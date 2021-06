Silicio integratore: cos’è, proprietà, a cosa è utile e dove si compra

Le piccole carenze alimentari possono causare problemi facili da gestire attraverso l’integratore alimentare giusto. Scopriamo cos’è e a cosa serve l’integratore di silicio!

Quando si parla di carenze siamo abituati a pensare subito alla vitamina C o alla vitamina B12 oppure al magnesio o al potassio. In realtà esistono altri tipi di carenze spesso sottovalutate. È il caso del silicio.

Per chi non lo sapesse, è uno degli elementi più abbondanti (dopo l’ossigeno ovviamente) sotto forma di silicio minerale (silicati idrosolubili come il quarzo o l’opale). Quanto silicio c’è nel mondo? Pensiamo che si trova nel 27% circa della crosta terrestre.

Mettendo da parte i silicati, il silice organico è prezioso per l’organismo perché favorisce il corretto espletamento di alcune funzioni vitali. Per esempio, sarebbe importante per costruire e rinforzare le ossa, le cartilagini e i tessuti connettivi.

Ad oggi non si conosce esattamente le modalità con cui influenzi le attività biologiche, ma sembra capace di legarsi come fa il carbonio e quindi entrare nelle strutture molecolari di base del corpo.

Che cos’è il silicio?

Il silicio organico è un oligoelemento molto importante, quasi alla stregua di zinco e ferro, pena l’impossibilità dell’organismo di portare avanti alcune attività biologiche.

In questo caso è bene distinguere i composti silicio colloidale o biossido di silicio utilizzati per scopi industriali e le varianti monometilsilanotriolo o MMST e l’acido ortosilicico od OSA usati nell’ambito degli integratori.

Silicio: Proprietà e benefici

Il silicio è un oligoelemento importante per l’equilibrio generale dell’organismo e in particolare per le ossa e i tessuti connettivi. A cosa è utile il silicio esattamente?

Calcio – Questo oligoelemento sarebbe in grado di stimolare il metabolismo del calcio e quindi formare e remineralizzare le ossa (specie in caso di osteoporosi e altre malattie).

– Questo oligoelemento sarebbe in grado di stimolare il metabolismo del calcio e quindi formare e remineralizzare le ossa (specie in caso di osteoporosi e altre malattie). Collagene – La sua capacità di stimolare la formazione di nuovo collagene permette di preservare la struttura e l’elasticità della pelle.

– La sua capacità di stimolare la formazione di nuovo collagene permette di preservare la struttura e l’elasticità della pelle. Cheratina – Il composto è in grado di incoraggiare la produzione di cheratina, migliorando la salute di capelli e unghie.

– Il composto è in grado di incoraggiare la produzione di cheratina, migliorando la salute di capelli e unghie. Ormoni – La presenza di silicio influenza positivamente l’attività del sistema endocrino e dei linfonodi dell’organismo.

– La presenza di influenza positivamente l’attività del sistema endocrino e dei linfonodi dell’organismo. Cartilagine – Il fatto che riesca a stimolare la produzione di nuovo tessuto connettivo finisce per mantenere l’integrità delle cartilagini.

– Il fatto che riesca a stimolare la produzione di nuovo tessuto connettivo finisce per mantenere l’integrità delle cartilagini. Difese immunitarie – Il silicio stimola il sistema immunitario e nel contempo agisce come anti-acido negli stati infiammatori, ristabilisce il PH corretto e si libera delle tossine.

Silicio negli alimenti

L’alimentazione gioca un ruolo essenziale per garantirsi il giusto apporto di silicio (anche se ad oggi non è stato ancora calcolato il corretto fabbisogno giornaliero e si tende a collocarlo tra i 20 e i 50 mg).

Per assicurarsi la giusta quantità è necessario consumare alcuni degli alimenti più ricchi di silicio. Ma il silicio dove si trova? È presente nei cereali integrali (es. avena, orzo, grano, segale, mais e riso), nei vegetali sotto (es. spinaci, bietole, cavolfiori, cetrioli e ravanelli), nei legumi (es. piselli freschi), nella soia, nel latte e in alcune bevande (es. birra e tè).

Chi si chiede dove si trova il silicio negli alimenti deve sapere che in realtà la lista potrebbe arricchirsi ancora, ma in linea di massima si può dire che gli alimenti di origine animale sono per lo più poveri di silicio.

Silicio integratore

Un’alimentazione varia è sufficiente a garantire il corretto apporto giornaliero di silicio, ma una dieta squilibrata, l’età e altre condizioni potrebbero richiedere l’uso di un integratore di silicio.

La carenza di silicio si manifesta con sintomi che coinvolgono per lo più quelle componenti che beneficiano dell’apporto di tale oligoelemento.

Secondo gli studiosi, infatti, la carenza di silicio porterebbe a problemi di mineralizzazione del tessuto osseo, a livelli bassissimi di collagene e al danneggiamento di pelle, capelli e unghie.

L’assunzione di un integratore colma la situazione di carenza e risolve i problemi correlati su ossa, pelle, capelli, unghie e tessuti connettivi.

A cosa serve il silicio integratore? Potrebbe essere utile per rinforzare le ossa nei casi di osteoporosi; migliorare la tonicità della pelle e limitare i segni del tempo; rinforzare la qualità della chioma; salvaguardare la struttura delle unghie.

Inoltre, la presenza di questo elemento negli spazi intercellulari tra i neuroni, porterebbe a usarlo per promuovere l’intelletto e mantenere il benessere mentale.

Modalità d’uso

Ogni integratore di silicio dovrebbe essere usato secondo il tipo di prodotto e le relative indicazioni del produttore. D’altronde non ci sono raccomandazioni a riguardo.

Per quanto riguarda le dosi consigliate, quindi, sarebbe meglio attenersi a quanto indicato e non cadere nel sovra dosaggio (anche se viene considerato sicuro anche su dosi fino a 700 mg al dì).

Controindicazioni

L’uso degli integratori di silicio monometilsilanetriolo e acido ortosilicico è abbastanza sicuro e ben tollerato anche per trattamenti prolungati.

È bene chiedere il parere medico in caso di gravidanza e allattamento, sensibilità accertata a uno o più componenti dell’integratore e malattie pregresse (es. ipertensione, problemi renali e diabete).

Come scegliere l’integratore di silicio

Non tutti gli integratori di silicio sono uguali e strizzare l’occhio ad alcuni elementi potrebbe aiutare a trovare il prodotto giusto.

Fonte – Il silicio utilizzato negli integratori può essere ricavato da equiseto, bambù o altre fonti. L’essenziale è assicurarsi la sicurezza della fonte e i suoi effetti sull’organismo. Per esempio l’equiseto stimola la diuresi e potrebbe disperdere il potassio mentre il bambù influenza i livelli di ormoni.

– Il utilizzato negli integratori può essere ricavato da equiseto, bambù o altre fonti. L’essenziale è assicurarsi la sicurezza della fonte e i suoi effetti sull’organismo. Per esempio l’equiseto stimola la diuresi e potrebbe disperdere il potassio mentre il bambù influenza i livelli di ormoni. Cruelty free – Il silicio viene ricavato da fonti di origine vegetale, ma l’involucro delle capsule potrebbe non rispondere alla filosofia vegana. Per questo sarebbe meglio scegliere un prodotto certificato cruelty free.

– Il viene ricavato da fonti di origine vegetale, ma l’involucro delle capsule potrebbe non rispondere alla filosofia vegana. Per questo sarebbe meglio scegliere un prodotto certificato cruelty free. Allergeni – In caso di sensibilità o allergie accertate sarebbe meglio leggere l’etichetta e valutare l’eventuale presenza di allergeni.

– In caso di sensibilità o allergie accertate sarebbe meglio leggere l’etichetta e valutare l’eventuale presenza di allergeni. Formato – La forma di commercializzazione risponde alle esigenze divere: silicio in compresse o capsule da assumere con un bicchiere di acqua; silicio liquido da dosare; silicio in polvere da versare in acqua; silicio in gel da applicare sulle aree dolorose.

– La forma di commercializzazione risponde alle esigenze divere: o capsule da assumere con un bicchiere di acqua; da dosare; da versare in acqua; da applicare sulle aree dolorose. Ingredienti extra – La maggior parte degli integratori combina il silicio con altri ingredienti per potenziarne l’effetto: magnesio per sostenere le articolazioni; collagene, vitamine del gruppo B, zinco e selenio per prendersi cura di pelle, capelli e unghie; glicina per lenire le infiammazioni; acido ialuronico per migliorare la pelle e lenire i dolori alle articolazioni; vitamina C per potenziare l’azione antiossidante; vitamina E ed estratti di erbe officiali per potenziare gli effetti ossidanti.

– La maggior parte degli integratori combina il con altri ingredienti per potenziarne l’effetto: magnesio per sostenere le articolazioni; collagene, vitamine del gruppo B, zinco e selenio per prendersi cura di pelle, capelli e unghie; glicina per lenire le infiammazioni; acido ialuronico per migliorare la pelle e lenire i dolori alle articolazioni; vitamina C per potenziare l’azione antiossidante; vitamina E ed estratti di erbe officiali per potenziare gli effetti ossidanti. Prezzo – Il prezzo di un integratore di silicio dipende dalla composizione, dal formato di commercializzazione e dalla marca. Tuttavia si può avere un’ampia scelta e si può risparmiare sul costo di vendita preferendo l’acquisto online.

Migliori integratori di silicio su Amazon

Qual è il miglior integratore di silicio? La risposta dipende dalle esigenze personali: problema da risolvere, abitudini e budget.

Ma l’integratore di silicio dove si compra? È possibile acquistare un integratore di silicio nelle farmacie, nelle parafarmacie oppure online presso e-commerce e marketplace.

Il catalogo Amazon offre un ampia gamma di integratori di silicio accompagnata da schede informative e recensioni dei consumatori. Inoltre assicura un prezzo imbattibile.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore di silicio su Amazon abbiamo selezionato alcune delle formule più apprezzate dai consumatori.

