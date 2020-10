Proteine Blend: caratteristiche, utilizzo, opinioni e dove trovare le migliori

Gli integratori di proteine possono sostenere gli sportivi nella costruzione muscolare e nelle performance. Scopriamo le proteine Blend.

Non tutte le proteine sono uguali. Le catene di aminoacidi che formano le proteine variano in termini di lunghezza e funzioni. Tutte però vengono coinvolte in processi fisiologici e metabolici importanti.

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per assicurarsi il giusto apporto proteico, ma a volte non è sufficiente a sostenere il “ritmo” dell’organismo.

Per esempio gli sportivi che desiderano potenziare la massa muscolare necessitano di una quota superiore di proteine che soltanto le formule integrative proteiche possono soddisfare.

Tra i vari integratori di proteine in polvere spiccano senza dubbio le proteine Blend, vale a dire miscele di proteine provenienti da fonti diverse.

Blend proteico: cos’è e a cosa serve

Le Blend protein non sono altro che formule ricche di proteine ricavate da fonti differenti e quindi caratterizzate da qualità e obiettivi differenti.

La composizione varia da integratore a integratore e questo rende possibile trovare la miscela più adatta a ogni specifica necessità.

Si va dalle miscele di proteine animali (estratti di carne, pesce e uova) ai mix di proteine provenienti dal latte (caseinato di calcio, siero e caseine) fino alla combinazione di proteine di origine vegetale (estratti di riso, piselli o avena).

In linea di massima, pur con qualche differenza, le Blend protein condividono la ricchezza proteica e il basso contenuto lipidico e glucidico.

Molti prodotti vengono arricchiti da sostanze biologicamente attive e vitamine allo scopo di potenziare l’azione delle formulazioni e migliorare il livello di assorbimento.

Per esempio l’aggiunta di vitamina B6 potenzierebbe il metabolismo delle proteine, di lattasi e proteasi assicurerebbe una migliore digeribilità delle proteine, di aminoacidi come glutammina o carnitina favorirebbe la costruzione muscolare o di lecitina di soia migliorerebbe la solubilità della formula.

Come usare le Blend protein

Le proteine Blend col significato di miscele proteiche riescono a sostenere i muscoli sottoposti ad allenamenti intensi o sforzi muscolari importanti.

In pratica le Blend protein possono essere utilizzate sia prima della sessione di allenamento di forza o resistenza che dopo il workout.

Da un lato sostengono le esigenze nutrizionali in vista dello sforzo fisico e assicurano un rilascio progressivo degli aminoacidi mentre dall’altro lato aiutano a ritrovare le forze e riparano le fibre muscolari danneggiate in modo da farle sviluppare.

Inoltre le proteine Blend possono essere utilizzate anche come formula di prevenzione del catabolismo muscolare legato allo sforzo fisico, al consumo irregolare di pasti e al riposo notturno.

Proteine Blend VS Whey

Gli integratori proteici rappresentano un aiuto importante per gli sportivi che desiderano mantenere e/o costruire la massa muscolare e per chi pratica body building.

Il mercato di riferimento offre una vasta gamma di formule proteiche, tra le quali spiccano per l’appunto le proteine Blend e Whey.

La differenza tra le due formule proteiche risiede più che altro nella rapidità di assorbimento degli aminoacidi da parte del corpo.

Per esempio, essendo ricavate dal siero del latte, le proteine Whey si dimostrano estremamente facili e veloci da digerire.

Al contrario, le formulazioni Blend contengono diverse proteine provenienti da varie fonti proteiche selezionate con l’obiettivo di soddisfare specifiche esigenze.

Va da sé che le proteine Blend dovrebbero essere assunte quando si vuole diversificare l’assunzione proteica e godere di una certa flessibilità.

Inoltre, se le proteine Whey ad assorbimento rapido dovrebbero essere assunte al mattino o un’ora dopo allenamento, le Blend protein possono essere prese in qualsiasi momento della giornata.

Controindicazioni

L’assunzione di proteine Blend non riserva effetti collaterali, a patto che non vengano superate le dosi consigliate (calcolate in base alle caratteristiche individuali e allo stile di vita).

Il corpo è capace di eliminare la quota proteica in eccesso, quella creata seguendo una dieta iperproteica e assumendo un integratore. Tuttavia alla lunga potrebbe esserci un sovraccarico di fegato e reni.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, sarebbe meglio evitare l’assunzione di Blend protein con proteine provenienti dal latte in caso di intolleranza al lattosio.

Migliori proteine Blend su Amazon

È possibile scegliere tra One Protein Blend, Ketoneural Protein Blend, Multipower Aurus Blend 90, My Protein Active Woman Diet Blend, Pro Blend Protein, Protein Seven Blend, Bare Blends Vegan Protein e altri ancora.

In assenza di un’indicazione o un punto di riferimento è possibile scegliere l’integratore proteico giusto su Amazon, leggendo le caratteristiche e le recensioni di chi l’ha già usato.

Per facilitarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune delle migliori proteine Blend su Amazon, quelle più apprezzate dai consumatori.

