Juventus, addio imminente per Nico Gonzalez? Si spera nell’Arabia Saudita per finanziare il colpo Sancho

La Juventus è pronta a separarsi da Nico Gonzalez dopo una sola stagione, con l’obiettivo dichiarato di fare cassa e reinvestire sul mercato. L’esterno argentino, arrivato lo scorso anno con grandi aspettative, non ha convinto né la dirigenza né il nuovo corso tecnico: i numeri parlano chiaro, con soli 5 gol e 4 assist in 38 partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Un’operazione costosa ma deludente

Gonzalez era stato acquistato dalla Fiorentina con una formula onerosa: 8 milioni per il prestito iniziale e 25 per l’obbligo di riscatto, per un totale di 33 milioni di euro. Una cifra che oggi pesa sul bilancio bianconero, soprattutto in vista delle strategie volute dal nuovo direttore tecnico Damien Comolli, deciso a sfoltire la rosa e liberare risorse economiche per nuovi innesti.

Arabia Saudita unica speranza per una cessione a titolo definitivo

Il vero nodo resta la modalità di uscita: secondo Tuttosport, la Juve vuole cedere Gonzalez a titolo definitivo per almeno 30 milioni di euro, ma ad oggi le uniche piste concrete portano alla Saudi Pro League, dove gli investimenti milionari e gli stipendi fuori mercato potrebbero attrarre sia il giocatore che le casse juventine.

In Premier League e Bundesliga, dove Gonzalez ha comunque estimatori, le offerte sono state solo per prestiti con diritto di riscatto, una soluzione che non soddisfa il club, intenzionato a monetizzare subito per chiudere altri affari.

I fondi servono per trattenere Conceição e tentare il colpo Sancho

La cessione dell’argentino è strategica: Comolli ha in mente un piano preciso per rifinanziare il mercato estivo. In primis, la Juventus vuole trattenere Francisco Conceição, attualmente in prestito, e soprattutto tentare un affondo su Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United e valutato tra i 30 e i 35 milioni.

L’inglese sarebbe un colpo di alto profilo per rilanciare il progetto tecnico, ma l’operazione può andare in porto solo in caso di uscite remunerative, come quella auspicata per Nico Gonzalez.

La posizione di Nico e i prossimi sviluppi

Il giocatore, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di voler giocare con continuità, e un’esperienza in Arabia potrebbe garantirgli visibilità internazionale (come accaduto a Brozovic, Milinkovic-Savic e tanti altri), oltre a un contratto molto più ricco. Il suo entourage è già al lavoro per sondare il mercato saudita.

I prossimi giorni saranno decisivi: la Juve vuole evitare una minusvalenza e chiudere in tempo utile per reinvestire. Il futuro di Gonzalez potrebbe dunque intrecciarsi con quello di Sancho, in un gioco di incastri che potrebbe cambiare volto all’attacco bianconero.