Vitamina E: a cosa serve, alimenti, benefici e dove si trova come integratore

Chi non rinuncia agli integratori per stare in forma e sentirsi bene non può non conoscere la vitamina E o tocoferolo. Scopriamo a cosa serve la vitamina E e perché assumerla!

Da quando la vitamina E o tocoferolo è stata scoperta nel 1922 è diventata protagonista di diverse formule integrative anti-age e antiossidanti. E non solo.

I più informati sapranno sicuramente quanta vitamina E assumere al giorno e cosa comporta la carenza di vitamina E, ma la conoscenza a tutto tondo di questa vitamina può aiutare a sfruttarla meglio.

In effetti, pur essendo particolarmente apprezzato per le sue proprietà, il tocoferolo ha una schiera di detrattori che si aggrappano ai dati di alcuni studi.

Cos’è la vitamina E?

Quello che viene chiamata “vitamina E” o “vitamin E” è in realtà un gruppo di otto sostanze liposolubili caratterizzate da capacità antiossidanti: i tocoferoli e i tocotrienoli.

A loro volta le due categorie principali si dividono ulteriormente in alfa, beta, gamma e delta-tocoferolo e alfa, beta, gamma e delta-tocotrienoli, anche se l’alfa tocoferolo si rivela la sua forma più attiva.

Questa vitamina, essendo liposolubile, si scioglie nei grassi e per questo viene assorbita soltanto se accompagnata da alimenti grassi, il che favorisce una situazione di carenza in caso di dieta povera di grassi.

Le concentrazioni di vitamina E degli alimenti vengono assorbite dall’intestino tenue e vengono inglobate in lipoproteine che viaggiano nel sangue, adempiono alle loro funzioni e vengono stoccate negli organi.

Qual è la sua funzione principale? La vitamina liposolubile combatte l’azione dei radicali liberi, proteggendo l’organismo dall’invecchiamento cellulare e dalla comparsa di varie patologie.

Vitamina E: Proprietà e benefici

La vitamin E svolge molte funzioni all’interno dell’organismo che si rivelano preziose per il suo equilibrio generale. Ma quali sono le proprietà della vitamina E?

Antiossidante – Questa vitamina ostacola l’ossidazione degli acidi grassi causata dai radicali liberi e rallenta il processo di invecchiamento cellulare.

– Questa vitamina ostacola l’ossidazione degli acidi grassi causata dai radicali liberi e rallenta il processo di invecchiamento cellulare. Immunostimolante – La vitamina liposolubile rinforza il sistema immunitario e aiuta a contrastare l’azione di batteri, virus e agenti patogeni.

– La vitamina liposolubile rinforza il sistema immunitario e aiuta a contrastare l’azione di batteri, virus e agenti patogeni. Ossigenante – È capace di favorire l’aumento dell’ossigeno che i globuli rossi di trasportano verso i tessuti e gli organi, migliorando la loro attività.

– È capace di favorire l’aumento dell’ossigeno che i globuli rossi di trasportano verso i tessuti e gli organi, migliorando la loro attività. Vasodilatatore – Questa vitamina si comporta come un vasodilatatore e per questo favorisce la circolazione sanguigna. In più rinforza le pareti dei vasi sanguigni.

Più in particolare l’alfa tocoferolo ostacola la formazione dei radicali liberi e l’aggregazione piastrinica; il gamma tocoferolo distrugge i radicali liberi e promuove la produzione dell’ossido nitrico con potere vasodilatatore; l’alfa, il gamma e il delta tocoferolo stimolano il sistema immunitario.

Oltre a ciò i composti alfa, beta, gamma e delta tocotrienolo impediscono la formazione di colesterolo e migliorano la funzionalità cardiovascolare.

Infine, ognuna delle sostanze liposolubili del gruppo si rivela capace di promuovere la salute della vista e proteggere la funzionalità dei neuroni.

A cosa serve la vitamina E?

Da quanto detto finora non è difficile capire perché si tende ad apprezzare la vitamina E e i suoi benefici antiossidanti per prevenire alcune problematiche.

Malattie cardiovascolari – Il fatto di ostacolare la sintesi di colesterolo cattivo finisce per impedire la formazione delle placche aterosclerotiche e scongiura le malattie cardiovascolari.

– Il fatto di ostacolare la sintesi di colesterolo cattivo finisce per impedire la formazione delle placche aterosclerotiche e scongiura le malattie cardiovascolari. Sistema immunitario – La capacità della vitamina di stimolare il sistema immunitario potrebbe aiutare a rinforzare le difese in periodi di convalescenza o picchi di influenza. Per questo qualcuno l’ha proposta come alternativa al legame vitamina D e Covid .

– La capacità della vitamina di stimolare il sistema immunitario potrebbe aiutare a rinforzare le difese in periodi di convalescenza o picchi di influenza. Per questo qualcuno l’ha proposta come alternativa al legame . Diabete – Questa vitamina sarebbe capace di bloccare la comparsa di una insulino-resistenza da parte dei radicali liberi.

– Questa vitamina sarebbe capace di bloccare la comparsa di una insulino-resistenza da parte dei radicali liberi. Vene varicose – Da un lato il potere vasodilatatore migliora la circolazione mentre dall’altro lato la capacità di rinforzare i capillari impedisce la comparsa di vene varicose.

– Da un lato il potere vasodilatatore migliora la circolazione mentre dall’altro lato la capacità di rinforzare i capillari impedisce la comparsa di vene varicose. Osteoporosi – Secondo alcuni studi, questa vitamina favorirebbe l’azione degli osteoclasti consentendo un assorbimento ottimale del calcio.

– Secondo alcuni studi, questa vitamina favorirebbe l’azione degli osteoclasti consentendo un assorbimento ottimale del calcio. Tumori – La vitamin E stimola il sistema immunitario e contrasta l’azione dei radicali liberi, il che potrebbe impedire la sintesi del DNA delle cellule tumorali.

– La stimola il sistema immunitario e contrasta l’azione dei radicali liberi, il che potrebbe impedire la sintesi del DNA delle cellule tumorali. Apparato riproduttivo – Alcuni studi hanno sottolineato la sua capacità di influenzare positivamente il ciclo mestruale nelle donne e l’attività degli spermatozoi negli uomini.

– Alcuni studi hanno sottolineato la sua capacità di influenzare positivamente il ciclo mestruale nelle donne e l’attività degli spermatozoi negli uomini. Annessi cutanei – Si tende a mettere in relazione la vitamina E, capelli e pelle per la capacità del composto di proteggere gli annessi cutanei dallo stress ossidativo. Non a caso esistono tanti prodotti a base di vitamina E in crema.

Vitamina E: Alimenti

La vitamina E, dove si trova? Tra gli alimenti con vitamina E ci sono il grasso delle carni, gli oli vegetali non raffinati, frutta secca, cereali integrali, frutta e verdura.

Alimenti Quantità di vitamina E in mg Olio di germe di grano 150 Olio di girasole 40 Olio di mais 35 Mandorle 26 Olio di oliva 15 Olio di arachidi 14 Arachidi 8,5 Live 3,8 Spinaci 3,5 Ceci 2 Broccoli 1,5 Pomodoro 1,4 Kiwi 1,4 Mirtilli 1,2 Riso integrale 1,2

Vitamina E integratore

Il fabbisogno giornaliero potrebbe essere raggiunto tramite una dieta sana ed equilibrata, ma sapere dove si trova in natura la vitamina E potrebbe bastare per scongiurare una situazione di carenza e i suoi effetti.

Cosa comporta la carenza di vitamina E? Tra i sintomi ci sono il deperimento fisico, i disturbi digestivi, i dolori muscolari, l’anemia emolitica, le alterazioni della visione e i problemi di infertilità.

Gli integratori di tocoferolo sono necessari per evitare situazioni di carenza vitaminica; d’altronde viene assorbito dal corpo soltanto una bassa percentuale di d-alfa-tocoferolo naturale.

A rischiare un deficit potrebbero essere le persone che seguono una dieta povera di grassi, chi ha problemi di malassorbimento intestinale, pancreatite o fibrosi cistica e coloro che assumono sostanze in grado di ridurre i livelli di questa vitamina (es. tabacco e alcol).

Certo aumentare l’apporto di vitamina C potrebbe aiutare ad aumentare i valori di tocoferolo, ma a volte l’unica cosa da fare è assumere un integratore.

La vitamina E integratore porterebbe a vari benefici, tra cui l’incremento delle capacità mnemoniche, l’attenuazione dei dolori mestruali e dei sintomi dell’anemia, il miglioramento dell’aspetto degli annessi cutanei e il miglioramento della vista.

In commercio esistono diversi tipi di integratori a base di all-rac-α-tocoferolo prodotto in laboratorio o RRR-α-tocoferolo simile all’alfa-tocoferolo naturale presente negli alimenti che contengono vitamina E.

Quanta vitamina E assumere al giorno

Quanta vitamina E assumere al giorno? È importante sapere la dose giornaliera consigliata in base all’età, al sesso e alle condizioni individuali.

Categoria Età Quantità di vitamina E in mg Neonati da 0 a 6 mesi 6 Bambini da 6 a 12 mesi 5 Bambini da 1 a 3 anni 6 Bambini da 4 a 10 anni 9 Ragazzi da 10 a 18 anni 13 Ragazze da 10 a 18 anni 11 Uomini da 18 anni in poi 13 Donne da 18 anni in poi 11

Controindicazioni

L’assunzione di vitamina E sotto forma di farmaco o integratore è sicura se resta nella dose consigliata, ma gli integratori in commercio presentano quantità elevate che potrebbero far scivolare nell’eccesso.

In caso di sovra dosaggio c’è il rischio di subire gli effetti della formazione di coaguli di sangue e soffrire di mal di testa, stanchezza, disturbi intestinali e problemi alla pelle.

Non bisogna dimenticare che la vitamina E come integratore ha collezionato diversi detrattori proprio per questo.

Negli anni sono stati pubblicati alcuni articoli che sottolineavano il potenziale dannoso di dosi elevate di vitamin E per l’organismo (a prescindere al tipo di fonte).

I dati hanno riscontrato un aumento della mortalità in caso di tabagismo, familiarità con cancro alla prostata, infarto cerebrale, diabete, malattie cardiache, carenze di vitamina K e donne in gravidanza o allattamento. Per chi rientra in questi casi, quindi, è necessario il parere medico.

Per migliorarne l’assorbimento, quindi, sarebbe preferibile assumerla insieme ad altre sostanze, come per esempio il selenio o altre altri composti liposolubili (come accade per la vitamina D3 e K2, calcio e vitamina D, acido folico e vitamina B12 e altri).

Come scegliere un integratore di vitamina E

In commercio esistono tantissimi integratori a base di tocoferolo e questo rende difficile scegliere il prodotto giusto. Come sceglierlo?

Quantità di vitamina E – Per evitare gli effetti collaterali del sovra dosaggio sarebbe opportuno valutare la quantità di vitamina E del prodotto, preferendo uno con una dose bassa.

– Per evitare gli effetti collaterali del sovra dosaggio sarebbe opportuno valutare la quantità di del prodotto, preferendo uno con una dose bassa. Formulazione – È possibile scegliere tra integratori di vitamina E pura e integratori multivitaminici destinati ad aumentare l’azione dell’alfa tocoferolo.

– È possibile scegliere tra integratori di pura e integratori multivitaminici destinati ad aumentare l’azione dell’alfa tocoferolo. Allergeni – I prodotti contenenti alfa-tocoferolo naturale potrebbe causare allergie in casi di ipersensibilità a uno o più allergeni. Attenzione alla presenza di lattosio, glutine e derivati della soia.

– I prodotti contenenti alfa-tocoferolo naturale potrebbe causare allergie in casi di ipersensibilità a uno o più allergeni. Attenzione alla presenza di lattosio, glutine e derivati della soia. Cruelty free – Chi segue un’alimentazione vegana dovrebbe orientarsi su prodotti a base di tocoferolo e soluzione oleosa sotto forma di capsule di gelatina vegana, compresse e capsule.

– Chi segue un’alimentazione vegana dovrebbe orientarsi su prodotti a base di e soluzione oleosa sotto forma di capsule di gelatina vegana, compresse e capsule. Commercio equo e solidale – Le persone attente al commercio equo e solidale dovrebbero ricercare i prodotti di brand che seguono tale filosofia anche quando usano l’olio di palma.

– Le persone attente al commercio equo e solidale dovrebbero ricercare i prodotti di brand che seguono tale filosofia anche quando usano l’olio di palma. Prezzo – Il prezzo di un integratore di vitamina E può variare in base alla formulazione, alla forma di commercializzazione e al produttore. Si può risparmiare facendo affidamento sull’acquisto online.

