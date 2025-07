Chelsea – PSG: formazioni, pronostico e dove guardarla

Domenica sera al MetLife Stadium di New Jersey andrà in scena un confronto stellare tra Chelsea e Paris Saint-Germain, con in palio il titolo del nuovo Mondiale per Club FIFA. I Blues, protagonisti di un percorso impeccabile contro club brasiliani, sfidano i campioni d’Europa del PSG, reduci da prestazioni travolgenti contro le big del continente.

Chelsea: obiettivo secondo Mondiale per Club

Il club londinese ha vissuto una estate positiva, conquistando un trofeo europeo e qualificandosi alla prossima Champions League. Dopo aver battuto 2-0 il Fluminense in semifinale, il Chelsea ha ottenuto cinque vittorie su sei partite nella competizione.

L’attaccante Joao Pedro, nuovo acquisto, ha brillato contro la sua ex squadra con una doppietta, dimostrandosi già fondamentale nello scacchiere offensivo di Enzo Maresca. I Blues avevano precedentemente eliminato Palmeiras ai quarti e Benfica agli ottavi, superando anche una lunga interruzione per maltempo e i tempi supplementari.

Nonostante il secondo posto nel Gruppo D, complice la sconfitta per 3-1 contro il Flamengo, il Chelsea ha beneficiato di un tabellone favorevole. Ora punta a chiudere l’anno con una storica doppietta, dopo il successo in Conference League.

PSG: una stagione leggendaria può diventare perfetta

Il Paris Saint-Germain ha l’occasione di completare un incredibile poker di trofei in questa stagione. Dopo la sconfitta con il Botafogo nella fase a gironi, i parigini hanno alzato il livello: 2-0 contro il Bayern Monaco, 3-0 contro il Real Madrid e dominio totale contro l’Inter in finale di Champions League (5-0).

Contro il Real, il PSG ha approfittato degli errori difensivi madrileni e chiuso il match già nel primo tempo con i gol di Fabian Ruiz e Gonçalo Ramos, continuando una striscia di quattro vittorie consecutive senza subire reti.

Il tecnico Luis Enrique, già vincitore del torneo con il Barcellona nel 2015, guida una squadra che abbina intensità, qualità e mentalità vincente. Il tridente con Dembélé, Kvaratskhelia e Doue incarna il talento di una rosa costruita per dominare.

Dove vedere Chelsea – PSG in Diretta Tv e Streaming:

La partita Chelsea – PSG sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Probabili formazioni e ultime dai campi

Chelsea ha recuperato Moises Caicedo, rientrato in gruppo dopo un problema alla caviglia. Restano in dubbio Lavia, Essugo, Badiashile e Madueke, quest’ultimo al centro di trattative con l’Arsenal. Non saranno disponibili i nuovi arrivi Bynoe-Gittens ed Estevao, non inseriti in lista.

Tornano dalla squalifica Levi Colwill e Liam Delap, mentre Joao Pedro resta favorito in attacco.

PSG può contare su quasi tutta la rosa, ad eccezione degli squalificati Lucas Hernandez e Willian Pacho. Lucas Beraldo affiancherà Marquinhos al centro della difesa. In avanti, confermato il tridente titolare con Dembélé ora pienamente recuperato.

Formazione probabile Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro

Formazione probabile PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Pronostico Chelsea-PSG: 1-3

Il Paris Saint-Germain è in forma smagliante e sembra semplicemente troppo forte per questo Chelsea ancora in fase di costruzione. Con una squadra capace di pressare alto, ripartire veloce e segnare con facilità, i francesi sono favoriti per alzare il trofeo e chiudere una stagione da incorniciare.

Dopo aver eliminato il Chelsea nelle edizioni europee del 2015 e 2016, il PSG è pronto a colpire ancora, conquistando il quarto titolo in tre mesi e il primo Mondiale per Club FIFA della nuova era.