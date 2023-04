Gli integratori naturali possono aiutare a gestire i piccoli problemi che attentano all’equilibrio generale del corpo. Oggi scopriamo l’equiseto integratore e quali sono i benefici della coda cavallina!

Il mondo degli integratori naturali ha imparato a sfruttare le proprietà dei super food, delle erbe e delle piante officinali, proponendo soluzioni concentrate.

Questi prodotti agiscono semplicemente in modo più efficace e veloce rispetto agli infusi, ai decotti e/o agli impatti a base di rimedi naturali.

Tra gli integratori più apprezzati da chi cerca una soluzione contro la cellulite e i problemi cosmetici (e non solo) c’è l’equiseto.

Cos’è l’equiseto?

L’equiseto o Equisetum arvense è una pianta erbacea che cresce spontaneamente in molti luoghi del mondo. Conosciuta anche come coda cavallina per la sua forma particolare, questa pianta ha numerose proprietà benefiche per la salute umana.

Perché coda cavallina? La pianta appartenente alla famiglia delle Equisetaceae vanta una caratteristica forma cilindrica e appuntita, simile a quella della coda di un cavallo.

È caratterizzata da un fusto eretto e ramificato, di colore verde chiaro, che può raggiungere fino a 1,5 metri di altezza e foglie piccole e di forma lanceolata, disposte a verticilli lungo il fusto. La pianta produce anche spore, che vengono trasportate dal vento per la riproduzione.

L’equiseto selvatico può trovare in molte parti del mondo, tra cui l’Europa e il Nord America, soprattutto in zone umide e paludose.

Sin dall’antichità, l’Equisetum arvense è stato utilizzato per le sue proprietà terapeutiche e oggi viene impiegato per la gestione di diverse condizioni.

Equiseto: Proprietà e benefici

La pianta contiene una serie di costituenti chimici importanti che ne hanno permesso l’uso in campo fitoterapico e in ambito dei rimedi naturali: silicio, minerali, acido fenolici, saponine, fitosteroli e altri ancora.

La parte più ricca di principi attivi è il fusto sterile dell’equiseto pianta, cioè quella senza spore. Ecco a cosa serve l’equiseto esattamente:

Metabolismo osseo – Da un lato la quantità di silicio è sufficiente a contribuire alla salute delle ossa, dei denti e delle unghie mentre dall’altro lato il calcio rinforza la struttura ossea. Molti considerano l’ equiseto un aiuto contro l’ osteoporosi .

– Da un lato la quantità di silicio è sufficiente a contribuire alla salute delle ossa, dei denti e delle unghie mentre dall’altro lato il calcio rinforza la struttura ossea. Molti considerano l’ un aiuto contro l’ . Tessuti connettivi – Il silicio è in grado di stimolare la produzione di collagene e di altri elementi strutturali importanti per la salute dei tessuti connettivi.

– Il silicio è in grado di stimolare la produzione di collagene e di altri elementi strutturali importanti per la salute dei tessuti connettivi. Pressione arteriosa – La presenza di potassio assicura il controllo della pressione arteriosa e la salute del sistema nervoso.

– La presenza di potassio assicura il controllo della pressione arteriosa e la salute del sistema nervoso. Anemia – La pianta contiene anche il ferro, il che la rende utile per la produzione di emoglobina e la prevenzione di forme anemiche lievi.

– La pianta contiene anche il ferro, il che la rende utile per la produzione di emoglobina e la prevenzione di forme anemiche lievi. Metabolismo – Il manganese presente sostiene il metabolismo delle proteine e dei carboidrati, oltre a contribuire alla salute del sistema nervoso.

– Il manganese presente sostiene il metabolismo delle proteine e dei carboidrati, oltre a contribuire alla salute del sistema nervoso. Radicali liberi – Le sostanze antiossidanti come gli acidi fenolici contrastano l’azione ossidativa dei radicali liberi e rallentano i danni cellulari.

– Le sostanze antiossidanti come gli acidi fenolici contrastano l’azione ossidativa dei radicali liberi e rallentano i danni cellulari. Ritenzione idrica – La pianta contiene saponine e questo la rende un rimedio diuretico: stimola la diuresi ed elimina le tossine dal corpo. In questo modo contrasta la cellulite e il gonfiore e sostiene la salute dell’apparato urinario. Per questo spesso si utilizza l’ equiseto sotto forma di tisana .

– La pianta contiene saponine e questo la rende un rimedio diuretico: stimola la diuresi ed elimina le tossine dal corpo. In questo modo contrasta la cellulite e il gonfiore e sostiene la salute dell’apparato urinario. Per questo spesso si utilizza l’ sotto forma di . Infiammazioni – L’ equiseto è un antinfiammatorio naturale: gli acidi fenolici agiscono in caso di infiammazioni articolari o artrite.

– L’ è un naturale: gli acidi fenolici agiscono in caso di infiammazioni articolari o artrite. Fegato – Non esiste un’ampia evidenza scientifica per supportare l’efficacia dell’equiseto nel trattamento di disturbi del fegato ma, contenendo nutrienti importanti per la salute del fegato (flavonoidi, saponine e minerali) si suppone possa contribuire alla protezione delle cellule del fegato dai danni causati dai radicali liberi e dalle infiammazioni.

Equiseto integratore

Gli integratori a base di coda cavallina sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, grazie alle proprietà benefiche di questa pianta.

A rendere questi prodotti popolari è la presenza di numerose sostanze nutritive importanti per l’organismo, come il silicio, il potassio, il calcio, il ferro e il manganese.

Per cosa fa bene l’equiseto? L’integratore può essere usato da chi vuole prendersi cura di ossa, pelle, capelli e unghie, da coloro che vogliono combattere ritenzione idrica e gonfiore o da chi desidera stimolare il metabolismo dei carboidrati e delle proteine.

Solitamente viene utilizzato per il trattamento di diverse condizioni, tra cui l’osteoporosi, la fragilità delle unghie, la cellulite, la cistite, i problemi alle vescica, i calcoli renali, l’edema e l’infiammazione delle articolazioni.

Il mercato propone integratori a base di equiseto sotto diverse forme, come capsule, compresse e tinture madri: le capsule e le compresse sono solitamente preparati con estratti che permettono di concentrare le sostanze attive della pianta in una forma facile da assumere mentre le tinture madri sono estratti alcolici della pianta preparati per macerazione delle parti aeree nell’alcol.

Per quanto riguarda dosaggi, come si usa e quando si prende l’equiseto, occorre fare riferimento alle indicazioni del produttore e/o del medico di fiducia in quanto cambiano da persona a persona in base a condizioni di partenza e obiettivi.

Equiseto: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’assunzione dell’equiseto integratore è ben tollerato e non comporta effetti collaterali o controindicazioni particolari, specie se si rispettano le indicazioni del produttore e/o dell’esperto.

Innanzitutto, è importante sottolineare che l’equiseto contiene alcune sostanze tossiche, come la tiaminasi, che possono interferire con l’assorbimento della vitamina B1. Per questo motivo non dovrebbe essere utilizzato in grandi quantità o per periodi prolungati, soprattutto se si assumono farmaci o altri integratori alimentari che contengono questa vitamina.

Questi prodotti non dovrebbero essere utilizzati da persone che soffrono di allergia alla pianta o a altre piante della stessa famiglia. Il rischio è dover affrontare reazioni allergiche con rash cutanei o dermatiti da contatto.

L’assunzione di grandi quantità di coda cavallina può causare anche alcuni effetti collaterali, come la comparsa di una sgradevole sensazione di bruciore durante la minzione, irritazione gastrica, nausea, vomito e diarrea.

A questo si aggiunge che la pianta può causare una diminuzione dei livelli di potassio nel sangue, soprattutto se assunto in combinazione con diuretici o altri farmaci che influenzano la diuresi.

Infine può interferire con l’assorbimento di alcuni minerali, come il ferro e il magnesio, se assunto contemporaneamente a integratori o farmaci contenenti questi elementi e potrebbe aumentare l’effetto di farmaci anticoagulanti.

Equiseto e tiroide: la pianta contiene una serie di nutrienti importanti per la salute della tiroide, tra cui iodio, silicio e selenio, ma non esiste ancora un’ampia evidenza scientifica per supportare la sua efficacia nel trattamento di disturbi della tiroide. Per lo stesso motivo non ci sono evidenze neanche in tema di effetti collaterali e controindicazioni.

Come scegliere un integratore di equiseto

Non tutti gli integratori sono uguali e trovare quello giusto non è facile se non si effettua la valutazione di alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali. Ecco cosa considerare in fase di scelta:

Tipologia – L’ equiseto è disponibile in diverse forme di integratori, tra cui capsule, compresse e tinture; quindi la scelta della forma giusta dipenderà dalle preferenze personali: : le capsule e le compresse sono predosate, facili da trasportare ed efficaci su tutto il corpo ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; le tinture sono facili da assumere in casa ma non sono dosate e potrebbe essere difficile da trasportare.

– L’ è disponibile in diverse forme di integratori, tra cui capsule, compresse e tinture; quindi la scelta della forma giusta dipenderà dalle preferenze personali: : le capsule e le compresse sono predosate, facili da trasportare ed efficaci su tutto il corpo ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; le tinture sono facili da assumere in casa ma non sono dosate e potrebbe essere difficile da trasportare. Composizione – In commercio si trovano integratori a base di coda cavallina e integratori contenenti anche altri ingredienti in grado di potenziarne e ampliarne l’azione. Un esempio? Il carciofo. Ovviamente la scelta dipende dalle sensibilità personali e dal problema che si desidera trattare.

– In commercio si trovano integratori a base di e integratori contenenti anche altri ingredienti in grado di potenziarne e ampliarne l’azione. Un esempio? Il carciofo. Ovviamente la scelta dipende dalle sensibilità personali e dal problema che si desidera trattare. Concentrazione di silicio – Il silicio è uno dei nutrienti chiave contenuti ed è responsabile della sua capacità di rafforzare le ossa e i tessuti connettivi del corpo. Prima di acquistare un integratore, assicurarsi di controllare la concentrazione di silice indicata sull’etichetta.

– Il silicio è uno dei nutrienti chiave contenuti ed è responsabile della sua capacità di rafforzare le ossa e i tessuti connettivi del corpo. Prima di acquistare un integratore, assicurarsi di controllare la concentrazione di silice indicata sull’etichetta. Allergeni – Questi prodotti sono controindicati a chi soffre di allergia alla pianta o a altre piante della stessa famiglia, ma potrebbero essere off-limits anche per coloro che soffrono di sensibilità agli allergeni comuni a causa della loro produzione all’interno di stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti. Occhio all’INCI per rintracciare eventuali allergeni.

– Questi prodotti sono controindicati a chi soffre di allergia alla pianta o a altre piante della stessa famiglia, ma potrebbero essere off-limits anche per coloro che soffrono di sensibilità agli allergeni comuni a causa della loro produzione all’interno di stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti. Occhio all’INCI per rintracciare eventuali allergeni. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” grazie all’acquisto online: ampia selezione e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di equiseto su Amazon

Qual è il miglior integratore di equiseto? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali sia per caratteristiche che per costo.

Ad ogni modo è possibile acquistare un integratore di equiseto in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni dei prodotti migliori sul mercato e sostiene una scelta consapevole attraverso informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella scelta del miglior integratore di equiseto su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate.

