Roma, colpo Rios: 30 milioni per il talento colombiano tra campo e leggenda

La Roma è vicinissima a Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, uno dei profili più seguiti del mercato sudamericano. Secondo fonti vicine alla trattativa, il club giallorosso sarebbe pronto a chiudere l’affare con un’offerta da 30 milioni di euro, bonus inclusi, superando la concorrenza di Porto, Fiorentina e Atletico Madrid.

Richard Rios alla Roma: le cifre dell’affare

Il Palmeiras detiene il 70% del cartellino del calciatore, mentre il restante è suddiviso tra Guaranì (14%), Flamengo (6%) e lo stesso Rios (10%). In caso di fumata bianca, il club brasiliano incasserebbe circa 21 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per avviare la cessione. La chiusura dell’accordo potrebbe arrivare entro il 13 luglio, in tempo per il ritiro precampionato della Roma.

Il profilo tecnico: un centrocampista moderno e instancabile

Classe 2000, originario di Vegachí, nel dipartimento colombiano di Antioquia, Rios ha iniziato la carriera nel futsal, disciplina che gli ha permesso di sviluppare riflessi rapidi e pensiero veloce in spazi stretti. Queste abilità le ha trasferite con successo anche nel calcio a 11, dove oggi brilla per intensità, corsa e qualità tecniche.

Tra le sue caratteristiche spiccano:

Oltre 11 km percorsi a partita

Precisione passaggi all’87%

Media di 2.6 tackle e 1.8 intercetti a gara

2 gol e 4 assist nella stagione in corso

Numeri che lo confermano come uno dei migliori mediani della Serie A brasiliana, nonché titolare fisso nella Nazionale colombiana, dove ha già mostrato grande personalità, affrontando senza timore sia Lionel Messi che Otamendi durante le qualificazioni mondiali.

Il preferito di Gasperini e il futuro della mediana giallorossa

Rios è considerato il primo nome nella lista di Gian Piero Gasperini, che lo ha indicato come il rinforzo ideale per un centrocampo dinamico e fisico. Con Manu Koné ritenuto incedibile, l’arrivo del colombiano darebbe profondità e alternative di qualità in mezzo al campo, colmando un vuoto che la Roma ha spesso sofferto nelle ultime stagioni.

Il personaggio Rios: TikTok, tatuaggi e… la leggenda con Shakira

Oltre che in campo, Richard Rios si fa notare anche fuori. Estroverso, spontaneo e molto attivo sui social, spopola su TikTok con video ironici e look eccentrici. Tra i suoi tatuaggi spicca un enorme leone sulla schiena con la scritta “Winning Mentality”. Celebre anche la sua esultanza polemica contro i tifosi del Corinthians, a cui aveva “zittito” lo stadio dopo un gol.

Ma la notorietà di Rios in Sudamerica è legata anche a una curiosa fake news: sarebbe il “figlio segreto di Shakira”. Una leggenda nata anni fa in Colombia, secondo cui il calciatore sarebbe nato da una relazione tra la popstar colombiana e il cantante portoricano Osvaldo Rios, da cui avrebbe ereditato il cognome. La voce, mai confermata e del tutto infondata, continua però a circolare sul web ogni anno, alimentando la fama del centrocampista.

Roma su Rios: affare quasi fatto, ora si attende solo la fumata bianca

Con il pressing delle ultime ore e una proposta economica in linea con le richieste del Palmeiras, la Roma è ormai a un passo da Richard Rios. I giallorossi vogliono chiudere il colpo prima del ritiro estivo, portando in rosa un giocatore moderno, fisico, duttile e con personalità, perfettamente in linea con la nuova filosofia tecnica del club.