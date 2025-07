Pronostico e Quote di Real Madrid – Juventus Mondiale per Club

Juventus unica rappresentante della Serie A al Mondiale per Club: sfida al Real Madrid negli ottavi

Pronostico di Real Madrid – Juventus e migliori quote: agli ottavi di finale del Mondiale per Club i “blancos” appaiono nettamente favoriti dai bookmakers.

Cresce l’attesa per l’ottavo di finale tra Real Madrid e Juventus al Mondiale per Club 2025, in programma all’Hard Rock Stadium di Miami. Una sfida dal sapore storico, tra due delle squadre più titolate al mondo, che torna a disputarsi per la prima volta dopo sette anni dall’ultima, infuocata, sfida di Champions League.

Con l’eliminazione a sorpresa dell’Inter per mano del Fluminense di ieri seratocca alla Juventus portare in alto il tricolore nella fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club 2025.

Questa sera, all’Hard Rock Stadium di Miami, la Juventus di Igor Tudor affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale, in un confronto che richiama la storia e accende i riflettori su uno dei grandi classici del calcio europeo.

Real Madrid – Juventus precedenti, statistiche e curiosità:

Sarà il 22° incontro ufficiale tra Juventus e Real Madrid, due colossi del calcio continentale che non si affrontano da sette anni. L’ultimo confronto risale ai quarti di finale di Champions League 2018, con il discusso rigore trasformato in extremis da Cristiano Ronaldo, che valse la qualificazione ai Blancos tra mille polemiche.

Real Madrid-Juventus, precedenti e statistiche: equilibrio storico

Nelle 21 partite ufficiali giocate finora, il bilancio è sorprendentemente equilibrato: 10 vittorie Real Madrid, 9 Juventus, 2 pareggi. L’ultimo incrocio risale al 2018, con i bianconeri capaci di espugnare il Bernabeu per 3-1 nel ritorno dei quarti di finale, sfiorando la rimonta prima del rigore trasformato da Cristiano Ronaldo.

Oggi però le statistiche sorridono ai blancos, imbattuti da 13 partite consecutive nel Mondiale per Club (12 vittorie e 1 pareggio), con una solidità e una continuità impressionante anche in questa edizione. Inoltre, Real Madrid arriva da 6 partite utili di fila (5 successi e 1 pareggio), sintomo di una forma brillante.

Per la Juventus, invece, la pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City ha rappresentato un brutto stop: è solo la seconda volta negli ultimi 30 anni che i bianconeri subiscono almeno 5 reti in una singola partita.

La sfida, valida per un posto nei quarti di finale, sarà anche un confronto tra presente e futuro del calcio europeo: da un lato i fenomeni Bellingham e Mbappé (favorito per andare a segno a quota 2.00), dall’altro la nuova generazione bianconera guidata da Kenan Yildiz, tra i più attesi in chiave Juventus.

I numeri parlano chiaro: sarà battaglia vera tra due giganti del calcio europeo.

Oggi il Real Madrid, guidato da Xabi Alonso, parte nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Secondo gli esperti di Sisal, la vittoria degli spagnoli è quotata a 1,80, mentre il successo bianconero sale a 4,50. Il pareggio nei 90 minuti è proposto a 3,60, stessa quota dell’eventuale passaggio ai tempi supplementari. La soluzione ai rigori, sempre insidiosa, paga 7,25 volte la posta.

Passaggio del turno e possibili esiti:

Per quanto riguarda l’accesso ai quarti, Real Madrid favorito a 1,40, mentre la Juventus è bancata a 3,00. Si prevede un incontro dinamico e aperto, con molti ribaltamenti di fronte: la Combo Goal + Over 2,5 (entrambe a segno e almeno tre reti totali) è quotata a 1,80, ed è uscita in 5 degli ultimi 7 incroci tra le due squadre. Attenzione anche al possibile ribaltone, proposto a 6,25, mentre il primo gol del Real è in quota a 1,60, contro il 2,60 della Juventus.

Attenzione a rigori ed espulsioni:

Nei match tra bianconeri e blancos la tensione è spesso altissima: un calcio di rigore nel corso della gara è offerto a 2,85, mentre una possibile espulsione è quotata a 4,40. Fattori da tenere in considerazione, visto l’alto livello di agonismo che spesso accompagna questi scontri.

I protagonisti attesi: Mbappé, Bellingham e il jolly Yildiz

Tra le fila madridiste, Kylian Mbappé è in dubbio ma potrebbe recuperare: un suo gol è quotato a 2,00, mentre Jude Bellingham, talento puro e imprevedibile, è proposto a 2,40 per un gol o assist.

Per la Juventus, gli occhi sono puntati su Randal Kolo Muani, dato a 3,75 come marcatore, ma il nome che scalda i cuori bianconeri è quello di Kenan Yildiz. Il giovane trequartista turco, considerato l’erede della numero 10, sogna una notte magica contro la squadra più titolata al mondo: una sua rete o assist è quotata a 3,25.

Probabili Formazioni di Real Madrid – Juventus:

Xabi Alonso schiera il suo Real Madrid con il 4-3-3 con Courtois in porta e davanti a lui Rugiger e Huijsen centrali con Alexander-Arnold a destra e Fran Garcia a sinistra. A centrocampo c’è Arga Guler in cabina di regia affiancato da Tchouaméni e Bellingham. Il tridente d’attacco è formato da Valverde, Gonzalo Garcia e Vinicius Jr.

Igor Tudor schiera la sua Juventus con il 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta e linea difensiva a 3 formata da Kalulu, Rugani e Kelly. A centrocampo ci sono Locatelli e Thuram al centro con Alberto Costa a destra e Cambiaso a sinistra. In attacco Kolo Muani punta centrale supportato da Conceicao e Yildiz.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouaméni, Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Allenatore: Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Pronostico Real Madrid – Juventus:

Il Real Madrid parte favorito, ma la Juventus ha le carte in regola per giocarsela, contando su talento, sacrificio e motivazioni altissime. Un incontro che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, e che potrebbe riservare una nuova pagina epica nella storia bianconera.

I nostri pronostici:

Vittoria Real Madrid

GOL entrambe le squadre segnano

Over 2.5