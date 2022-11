L’equilibrio generale potrebbe essere scalfito da una carenza inaspettata, rendendoci vulnerabili, stanchi e incapaci di dare il meglio nell’allenamento. Scopriamo il selenio integratore!

Ogni nutriente è essenziale per il funzionamento dell’organismo, anche quando è presente in piccole quantità come il selenio.

In particolare, questo oligoelemento porta avanti varie attività nel corpo, prima tra tutte quella di proteggere le cellule dall’azione dei radicali liberi.

Se l’organismo è carente è necessario quindi correre ai ripari cercando di ripristinare i livelli corretti. Come? Assumendo un integratore di selenio.

Cos’è il selenio?

La prima cosa da sapere è che è difficile (se non raro) trovare selenio puro in Natura è: il non metallo si lega solitamente ai minerali di solfuro di metallo.

Il primo a scoprire questo elemento è stato il chimico Jöns Jacob Berzelius nel 1817 e da quel momento in poi figura nella tavola periodica degli elementi (numero atomico 34 e sigla Se).

Tuttavia si tratta di un oligoelemento essenziale per la sopravvivenza dell’uomo e di molti animali, anche se presente in quantità ridotte.

Selenio: Proprietà e benefici

È un oligoelemento essenziale per la salute e il benessere generale, ma riduce le sue proprietà al solo potere antiossidante. A cosa serve il selenio?

Radicali liberi – L’oligoelemento contribuisce alla produzione del glutatione perossidasi, cioè un enzima che collabora con la vitamina E nell’azione di contrasto dei radicali liberi. Il selenio è un toccasana per pelle e capelli.

– L’oligoelemento contribuisce alla produzione del glutatione perossidasi, cioè un enzima che collabora con la vitamina E nell’azione di contrasto dei radicali liberi. Il è un toccasana per e capelli. Infiammazioni – Grazie al suo potere antiossidante, il selenio combatte le infiammazioni legate all’azione dei radicali liberi.

– Grazie al suo potere antiossidante, il combatte le legate all’azione dei radicali liberi. Ormoni tiroidei – A cosa serve il selenio per la tiroide ? È un componente della iodiotironina desiodasi, cioè l’enzima deputato alla conversione della tiroxina in triiodiotironina (forma attiva). Inoltre favorisce il metabolismo degli ormoni tiroidei.

– ? È un componente della iodiotironina desiodasi, cioè l’enzima deputato alla conversione della tiroxina in triiodiotironina (forma attiva). Inoltre favorisce il metabolismo degli ormoni tiroidei. Tumore alla tiroide – Il fatto che contribuisca alla composizione della tioredoxina reduttasi lo rende importante nella degradazione del perossido di idrogeno (composto ossidante).

– Il fatto che contribuisca alla composizione della tioredoxina reduttasi lo rende importante nella degradazione del perossido di idrogeno (composto ossidante). Muscoli – Nella sua forma selenio cisteina promuove la formazione di oltre venti proteine, sostenendo il benessere di tessuti e muscoli.

– Nella sua forma promuove la formazione di oltre venti proteine, sostenendo il benessere di tessuti e muscoli. Sistema immunitario – Dal momento che fa parte di molte proteine ( selenoproteine ) si rivela un contributo importante per migliorare il funzionamento del sistema immunitario.

– Dal momento che fa parte di molte proteine ( ) si rivela un contributo importante per migliorare il funzionamento del sistema immunitario. Metalli pesanti – Ha un potere chelante che favorisce il legame con i metalli pesanti (es. mercurio, piombo, cadmio e arsenico), favorendo la loro espulsione dal corpo.

– Ha un potere chelante che favorisce il legame con i metalli pesanti (es. mercurio, piombo, cadmio e arsenico), favorendo la loro espulsione dal corpo. Flusso sanguigno – Secondo gli esperti, migliorerebbe la fluidificazione sanguigna e quindi allontanerebbe i problemi di pressione.

– Secondo gli esperti, migliorerebbe la fluidificazione sanguigna e quindi allontanerebbe i problemi di pressione. Fertilità – Viene considerato un toccasana per la fertilità maschile perché mantiene gli spermatozoi attivi e impedisce la loro degradazione.

Quali sono i cibi ricchi di selenio?

L’organismo è incapace di produrre autonomamente l’oligoelemento: l’alimentazione è la fonte privilegiata (ma non l’unica) delle varie forme (inorganico o selenite; organico o seleniometionina; aminoacidica o selenocisteina.

Quali sono i cibi ricchi di selenio? Tra gli alimenti più ricchi ci sono i semi oleosi, i cereali integrali, la carne, il pesce, o molluschi e le uova.

Alimenti Quantità di selenio µg Noci brasiliane 1917 Semi di senape 208,1 Rognone di maiale 190 Stoccafisso 147,8 Rognone di manzo 141 Rognone di agnello 126,9 Frattaglie di pollo 104,2 Cozze 89,6 Polpo 89,6 Grano duro 89,4 Fegato di agnello 82,4 Tonno al naturale 80,4 Germe di grano 79,2 Crusca 77,6 Tonno sott’olio 76 Fegato di tacchino 70,8 Grano 70,7 Kamut 69,3 Acciughe sott’olio 68,1 Fegato d’oca 68,1 Caviale 65,5 Ostriche 63,7 Aragosta 63,6 Farina integrale 61,8 Pesce spada 57,4 Zenzero 55,8 Semi di chia 55,2 Semi di girasole 53 Crusca di avena 45,2 Calamari 44,8 Seppie 44,8 Sgombro 44,1 Salsiccia di maiale 39,7 Farina di malto 37,7 Farina d’orzo 37,7 Orzo perlato 37,7 Aringa 36,5 Spigola o branzino 36,5 Cernia 36,5 Salmone 36,5 Uova d’anatra 36,4 Petto di pollo 32 Uovo 30,7 Vongole 30.6 Coriandolo 26,2 Funghi Champignon 26 Semi di lino 25,4 Carne di coniglio 23,7 Grana 22,5 Pancetta 20,2 Anacardi 19,9 Soia 17,8 Mais 15,5 Riso 15,1

Selenio integratore

Un’alimentazione sana ed equilibrata riesce a sopperire al fabbisogno giornaliero, ma in alcuni casi potrebbe non bastare. Cosa provoca la mancanza di selenio?

La carenza (seppur poco frequente) potrebbe verificarsi a seguito di un cambiamento delle abitudini alimentari (dieta ipocalorica, dieta vegana o dietra vegetariana), problemi intestinali o aumento del fabbisogno giornaliero (es. gravidanza e allattamento).

Cosa provoca la carenza di selenio? I sintomi sono tanti, dall’invecchiamento precoce ai problemi muscolari fino ad arrivare ai disturbi della tiroide.

In questo casi l’assunzione del selenio integratore aiuta a fornire la quantità necessaria a far funzionare l’organismo al meglio.

Solitamente viene suggerita l’assunzione di un integratore di selenio nei trattamenti di problemi alla tiroide, perdite di peso repentine, infertilità maschile, artrite reumatoide, patologie cardiovascolari e invecchiamento precoce.

Per quanto riguarda la proposta di integratori, invece, si può scegliere tra vari prodotti (anche se quello più usato è la seleniometionina in quanto forma maggiormente biocompatibile).

Di fatto, l’assorbimento dell’oligoelemento avviene nell’intestino tenue e cambia in base al tipo di selenio assunto (forma organica o forma inorganica).

Fabbisogno giornaliero

Qual è il fabbisogno giornaliero? La quantità di selenio consigliata cambia in base all’età e alle condizioni personali.

Neonati da 0 a 6 mesi – 10 mcg al giorno

– 10 mcg al giorno Bambini da 1 a 3 anni -20 mcg al giorno

-20 mcg al giorno Bambini da 4 a 8 anni – 30 mcg al giorno

– 30 mcg al giorno Ragazzi da 9 a 13 anni – 40 mcg al giorno

– 40 mcg al giorno Ragazzi da 14 a 18 anni – 50-55 mcg al giorno

– 50-55 mcg al giorno Adulti (uomini e donne) – 50-55 mcg al giorno

– 50-55 mcg al giorno Donne in gravidanza e allattamento – 60-70 mcg al giorno

Selenio: Controindicazioni

L’assunzione di selenio integratore è sicura e non riserva effetti collaterali particolari, purché rispetti le dosi consigliate.

In caso di sovra dosaggio, infatti, diventa tossico (selenosi) e porta con sé una serie di problemi, tra i quali spiccano i disturbi agli annessi cutanei (fragilità delle unghie e capelli che si spezzano), i problemi gastrointestinali (senso di nausea, vomito, dolori addominali e diarrea), il formicolio agli arti inferiori e superiori e i problemi a livello epatico, renale e cardiaco.

Come scegliere l’integratore di selenio

La proposta di integratori risponde a qualsiasi esigenza, ma la varietà di prodotti potrebbe confondere le idee in assenza di punti di riferimento.

Il modo migliore per essere sicuri di acquistare un prodotto efficace è valutare alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali. Ecco come fare:

Tipo di selenio – Come già accennato, gli integratori di selenio possono contenere forme diverse dell’oligoelemento: organico o inorganico? Se la forma organica gode di un’elevata biodisponibilità , le forme inorganiche devono essere accompagnate da altre sostanze in grado di aumentarne l’assorbimento a livello intestinale. Un esempio? Il pepe nero.

– Come già accennato, gli integratori di possono contenere forme diverse dell’oligoelemento: organico o inorganico? Se la forma organica gode di un’elevata biodisponibilità , le forme inorganiche devono essere accompagnate da altre sostanze in grado di aumentarne l’assorbimento a livello intestinale. Un esempio? Il pepe nero. Composizione – Si può scegliere tra un integratore di solo selenio o un prodotto contenente anche altri componenti in grado di completare e potenziare l’azione dell’oligoelemento (primo tra tutti selenio e zinco). È bene valutare le esigenze personali.

o un prodotto contenente anche altri componenti in grado di completare e potenziare l’azione dell’oligoelemento (primo tra tutti selenio e zinco). È bene valutare le esigenze personali. Formato – Gli integratori sono disponibili sotto forma di compresse o capsule, ma è bene valutare i pro e i contro di ogni formato: le compresse sono predosate e comode da trasportare ma potrebbero non essere facili da assumere per qualcuno mentre le capsule sono già dosate, permettono di ricavare la polvere e trasportabili ma potrebbero non essere adatte ai vegani.

– Gli integratori sono disponibili sotto forma di compresse o capsule, ma è bene valutare i pro e i contro di ogni formato: le compresse sono predosate e comode da trasportare ma potrebbero non essere facili da assumere per qualcuno mentre le capsule sono già dosate, permettono di ricavare la polvere e trasportabili ma potrebbero non essere adatte ai vegani. Allergeni – Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe strizzare l’occhio all’INCI alla ricerca di eventuali allergeni.

– Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe strizzare l’occhio all’INCI alla ricerca di eventuali allergeni. Vegan – Le persone che seguono una dieta vegana dovrebbero valutare l’INCI assicurandosi di non assumere prodotti contenenti ingredienti o componenti di origine animale.

– Le persone che seguono una dieta vegana dovrebbero valutare l’INCI assicurandosi di non assumere prodotti contenenti ingredienti o componenti di origine animale. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia da prodotto a prodotto, ma può essere “tagliato” optando per l’acquisto online: ampia selezione e ottimo rapporto qualità /prezzo.

Migliori integratori di selenio su Amazon

Qual è il miglior integratore di selenio? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente i suddetti consigli è un primo passo nella direzione giusta.

Per il resto è possibile acquistare questo tipo di integratore in farmacia, nei negozi specializzati oppure negli store online.

Amazon offre alcuni degli integratori migliori in circolazione e sostiene una scelta oculata fornendo dettagli, recensioni e prezzi concorrenziali.

Per facilitarvi la ricerca del miglior integratore di selenio su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati dai consumatori.

