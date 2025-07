Serie D nel caos: il ritorno ai 162 club complica i gironi. Troppe squadre al Nord, in arrivo spostamenti al Centro-Sud

Il ritorno al vecchio format manda in tilt i gironi: la Serie D 2025/26 è un rebus geografico ancora tutto da risolvere

La Serie D 2025/26 si preannuncia come una delle più difficili da organizzare degli ultimi anni. Nonostante il caldo estivo, negli uffici della LND si lavora a pieno ritmo per completare la composizione dei nove gironi da 18 squadre, tornati dopo la parentesi con alcuni raggruppamenti a 20. La decisione di riportare il campionato a 162 squadre ha messo in moto un vero e proprio puzzle, complicato da squilibri territoriali evidenti e da un possibile effetto domino legato a ripescaggi, slittamenti e ricorsi.

L’iscrizione è (quasi) completa: manca solo il Vastogirardi

Alla scadenza del 10 luglio, ben 164 delle 165 squadre aventi diritto hanno regolarmente presentato domanda d’iscrizione. L’unica assente è il Vastogirardi, club molisano, ora a rischio esclusione. Il prossimo passaggio è il controllo dei documenti da parte della Covisod, che comunicherà l’esito entro il 16 luglio. Entro il 21, le società escluse potranno presentare ricorso. Intanto, le già certe promozioni in Serie C di Ravenna e Pro Patria (che prenderanno il posto di Brescia e Lucchese) e il debutto dell’Inter Under 23 al posto della SPAL ridurranno il totale a 161 squadre, lasciando uno slot libero (al netto di bocciature) per i ripescaggi.

Ripescaggi e ranking: in pole Gavorrano e Montespaccato

In caso di esclusioni o defezioni, scatterà l’alternanza fra squadre retrocesse dalla D e finaliste playoff di Eccellenza. In base a una graduatoria non ufficiale (ma molto attendibile) pubblicata sul forum CalcioEccellenza, i favoriti per il salto sono:

Follonica Gavorrano

Montespaccato

Roma City

Caronnese

Il possibile ingresso di club toscani o laziali tramite ripescaggio potrebbe complicare ulteriormente la già delicata distribuzione territoriale dei gironi.

Il Nord Italia è sovraccarico: servono otto “traslochi”

Su 162 squadre, ben 62 appartengono al Nord, a fronte di soli 54 posti disponibili nei gironi A (Liguria-Piemonte), B (Lombardia-Veneto) e C (Trentino-Veneto-Friuli). Ne mancano all’appello Ravenna (Emilia) e Pro Patria (Lombardia), ma il conto è già fuori scala.

Ecco la suddivisione completa del Nord:

Friuli-Venezia Giulia (3) : Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi

: Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi Liguria (8) : Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sestri Levante, Sanremese, Vado

: Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sestri Levante, Sanremese, Vado Lombardia (23) : Folgore Caratese, Milan Futuro, Pavia, Pro Sesto, Varesina, ecc.

: Folgore Caratese, Milan Futuro, Pavia, Pro Sesto, Varesina, ecc. Piemonte (11) : Asti, Biellese, Città di Varese, Vogherese, ecc.

: Asti, Biellese, Città di Varese, Vogherese, ecc. Trentino-Alto Adige (1) : Maia Alta Obermais

: Maia Alta Obermais Veneto (16): Mestre, Bassano, Chievo, Este, Luparense, Portogruaro, ecc.

Il conto è presto fatto: almeno otto squadre del Nord dovranno essere dirottate verso gironi più centrali.

Al Centro ci sono spazi vuoti (per ora)

Il Girone D (Toscana-Emilia) e il Girone E (Toscana-Umbria-Lazio) contano attualmente 29 squadre, quindi con sette posti liberi rispetto ai 36 necessari. Ma tutto potrebbe cambiare se i ripescaggi includeranno formazioni come Gavorrano o Montespaccato.

Distribuzione centro-Italia:

Toscana (14) : Grosseto, Pistoiese, Prato, Siena, Seravezza, Camaiore, ecc.

: Grosseto, Pistoiese, Prato, Siena, Seravezza, Camaiore, ecc. Umbria (5) : Foligno, Cannara, Orvietana, ecc.

: Foligno, Cannara, Orvietana, ecc. Emilia-Romagna (10): Piacenza, Imolese, Sasso Marconi, ecc.

Le ipotesi sul tavolo: Lombarde e Liguri verso il Centro

Con otto squadre di troppo al Nord, le soluzioni sul tavolo sono due:

Trasferire alcune lombarde nel Girone D, come già successo in anni precedenti. Slittamento a catena: alcune toscane (come Pistoiese o Prato) potrebbero finire nel Girone E o addirittura nel Girone F, liberando spazio per le lombarde nel D.

Non si esclude nemmeno lo spostamento di alcune liguri dal Girone A al Girone D, lasciando così le toscane “schiacciate” verso sud.

Conclusione: una mappa da ricostruire pezzo per pezzo

La definizione dei gironi di Serie D 2025/26 è diventata una vera sfida logistica. La sovrabbondanza di club al Nord e i vuoti da colmare al Centro-Sud stanno costringendo la LND a valutare ogni possibilità, tra ripescaggi, traslochi geografici e slittamenti a catena. Nei prossimi giorni, con le decisioni della Covisod e della FIGC, si potranno avere certezze. Per ora, il puzzle resta senza incastri certi.