Il mondo degli integratori punta a creare prodotti innovativi pronti a sostenere il benessere e a migliorare le performance psicofisiche. Oggi scopriamo la lecitina di soia.

I rimedi naturali e gli integratori ci hanno insegnato a non guardare più un cibo o una spezia in qualità di un semplice alimento o insaporitore. C’è molto di più.

Per esempio, sarebbe un errore considerare la soia soltanto come un legume dal quale ricavare tofu, tempeh, latte, yogurt, miso, salsa e altri cibi a base di soia.

Non solo proteine della soia. La lecitina di soia ricavata dall’olio di soia sotto forma di integratore può diventare un aiuto prezioso per migliorare la salute cardiovascolare e il funzionamento del cervello.

Cos’è la lecitina di soia?

Prima di tutto il termine “lecitina” deriva dalla parola greca “lekithos” che vuol dire “tuorlo d’uovo” ed è stata usata per la prima volta dal chimico francese che la scoprì (Maurice Globley) in una rivista scientifica.

Le sue proprietà furono chiare sin dall’isolamento della lecitina dal tuorlo d’uovo: fosfolipide con una parte lipidica non solubile e un acido ortofosforico idrosolubile in grado di legare due sostanze immiscibili.

Chiaramente la lecitina non è presente soltanto nella soia e quindi la lecitina di soia non è l’unica disponibile sul mercato (es. tuorlo d’uovo, carne, avena, arachidi, sesamo, semi di girasole e frumento), ma è una delle alternative vegetali più utilizzate.

La lecitina di soia è un composto ricavato dall’olio di soia caratterizzato da una quantità notevole di fosfolipidi, cioè molecole lipidiche importanti per il benessere dell’organismo.

Queste molecole, godendo di una certa affinità con acqua e lipidi a livello chimico, riescono a comportarsi come agenti tensioattivi in grado di legarsi al colesterolo nell’intestino e ostacolarne l’assorbimento.

Inoltre i fosfolipidi partecipano alla formazione delle membrane cellulari di cui sono costituiti cervello, polmoni e fegato.

Lecitina di soia: Proprietà e benefici

Le caratteristiche della lecitina di soia ci lasciano intuire quanto il contenuto di fosfolipidi (ma anche di colina e altre sostanze) riesca a influenzare l’organismo. Quindi, la lecitina di soia a cosa serve?

Colesterolo – Il potere tensioattivo lega la lecitina di soia alle molecole di colesterolo biliare e alimentare nel lume intestinale, limitandone l’assorbimento e facilitandone l’eliminazione mediante la bile e le feci. Questo permette di usare la lecitina di soia per controllare il colesterolo “cattivo”.

– Il potere tensioattivo lega la alle molecole di biliare e alimentare nel lume intestinale, limitandone l’assorbimento e facilitandone l’eliminazione mediante la bile e le feci. Questo permette di usare la per controllare il “cattivo”. Sistema immunitario – Alcuni studi hanno sottolineato la capacità di questo tipo di lecitina di sostenere il sistema immunitario.

– Alcuni studi hanno sottolineato la capacità di questo tipo di di sostenere il sistema immunitario. Massa muscolare – Il fatto che i fosfolipidi costituiscano parte delle membrane cellulare permette di usare la lecitina di soia per mantenere la massa muscolare .

– Il fatto che i fosfolipidi costituiscano parte delle membrane cellulare permette di usare la per mantenere la . Sistema nervoso – Il mix di fosfolipidi, colina, vitamina E e acidi grassi Omega 3 assicura il funzionamento dei neuroni, le membrane cellulari e la funzionalità nervosa.

– Il mix di fosfolipidi, colina, vitamina E e acidi grassi Omega 3 assicura il funzionamento dei neuroni, le membrane cellulari e la funzionalità nervosa. Allattamento – La lecitina promuove il flusso del latte materno all’interno dei dotti mammari ed evita la loro ostruzione (causa di infiammazione e dolore).

La lecitina di soia fa dimagrire? Il dimagrimento non compare tra i benefici studiati o comprovati, anche se non mancano le ipotesi a riguardo, come per esempio la riduzione dell’assorbimento lipidico a livello intestinale e l’aumento del senso di sazietà.

Integratori di lecitina di soia

A cosa serve la lecitina di soia integratore? Gli integratori possono aiutare a integrare le lecitine nell’alimentazione, a gestire il colesterolo “cattivo” e a rafforzare il sistema immunitario.

Certo è possibile aumentare il consumo dei prodotti dove si trova la lecitina di soia (semi di soia e olio di soia) o degli alimenti ricchi di lecitina (es. legumi, cereali integrali, tuorlo d’uovo e carne), ma la dieta potrebbe risultare sbilanciata e il risultato potrebbe essere controproducente.

Di fatto, mangiando gli alimenti ricchi di lecitina, si rischia di introdurre anche grassi e colesterolo nel caso del tuorlo e della carne, influenzare l’attività della tiroide nel caso della soia, ridurre l’assorbimento di minerali e proteine nel caso dei cereali integrali e così via.

L’assunzione di un integratore di lecitina di soia offre il meglio del composto ricavato dall’olio di soia e potrebbe potenziarne gli effetti in abbinamento ad alcune vitamine e minerali.

Quanta lecitina di soia al giorno per abbassare il colesterolo? Non esiste una dose consigliata e il dosaggio andrebbe compreso seguendo i consigli di uno specialista o le indicazioni del produttore.

Solitamente viene utilizzata una dose che va da 500 mg a 2 g al giorno da suddividere nel corso della giornata (colazione, pranzo e cena).

Lecitina di soia: Controindicazioni

La lecitina di soia fa male? Gli integratori sono sicuri e ben tollerati e quindi non riservano controindicazioni in condizioni normali, specie se vengono usati secondo le indicazioni.

Tuttavia in caso di sovra dosaggio potrebbero insorgere alcuni effetti collaterali, tra i quali ci sono nausea, vomito e diarrea.

Al momento non esistono ancora certezze riguardanti l’interazione tra la lecitina e i principi attivi dei farmaci ma, considerando il potere tensioattivo del composto, sarebbe meglio chiedere il parere medico.

Non è stata dimostrata neanche la sicurezza dell’assunzione della lecitina in gravidanza e per questo sarebbe meglio evitare.

La lecitina di soia comprare tra le controindicazioni per la tiroide? Un consumo eccessivo di soia potrebbe influenzare la funzione tiroidea, ma l’assunzione di integratori di lecitina di soia non ha effetti sulla tiroide se rispetta i dosaggi. In alternativa chi vuole essere sicuro può usare altre lecitine.

Chi non può mangiare la soia può assumere la lecitina di soia? In linea di massima chi soffre di allergia alla soia dovrebbe evitare, ma esistono alcuni prodotti lavorati con l’obiettivo di eliminare parte degli allergeni. Quindi, dipende dal livello di allergia.

Come scegliere l’integratore di lecitina di soia

Non tutti gli integratori di lecitina di soia sono uguali e soltanto valutando alcuni elementi in base alle esigenze personali si può trovare il prodotto giusto. Ecco come fare:

Allergeni – Questi integratori vengono prodotti in stabilimenti deputati ad altre lavorazioni e quindi potrebbero contenere tracce di allergeni, come per esempio il glutine e il lattosio. Quindi attenzione all’INCI.

– Questi integratori vengono prodotti in stabilimenti deputati ad altre lavorazioni e quindi potrebbero contenere tracce di allergeni, come per esempio il glutine e il lattosio. Quindi attenzione all’INCI. Cruelty free – La lecitina di soia in capsule potrebbe contenere parti di origine animale (es. involucro di gelatina animale) che renderebbero il prodotto inadatto ai vegani. Anche in questo caso occhio all’INCI.

– La potrebbe contenere parti di origine animale (es. involucro di gelatina animale) che renderebbero il prodotto inadatto ai vegani. Anche in questo caso occhio all’INCI. Contenuto fosfolipidico – A rendere la lecitina un aiuto prezioso sono i fosfolipidi, ma non tutti gli integratori contengono quantità adeguate di tali composti. Sarebbe meglio scegliere un prodotto con quantità apprezzabili.

– A rendere la lecitina un aiuto prezioso sono i fosfolipidi, ma non tutti gli integratori contengono quantità adeguate di tali composti. Sarebbe meglio scegliere un prodotto con quantità apprezzabili. Tipologia – Gli integratori si presentano sotto forma di capsule, polvere o liquido e vanno scelti in base alle esigenze personali: le capsule sono già dosate e facili da prendere ma potrebbero non essere cruelty free; la lecitina in polvere è facile da assumere ma richiede abilità nel dosaggio e uso di liquidi o cibi liquidi; il liquido è facile da prendere ma potrebbe non essere adatto a tutte le situazioni.

– Gli integratori si presentano sotto forma di capsule, polvere o liquido e vanno scelti in base alle esigenze personali: le capsule sono già dosate e facili da prendere ma potrebbero non essere cruelty free; la è facile da assumere ma richiede abilità nel dosaggio e uso di liquidi o cibi liquidi; il liquido è facile da prendere ma potrebbe non essere adatto a tutte le situazioni. Origine – La fonte è solitamente la soia transgenica (modificata geneticamente per aumentarne la crescita e la resistenza). Tuttavia, secondo alcuni studi, gli OGM sono potenzialmente pericolosi. Per questo sarebbe meglio scegliere prodotti di origine naturale.

– La fonte è solitamente la soia transgenica (modificata geneticamente per aumentarne la crescita e la resistenza). Tuttavia, secondo alcuni studi, gli OGM sono potenzialmente pericolosi. Per questo sarebbe meglio scegliere prodotti di origine naturale. Prezzo – La lecitina di soia ha un prezzo variabile in base alle caratteristiche e alla marca, ma l’acquisto online aiuta ad accedere a un’ampia gamma di prodotti e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di lecitina di soia su Amazon

Qual è la migliore lecitina di soia? Semplicemente il prodotto con caratteristiche e budget più adatti a rispondere alle esigenze personali.

La lecitina di soia dove si compra? Per il resto è possibile acquistare un integratore di lecitina di soia in farmacia, nei negozi specializzati oppure online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon offre alcuni degli integratori di lecitina di soia migliori sul mercato e aiuta a trovare quello giusto attraverso informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi nella ricerca della migliore lecitina di soia su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

