Inter, fuori dal Mondiale per Club: cosa resta di questa esperienza

L’avventura dell’Inter al Mondiale per Club 2025 si è chiusa prematuramente con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Fluminense, in una sfida che ha evidenziato limiti fisici, tecnici e mentali di una squadra apparsa stanca e svuotata.

L’eliminazione contro il Fluminense e il bilancio dell’esperienza

La sconfitta per 2-0 contro i brasiliani ha interrotto il percorso nerazzurro in una competizione che avrebbe potuto offrire visibilità internazionale e, almeno in parte, un sollievo economico. Il bottino di 33 milioni di euro rappresenta un buon introito per le casse del club, ma le prestazioni deludenti lasciano aperti interrogativi in vista della prossima stagione. La squadra, guidata per l’occasione da Chivu, ha totalizzato appena la sufficienza come voto complessivo, con la sfida contro il Fluminense giudicata la peggiore dell’intera spedizione statunitense.

Lautaro Martinez lancia un messaggio chiaro

A infiammare ulteriormente l’ambiente ci ha pensato Lautaro Martinez, con dichiarazioni forti nel post-partita: “Chi non vuole restare, se ne vada”. Il riferimento, neanche troppo velato, sembra indirizzato verso Hakan Calhanoglu, al centro di voci insistenti di mercato legate al Galatasaray. Lautaro ha ribadito l’importanza di lottare per obiettivi importanti e di restare solo se realmente motivati.

Mondiale per Club 2025: le note positive per l’Inter

Nonostante l’eliminazione, ci sono alcuni elementi da salvare. Prima di tutto, la reazione emotiva della squadra dopo la cocente delusione nella finale di Champions League persa. L’Inter ha cercato comunque di onorare la competizione e in particolare nella sfida contro l’Urawa Red Diamonds è arrivata una vittoria di carattere in rimonta.

Un altro aspetto incoraggiante è rappresentato dai segnali positivi dei giovani allenati da Chivu: Pio Esposito, autore di buone prestazioni, Sucic, abile negli assist, e il rientrante Valentin Carboni hanno mostrato qualità e personalità. Manca ancora qualcosa, ma le basi per il futuro sembrano esserci. Inoltre, la possibilità per Chivu di testare il gruppo in un contesto competitivo è stata un’utile anticipazione in vista del suo nuovo incarico.

Inter, cosa non ha funzionato al Mondiale per Club

Il lato oscuro dell’esperienza è rappresentato da un gruppo logoro e a corto di energie, arrivato alla 63ª partita stagionale. Giocatori come Mkhitaryan, Darmian, Dimarco e Thuram sono apparsi al limite della tenuta fisica, e il progetto di ringiovanimento dovrà partire anche da loro. Il nodo Calhanoglu andrà risolto velocemente, perché il suo ruolo è chiave.

Il nuovo corso targato Oaktree ha l’obbligo di intervenire sul mercato, inserendo linfa nuova in una rosa che rischia altrimenti di esaurire la propria spinta. Il lavoro di Chivu sarà decisivo, ma il tecnico rumeno avrà bisogno di supporto: il salto da tecnico giovanile alla guida della prima squadra comporta un cambio radicale di mentalità e pressione.

Quarti di finale Mondiale per Club 2025: tutti i match confermati

Ecco le partite dei quarti di finale del Mondiale per Club 2025, in programma tra venerdì 4 e sabato 5 luglio:

Venerdì 4 luglio

Fluminense vs. Al Hilal – ore 21:00 italiane

– ore 21:00 italiane Palmeiras vs. Chelsea – ore 03:00 italiane (nella notte tra 4 e 5 luglio)

Sabato 5 luglio

Paris Saint-Germain vs. Bayern Monaco – ore 18:00 italiane

– ore 18:00 italiane Vincente di Real Madrid/Juventus vs. Vincente di Borussia Dortmund/Monterrey

L’attenzione sarà tutta sullo spettacolare PSG-Bayern, remake europeo dalle grandi promesse, mentre il duello Chelsea-Palmeiras è una riedizione della finale del 2022. Fluminense, dopo aver eliminato l’Inter, proverà a sorprendere anche contro un Al Hilal in ascesa.

Considerazioni finali

Il Mondiale per Club 2025 si chiude amaramente per l’Inter, che però può trarre indicazioni preziose. L’addio a Inzaghi e l’arrivo di Chivu segnano l’inizio di una nuova era: servono idee, mercato e soprattutto una dirigenza pronta a intervenire per non restare indietro in una stagione che, tra Serie A e Champions, si preannuncia durissima.