Acido folico: a cosa serve, benefici, valore alto o basso, prezzo e dove si trova

Si sente parlare dell’importanza dell’acido folico in gravidanza, ma la vitamina B9 è essenziale per il benessere generale. Ecco perché prendere un integratore di acido folico!

Negli ultimi anni c’è stata grande attenzione verso l’utilizzo di integratori di acido folico in gravidanza per favorire lo sviluppo del feto e prevenire malformazioni. Eppure questo nutriente nasconde altre proprietà.

Ma a cosa serve l’acido folico negli adulti? Quali sono i benefici dell’acido folico? Perché si prende l’acido folico? Proviamo a rispondere a tutte queste domande.

Cos’è l’acido folico? A cosa serve?

La prima cosa da sapere è che non esiste differenza tra l’acido folico naturale (folati) e vitamina B9 contenuti negli alimenti.

Quando si parla di acido folico come integratore, tuttavia, si fa riferimento alla forma ossidata del composto più facile da metabolizzare e assimilare.

Di fatto i folati negli alimenti vengono trasformati in forma attiva a seguito del processo digestivo mentre la trasformazione in forma attiva dell’acido folico risulta più lenta e richiede l’intervento del fegato.

A scoprire il potenziale curativo dei folati nelle donne incinte affette da anemia è stata l’ematologa Lucy Wills nel lontano 1931.

La scoperta portava alla luce la capacità dei folati di influenzare la replicazione del DNA e la produzione di nuove cellule.

Da quel momento in poi, considerando l’incapacità dell’organismo di sintetizzare la vitamina B9, c’è stata una vera e propria corsa alla produzione di integratori alimentari di vitamina B9 o folati artificiali.

Acido folico: Benefici

Per capire fino in fondo perché assumere integratori di vitamina B9 è importante tenere a mente i benefici dell’acido folico nell’uomo, nella donna e nei bambini. A cosa serve l’acido folico?

Materiale genetico – La vitamina B9 partecipa alla sintesi del materiale genetico RNA e DNA destinati a trasmettere i caratteri ereditari al nascituro.

– La vitamina B9 partecipa alla sintesi del materiale genetico RNA e DNA destinati a trasmettere i caratteri ereditari al nascituro. Sistema nervoso – Alcune ricerche hanno sottolineato la capacità dei folati di favorire la sintesi dei neurotrasmettitori e quindi il funzionamento del sistema nervoso.

– Alcune ricerche hanno sottolineato la capacità dei folati di favorire la sintesi dei neurotrasmettitori e quindi il funzionamento del sistema nervoso. Crescita – La capacità della vitamina B9 di favorire la produzione degli aminoacidi necessari alla crescita cellulare lo rende indispensabile durante l’infanzia, l’adolescenza e la gravidanza.

– La capacità della vitamina B9 di favorire la produzione degli aminoacidi necessari alla crescita cellulare lo rende indispensabile durante l’infanzia, l’adolescenza e la gravidanza. Emoglobina – La vitamina del gruppo B si rivela importante anche per la produzione di emoglobina, riuscendo così a scongiurare la comparsa di forme lievi di anemia.

– La vitamina del gruppo B si rivela importante anche per la produzione di emoglobina, riuscendo così a scongiurare la comparsa di forme lievi di anemia. Sistema immunitario – L’ acido folico , essendo una vitamina del gruppo B, promette di sostenere il sistema immunitario.

– L’ , essendo una vitamina del gruppo B, promette di sostenere il sistema immunitario. Sistema cardiovascolare – I folati sarebbe in grado di regolare i livelli dell’omocisteina, vale a dire un aminoacido simile al colesterolo che, se in eccesso, apre la porte a malattie cardiovascolari.

– I folati sarebbe in grado di regolare i livelli dell’omocisteina, vale a dire un aminoacido simile al colesterolo che, se in eccesso, apre la porte a malattie cardiovascolari. Capelli – Acido folico e capelli : alcuni studi hanno portato alla luce la capacità della vitamina B9 di migliorare la salute dei capelli. Inoltre sarebbe in grado di prevenire la caduta dei capelli.

– : alcuni studi hanno portato alla luce la capacità della vitamina B9 di migliorare la salute dei capelli. Inoltre sarebbe in grado di prevenire la caduta dei capelli. Menopausa – La vitamina B9 serve anche in menopausa in quanto aiuterebbe a evitare la carenza di ferro che caratterizza questa nuova fare della vita.

Acido folico negli alimenti

In forma naturale l’acido folico si trova in molti alimenti e per questo conoscere quali sono gli alimenti ricchi di vitamina B9 potrebbe essere utile per mantenere i giusti livelli del nutriente.

Ma l’acido folico dove si trova? Quali sono i cibi che contengono più vitamina B9? Ecco qualche dritta:

Alimenti Quantità di acido folico in mg Lievito secco attivo 2340 Fegato di pollo 738 Fegato di anatra 738 Fegato di tacchino 677 Soia 625 Fagioli adzuki 622 Fagioli borlotti 604 Fegatini di pollo 588 Ceci 557 Menta 530 Lenticchie 470 Fagioli bianchi 444 Fave secche 423 Fagioli cannellini 388 Lupini 355 Fegato di manzo 290 Coriandolo 274 Maggiorana 274 Piselli 274 Salvia 274 Origano 237 Semi di girasole 227 Spinaci 194 Alloro 180 Prezzemolo 152 Arachidi 145 Fegato di vitello 125 Semi di sesamo 115 Nocciole 113 Cicoria 110 Barbabietola 109 Broccoli 108 Noci 98 Rognone 98 Semi di lino 87 Semi di papavero 82 Avocado 81 Crusca 79 Castagne 70 Carciofi 68 Briè 65 Radicchio 60 Fiori di zucca 59 Asparagi 52 Pistacchi 51 Paprika 49 Melagrana 38 Papaya 37 Kiwi 34 Pinoli 34 Arancia 30 More 25 Fragola 24

Fabbisogno giornaliero

Quanti mg di acido folico bisogna assumere al giorno? In linea di massima viene consigliato un consumo giornaliero variabile in base all’età, al sesso e alle condizioni individuali

Categoria Età Quantità acido folico in mcg Neonati Da 0 a 6 mesi 65 Neonati Da 7 a 12 mesi 80 Bambini Da 1 a 3 anni 150 Bambini Da 4 a 8 anni 200 Preadolescenti Da 9 a 13 anni 300 Ragazzi Da 14 a 18 anni 400 Adulti Da 18 anni in poi 400 Donne incinte 600-800 Donne in allattamento 500

I dosaggi giornalieri ci lasciano pensare che un menu con alimenti ricchi di acido folico possa riuscire ad assicurare il corretto apporto. Eppure non è così.

L’acido folico contenuto negli alimenti si deteriora facilmente se viene esposto all’aria, al sole e alle temperature alte.

Per questo, oltre a scegliere i cibi più ricchi di acido folico, sarebbe opportuno trattarli ad hoc e consumarli crudi o cotti al vapore.

Se a questo si aggiunge una condizione particolare che richiede una dose extra di vitamina B9 allora il rischio della carenza diventa più concreto.

Tra le situazioni che predispongono alla carenza ci sono la dieta scorretta (digiuno o regime inadeguato), i problemi di assorbimento dei nutrienti (celiachia o morbo di Crohn), la gravidanza e l’allattamento.

Carenza di acido folico

Avere l’acido folico basso non è una condizione che va sottovalutata, specialmente per via di cosa comporta la carenza di acido folico. Ma l’acido folico quando si può prenderlo?

Le donne incinte potrebbero mettere a rischio il bambino, aumentando la possibilità di malformazioni come la spina bifida o l’anencefalia e le probabilità di partorire prematuramente. Per questo viene consigliata un’assunzione di acido folico prima della gravidanza.

Vale lo stesso per le donne che desiderano una gravidanza e/o vogliono pianificarla: l’assunzione di acido folico è utile per rimanere incinta.

Chi soffre di acido folico basso, oltre ai sintomi fisici, potrebbe andare incontro a una riduzione della percentuale di globuli rossi e sviluppare una forma di anemia.

E ancora, i valori bassi di vitamina B9 possono favorire la comparsa di insonnia, perdita dell’equilibrio, problemi cognitivi e infine disturbi neurologici.

In ultimo, la carenza di acido folico potrebbe alterare l’aspetto della pelle (secchezza e desquamazione) e dei capelli (capelli grigi).

Integratori di acido folico

La carenza di acido folico può essere gestita aumentando i livelli di vitamina B9 grazie a un integratore di acido folico.

Tra le persone che dovrebbero assumerlo ci sono le donne incinte e le donne che allattano, i neonati, chi soffre di problemi di assorbimento intestinale, le persone con carenze metaboliche e coloro che soffrono di problemi cardiovascolari.

In commercio è possibile trovare diversi tipi di integratori di acido folico, quelli di vitamina B9 e quelli di acido folico 5-MTHF (forma attiva della vitamina B9).

Da un lato l’acido folico ha una struttura molecolare artificiale e una buona biodisponibilità (che subisce gli effetti del PH gastrico) e richiede l’aiuto del fegato per l’attivazione della molecola. In più può portare all’accumulo nel sangue e predisporre a patologie gravi.

Dall’altro lato, invece, l’acido folico 5-MTHF ha una struttura molecolare simile alla forma naturale e un’ottima biodisponibilità (che prescinde dal PH gastrico). Il vantaggio è che non si accumula nel sangue.

Acido folico: Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di integratori a base di vitamina B9 è sicura, anche quando si assumono dosi più elevate rispetto a quelle consigliate.

Se le analisi del sangue segnalano l’acido folico alto non bisogna preoccuparsi perché, essendo idrosolubile, verrà smaltita attraverso l’urina.

Alcune persone più sensibili potrebbe manifestare effetti collaterali lievi come nervosismo, mal di stomaco, nausea, tachicardia e allergie.

Per quanto riguarda l’assunzione integratori di acido folico 5-MTHF, invece, si registrano casi di mal di testa, insonnia, ansia, irritabilità, palpitazioni e irritazioni della pelle.

In questa sezione è bene ricordare anche la relazione tra acido folico e vitamina B12 in situazioni di carenza di entrambe le vitamine del gruppo B. In questo caso, l’assunzione di vitamina B9 potrebbe nascondere i primi sintomi della carenza di vitamina B12 e aprirebbe a condizioni gravissime.

Come scegliere un integratore di acido folico

Non è sempre facile scegliere un integratore di vitamina B9, soprattutto per via della grande offerta in circolazione. Tuttavia è sufficiente tenere a mente qualche piccola indicazione per non sbagliare.

5-MTHF – Chi soffre di malassorbimento intestinale o assume farmaci dovrebbe scegliere l’ acido folico 5-MTHF in quanto la forma attiva non viene metabolizzata prima.

– Chi soffre di malassorbimento intestinale o assume farmaci dovrebbe scegliere l’ in quanto la forma attiva non viene metabolizzata prima. Dieta cruelty free – Le persone che seguono una dieta vegana o vegetariana dovrebbero assicurarsi un prodotto privo di componenti di origine animale (es. rivestimento).

– Le persone che seguono una dieta vegana o vegetariana dovrebbero assicurarsi un prodotto privo di componenti di origine animale (es. rivestimento). Forma di somministrazione – In commercio è possibile trovare la vitamina B9 in compresse, perle o bustine, ma la scelta dipende da quale forma si considera più adatta alle esigenze personali.

– In commercio è possibile trovare la vitamina B9 in compresse, perle o bustine, ma la scelta dipende da quale forma si considera più adatta alle esigenze personali. Prezzo – Un integratore di acido folico ha un prezzo variabile in base al formato e alla marca produttrice, anche se l’acquisto online aiuta a risparmiare.

Integratori di acido folico su Amazon

Qual è il miglior integratore di acido folico? Dipende dalle esigenze personali, ma scegliere una formula prodotta da un marchio affidabile può fare la differenza.

È possibile acquistare prodotti a base di vitamina B9 in farmacia o parafarmacia, ma l’acquisto su marketplace affidabili come Amazon può essere vantaggioso.

Amazon offre un ampio catalogo provvisto di schede informative e recensioni dei consumatori: dall’acido folico Folidex all’acido folico Follina, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per aiutarvi a scegliere il miglior integratore di acido folico su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

Compresse di Acido Folico 400 mcg - 400 Compresse Vegane- Copertura di 13 mesi - Sostegno alla gravidanza - Funzione normalizzante del Sistema Immunitario - Prodotto in Uk da Nutravita ✔︎ PERCHE PRENDERE L’ACIDO FOLICO NUTRAVITA? - L’acido folico è una forma di folato, presente naturalmente nella vitamina B (Vitamina B9). Il nostro supplemento ad alta resistenza fornisce 400mcg di Acido Folico al giorno a dose (1 compressa). Ogni confezione contiene 400 compresse vegane per una copertura di13 mesi di Acido Folico. Le nostre compresse non contengono riempitivi sintetici o leganti, e usiamo solo ingredienti di alta qualità .

✔︎ IMPORTANTE DURANTE LA GRAVIDANZA - L’ acido Folico è particolarmente importante durante la gravidanza. L’assunzione supplementare di acido folico aumenta lo stato del folato materno. Questo è importante per il sano sviluppo del feto, ecco perché è consigliabile assumere acido folico in stato interessante. Inoltre il folato contribuisce alla crescita del tessuto materno durante la gravidanza. (Tutti I diritti sono garantiti da EFSA).

✔︎ MOLTEPLICI BENEFICI PER LA SALUTE - Con I suoi molteplici benefici per la salute, l’acido folico è parte essenziale nella dieta di uomini e donne di ogni età . Il Folato contribuisce alla corretta formazione del sangue, alla corretta funzione psicologica e alla corretta funzione del sistema immunitario. In più il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e della fatica ed ha un ruolo fondamentale nel processo di divisione cellulare. (Tutti I diritti sono garantiti da EFSA)

✔︎ QUALI INGREDIENTI USA NUTRAVITA? – Ci affidiamo ad un team dedicato di farmacologi, chimici e ricercatori scientifici, che si impegnano per procurare gli ingredienti migliori, consentendoci di offrire vitamine ed integratori privi di coloranti ed aromi artificiali, OGM, ed allergeni quali glutine, soia, lattosio e noccioline.

✔︎QUAL É LA STORIA DIETRO NUTRAVITA? – Nutravita è un impresa familiare fondata nel 2014 nel Regno Unito - da allora siamo diventati un rinomato marchio di vitamine e integratori che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono di alta qualità - tutto ciò che produciamo viene elaborato e certificato nel Regno Unito applicando i più rigidi standard di produzione al mondo.(GMP, BRC).

Offerta Optima Acido Folico, 400 Mcg, 120 Compresse Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza

Interviene nella sintesi degli acidi nucleici

Necessario per la crescita di nuove cellule

Aiuta a ridurre il rischio di malformazioni congenite nel bambino

Coinvolto nel metabolismo dell’omocisteina

Offerta Solgar Vita Folic 400 - 30 g Acido folico in tavolette deglutibili con acqua

Ingrediente estratto da fonte naturale

Confezionato in bottigliette da 100 tavolette

IMPORTANTE: Consigliamo di restituire il prodotto qualora fosse difforme dal nome e dalla foto visualizzata

Acido Folico 400 mcg - 360 compresse - Adatto ai vegani - 1 anno di trattamento - SimplySupplements COS'È L'ACIDO FOLICO?: L’acido folico e i folati svolgono un ruolo di vitale importanza nella sintesi di molecole come il DNA, l’RNA e le proteine.

1 ANNO DI DURATA: Questa confezione da 360 compresse ha una durata di un anno se si assume una compressa al giorno.

ADATTO AI VEGANI: Questa formula è stata ideata per soddisfare tutti i nostri clienti vegani scegliendo solamente ingredienti di alta qualità .

QUALITÀ GARANTITA: Tutti i nostri integratori vengono realizzati in Europa seguendo gli standard GMP.

Pure Encapsulations - Acido Folico 800mcg - Integratore Alimentare con Acido Folico per Preconcezione e Gravidanza - 30 Capsule Vegetariane Dose Consigliata: Ogni capsula vegetariana contiene 800mcg di acido folico, che contribuisce alla crescita del tessuto materno in gravidanza

Supporto Immunitario: Supporto alle norali funzioni del sistema immunitario

Stanchezza e Affaticamento: Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e alle normali funzioni psicologiche

Ingredienti Puri: Pure Encapsulations produce una linea di integratori alimentari ipoallergenici di alta qualità . I prodotti sono meticolosamente formulati utilizzando ingredienti puri e sono progettati per fornire risultati affidabili a beneficio di tutti i pazienti, anche i più sensibili*

Prodotti Di Qualità : Tutti i prodotti Pure Encapsulations sono privi di grano e glutine, uova, arachidi, grassi trans e oli idrogenati, OGM, magnesio stearato, biossido di titanio, carragenina, rivestimenti e gommalacca, coloranti artificiali, aromi e dolcificanti, leganti, riempitivi non necessari e conservanti. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età . Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Jamieson Acido Folico, 50 gr Utile anche durante l'allattamento

Modo d'uso: 1 compressa al giorno, durante i pasti principali

Confezione da 200 compresse

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS