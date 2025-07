EA Sports FC 26: quando uscirà in Italia, prezzo e piattaforme di gioco

Uscita EA FC 26: quando sarà disponibile?

Secondo i modelli di lancio seguiti da Electronic Arts negli ultimi anni, la data di uscita di EA FC 26 è prevista per la fine di settembre 2025. Anche se la conferma ufficiale non è ancora arrivata, la finestra di lancio dovrebbe ricalcare quella dei precedenti titoli FIFA e FC, con l’obiettivo di capitalizzare il fermento per l’inizio dei principali campionati europei e la fase a gironi della Champions League.

L’annuncio ufficiale è atteso per luglio 2025, probabilmente accompagnato da un trailer e da un evento FC Clubhouse come accaduto per le precedenti edizioni. I primi teaser ufficiali potrebbero arrivare già a fine giugno.

Crediti immagine: Steam

Preordini e prezzo di EA FC 26

Il prezzo di EA Sports FC 26 non subirà variazioni rispetto allo scorso anno. Durante una recente call con gli investitori, EA ha confermato che non ci sarà alcun aumento per l’edizione 2025.

Ecco i prezzi previsti:

Standard Edition: $69.99

$69.99 Ultimate Edition: $99.99

La Ultimate Edition garantirà ai giocatori l’accesso anticipato, FC Points, contenuti extra per Ultimate Team, kit esclusivi e copertina differente. I preordini di EA FC 26 dovrebbero aprirsi a metà luglio 2025, subito dopo l’annuncio ufficiale.

EA FC 26: tutte le piattaforme previste

Uno dei punti chiave è la compatibilità con le console di vecchia e nuova generazione. Secondo le dichiarazioni del CEO di EA, Andrew Wilson, EA FC 26 punterà a un’ampia diffusione, soprattutto in vista dei Mondiali 2026.

Piattaforme attese:

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X/S

PC (Windows)

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Come accaduto in passato, le versioni per le console meno recenti potrebbero essere “Legacy Edition”, cioè basate su aggiornamenti di rose e divise, senza modifiche al gameplay.

Crediti immagine: Steam

Novità e contesto globale: FC 26 e i Mondiali FIFA 2026

Anche se EA FC 26 non sarà più legato ufficialmente al marchio FIFA, il gioco sfrutterà l’ondata di entusiasmo generata dai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico dal 11 giugno al 19 luglio 2026.

EA ha già annunciato iniziative per attivare la community attorno a eventi calcistici globali, pur non avendo più la licenza FIFA. Ciò significa che potrebbero esserci eventi in-game e promozioni legate al torneo, anche se la competizione ufficiale non sarà presente nel gioco.

Requisiti di sistema attesi per EA FC 26 su PC

EA non ha ancora rilasciato i requisiti ufficiali, ma possiamo ipotizzare che saranno simili a quelli di FC 25, mantenendo il gioco accessibile anche su PC di fascia media.

Requisiti minimi previsti:

OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB GPU: AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti

AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti Spazio su disco: 100 GB

Requisiti consigliati:

CPU: AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7 6700

AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7 6700 RAM: 12 GB

12 GB GPU: AMD RX 5600 XT o Nvidia GTX 1660

Chi sarà il testimonial sulla copertina di EA FC 26?

Non è ancora stato annunciato il volto di copertina di EA FC 26, ma con ogni probabilità verrà svelato durante l’annuncio ufficiale di luglio 2025. EA potrebbe optare per una stella globale, oppure per un mix di giocatori in base alle edizioni regionali.

Conclusione: un anno decisivo per il franchise EA Sports FC

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la serie EA Sports FC, grazie al rilascio su nuove piattaforme come Nintendo Switch 2, al mantenimento del prezzo standard e alla possibilità di coinvolgere la community con eventi in-game durante il Mondiale 2026.

Le date da ricordare:

Teaser trailer: fine giugno 2025

fine giugno 2025 Annuncio ufficiale e apertura preordini: metà luglio 2025

metà luglio 2025 Uscita ufficiale: fine settembre 2025

fine settembre 2025 Accesso anticipato Ultimate Edition: alcuni giorni prima della data ufficiale

FAQ su EA FC 26

Ci sarà un EA FC 26?

Sì, anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente, l’uscita è attesa per settembre 2025.

Sì, anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente, l’uscita è attesa per settembre 2025. Sarà disponibile su PS4?

Quasi certamente sì. EA intende continuare a supportare le console old-gen, almeno per un altro anno.

Quasi certamente sì. EA intende continuare a supportare le console old-gen, almeno per un altro anno. FC 26 sarà gratuito?

No. Il gioco sarà a pagamento. Il prezzo previsto è di $69.99 per la versione Standard e $99.99 per la Ultimate.

No. Il gioco sarà a pagamento. Il prezzo previsto è di $69.99 per la versione Standard e $99.99 per la Ultimate. Chi sarà il protagonista della copertina?

Non ancora comunicato. L’annuncio è atteso per luglio 2025.

Non ancora comunicato. L’annuncio è atteso per luglio 2025. Perché il gioco non si chiama più FIFA?

EA e FIFA hanno interrotto la loro collaborazione dopo FIFA 23, a causa di un disaccordo sui costi della licenza. Da allora, la serie si chiama EA Sports FC.