Serie A 2025/2026: Date dei ritiri estivi e amichevoli delle squadre italiane in vista del nuovo campionato

Mentre Juventus e Inter sono ancora impegnate nel Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, le altre squadre di Serie A hanno già definito il proprio programma estivo tra ritiri, allenamenti e amichevoli internazionali, in preparazione al campionato 2025/2026, che inizierà ufficialmente il 23 agosto. Di seguito, un approfondimento sulle date, le località e le sfide previste per i principali club italiani.

Napoli: preparazione tra Trentino e Abruzzo con amichevoli di prestigio

Il Napoli di Antonio Conte, pronto a inaugurare la stagione il 23 agosto contro il Sassuolo a Reggio Emilia, si radunerà a Castel Volturno il 15 luglio, per poi trasferirsi a Dimaro (17-28 luglio) e successivamente a Castel di Sangro (30 luglio – 14 agosto). Durante quest’ultima fase sono previste tre amichevoli contro Paris FC, Girona e Olympiacos. In trattativa anche un possibile test contro il Pescara, sostenuto dal presidente della Regione Abruzzo.

Milan: tour mondiale contro le big della Premier League

Il Milan di Massimiliano Allegri inizierà gli allenamenti a Milanello dal 7 al 19 luglio. Il 23 partirà la tournée internazionale con cinque sfide di altissimo livello: Arsenal (Singapore, 23 luglio), Liverpool (Hong Kong, 26 luglio), Perth Glory (Perth, 31 luglio), Leeds (Dublino, 9 agosto) e Chelsea (Londra, 10 agosto). Il debutto ufficiale è fissato per il 17 agosto a San Siro contro il Bari in Coppa Italia.

Lazio: allenamenti a Formello e tour turco con Mourinho

La Lazio comincerà la preparazione a Formello dal 14 al 26 luglio. Il 26 sfiderà l’Avellino a Frosinone, poi partirà per la Turchia, dove affronterà Fenerbahçe (30 luglio) e Galatasaray (2 agosto). Il 9 agosto i biancocelesti concluderanno il precampionato contro il Burnley in Inghilterra.

Roma: test progressivi e ritiro inglese al St. George’s Park

La Roma di Gasperini si radunerà il 13 luglio a Trigoria, con allenamenti previsti dal 14. Il primo test sarà il 26 luglio contro il Kaiserslautern. Il 2 agosto trasferta a Lens, poi volo in Inghilterra dal 2 all’8 agosto al St. George’s Park, dove si giocheranno due amichevoli: Aston Villa (6 agosto) e Everton (9 agosto).

Bologna: ritiro altoatesino e sfide internazionali

Il Bologna di Vincenzo Italiano inizierà il ritiro a Valles (Bolzano) dal 15 al 26 luglio, con test contro Gitschberg Jochtal, Virtus Verona e un triangolare con Sassuolo e Sudtirol. Il 2 agosto test contro il Levadeiakos, mentre il 9 e 10 agosto doppio confronto con lo Stoccarda.

Atalanta: preparazione a Zingonia e amichevoli in Germania

L’Atalanta di Ivan Juric si radunerà a Zingonia il 14 luglio. Due le amichevoli programmate in Germania: il 2 agosto contro il Lipsia e il 9 agosto contro il Colonia, neopromosso in Bundesliga.

Fiorentina: attesa per Pioli e tour internazionale

La Fiorentina, in attesa della conferma ufficiale di Stefano Pioli, partirà con il ritiro al Viola Park il 12 luglio. Tre i test italiani: contro la Primavera (20 luglio), a Grosseto (24 luglio) e contro la Carrarese (25 luglio). In agosto, sfide internazionali contro Leicester (3 agosto), Nottingham Forest (5 agosto), Manchester United (9 agosto) e infine Japan University al ritorno in Italia (14 agosto).

Torino: test in Alto Adige e sfida doppia all’Hoffenheim

Zapata- Attaccante Torino

Il nuovo Torino di Marco Baroni comincerà l’8 luglio con i test fisici, per poi trasferirsi a Prato allo Stelvio dal 14 al 26 luglio, affrontando Ingolstadt (19 luglio) e Cremonese (26 luglio). Il precampionato si concluderà con un doppio match in Germania contro l’Hoffenheim, previsto per il 9 e 10 agosto.

Juventus e Inter, ancora impegnate nel Mondiale per Club, definiranno il proprio programma estivo solo al termine della competizione, tenendo conto dei tempi di recupero e delle vacanze dei giocatori. Entrambe inizieranno il campionato più tardi rispetto alle altre squadre.

Per restare aggiornati su calendari, amichevoli, date e convocazioni, continua a seguirci per tutte le novità sulla nuova stagione di Serie A 2025/2026.