collegati a vostro Honor (applicazione: Huawei Health)

Impermeabile fino a 50 m

Durata fino a 30 giorni

Lenovo HW01

Il Lenovo HW01 presenta uno schermo OLED da 0,9 pollici con una risoluzione di 128 x 32 pixel. Questo dispositivo ha un bluetooth 4.2 ed è resistente all’acqua. È molto consigliato per monitorare la vostra forma fisica ed è un ottimo fitness tracker.

È in grado di monitorare il vostro tempo di sonno e la qualità del sonno. La batteria ha un autonomia tra i 5 e gli 8 giorni e la band, si carica tramite una porta micro-USB protetta da un cappuccio di gomma.

Specifiche tecniche

Brand: Lenovo | Modello:HW01 | Display: 0,91 pollici | Risoluzione display: 128×32 pixel | Funzionalità Touchscreen: Presente | Batteria: Durata 100 mAH| Tempo di ricarica: 1,5 Ore | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro, accelerometro | Bluetooth: 4.2 | Requisiti di sistema: Android 4.3, iOS 7.1 e versioni successive | Peso: 18,1 grammi |

Lenovo HW01 Smart Wristband - intelligente braccialetto / Heart Rate Monitor / Sleep Manage / Sports Tracking (Nero) Sonno Monitor Monitorare il vostro tempo e la qualità del sonno, mantenere uno stato bellissimo pelle

Pista sportiva Record passi sport, distanza, calorie bruciate, ecc dati, che consente di insistere su sport tutti i giorni

Chiama Ricordare Ricordare con la vibrazione nel tempo anche in un ambiente rumoroso

BLE 4.2 Con forte chip Bluetooth, il bracciale può misurare i dati in modo più accurato, bassi consumi

Garmin Vivofit 4

Il Garmin Vivofit 4 cha un display “always on” a colori, retroilluminato, con grafiche personalizzabili. È stato progettato per essere indossato ogni giorno, è impermeabile fino a 5 ATM e dispone di una batteria sostituibile che garantisce un’autonomia fino ad 1 anno.

Con la tecnologia Garmin Move IQ, questo smart band rileva automaticamente il tipo di attività che si sta svolgendo, come camminare o correre. Non è necessario riconfigurare l’orologio o avviare una nuova sessione tramite il timer integrato, infatti, grazie all’accelerometro, riconosce i diversi tipi di movimento e li registra per permettervi poi di analizzarne i dettagli su Garmin Connect.

Durante la notte, vívofit 4 tiene traccia del vostro riposo e fornisce un’analisi quantitativa e qualitativa di come state dormendo. Grazie al modulo Bluetooth integrato, vívofit 4 dispone di funzioni di controllo remoto, come Trova il mio telefono, che fa squillare la suoneria del vostro smartphone in caso non riuscite a trovarlo, e offre la possibilità di vedere i dati Meteo sul display dell’orologio.

Specifiche tecniche

Brand: Garmin | Modello: Vivofit 4 | Display: a colori, retroilluminato | Funzionalità Touchscreen: Presente | Batteria: Durata 1 anno | Tempo di ricarica: batteria va sostituita | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro, assegna obiettivo, monitoraggio del sonno | Bluetooth: 4.2 | Requisiti di sistema: Android 4.3, iOS 7.1 e versioni successive | Peso: 22,7 grammi |

Offerta Garmin Vivofit 4, Orologio Fitness Unisex – Adulto, Nero, L Display "always on" a colori, retroilluminato, con grafiche personalizzabili e 1 anno con batteria interna sostituibile

Conta passi, distanza percorsa e calorie bruciate quotidianamente con obiettivo giornaliero di passi automatico

Impermeabile fino a 5Atm

Bluetooth per associazione allo smartphone e sincronizzazione wireless con l'account di Garmin connect

Tecnologia Garmin move iq 2.0 per il riconoscimento automatico delle attività

Fitbit Flex Ardesia

Il Fitbit Flex Ardesia è un tracker rimovibile e sottile, si può inserire in cinturini, ciondoli e braccialetti. È in grado di registrare automaticamente attività, come il nuoto, e visualizzare il riepilogo dell’allenamento nell’app Fitbit.

Quando si ricevono chiamate o SMS, il Fitbit Flex è in grado di vibrare e le spie che possiede, lampeggiano in colori diversi. Grazie al design ultra sottile e molto resistente al nuoto, sono stati concepiti in modo da poter garantire il massimo confort.

Specifiche tecniche

Brand: Fitbit | Modello: Flex Ardesia| Funzionalità Touchscreen: Assente | Batteria: Durata 120 ore | Tempo di ricarica: 2 ore | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro, accelerometro | Bluetooth: 4.0 | Requisiti di sistema: Android 4.3, iOS 10.5 e versioni successive | Peso: 11,34 grammi |

Xiaomi Mi Band 2

Il Mi Band 2 non va ricaricato con adattatori da pareti, ma tramite il cavo usb che esce in dotazione, da collegare ad un computer. Lo Xiaomi Mi Band 2 è un dispositivo consigliato se si vuole un sistema piccolo e confortevole per ricevere le notifiche e per tenere un conto sommario dei passi durante la giornata, della distanza percorsa sul tapis roulant della palestra e delle ore di riposo notturno.

Ha un display OLED con funzionamento Touch Screen, presenta una batteria che offre una durata in standby, di 20 giorni e un tempo di ricarica di circa 3 ore. Tra le funzioni che offre c’è la misurazione della frequenza cardiaca, contapassi e gestione del sonno.

Specifiche tecniche

Brand: Xiaomi | Modello: Mi Band 2 | Display: 0,95 pollici OLED | Risoluzione display: 120×32 pixel | Funzionalità Touchscreen: Presente | Batteria: 135 mAH | Tempo di ricarica: 2 ore | Resistenza all’acqua: Fino a 50 m | Funzionalità: Monitoraggio delle calorie bruciate, 6 modalità di allenamento, conta passi, distanza percorsa, cardiofrequenzimetro | Bluetooth: 4.0 | Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 9 e versioni successive | Peso: 22,7 grammi

Xiaomi Mi Band 2 Fitness Smartband Bracciale di attività, Pedometro Impermeabile Bluetooth, Nero Pedometro da polso con cinturino bluetooth con fascia oraria a pedalata Fitband

Indice di impermeabilità: IP67

Colore: nero

