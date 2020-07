Proteine dell’albume d’uovo migliori: proprietà, opinioni e quale scegliere

Le proteine in polvere supportano chi pratica sport di potenza e vuole aumentare la massa muscolare. Scopriamo le proteine dell’albume d’uovo.

Tra le proteine usate negli integratori di proteine spiccano quelle dell’albume d’uovo caratterizzate da un ottimo valore biologico.

Le proteine del chiaro dell’uovo appartengono alla categoria delle proteine con un valore biologico di 100 e quindi assicurano la qualità, la quantità e il rapporto tra gli aminoacidi essenziali.

In considerazione di ciò, quindi, nell’albume d’uovo ci sono proteine che rappresentano un ottimo boost proteico prima e dopo l’allenamento.

Albume d’uovo

Quante proteine contiene un albume d’uovo? È composto in gran parte da acqua e ovoalbumine (proteine ricche di aminoacidi essenziali) e contiene anche minerali (sodio, potassio e magnesio), vitamine (principalmente vitamine del gruppo B) e glucidi (fondamentalmente glucosio).

Questo alimento è apprezzato per il profilo amminoacidico e per questo viene impiegato negli integratori destinati agli sportivi.

Di fatto gli integratori permettono di sfruttare pienamente le proprietà della parte proteica dell’albume d’uovo rispetto al consumo di uova (considerando che il tuorlo contiene proteine ma anche un elevato contenuto di grassi e colesterolo).

Integratori di proteine albume d’uovo

Un integratore a base di proteine dell’albume dell’uovo in polvere fornisce tutti gli aminoacidi essenziali che l’organismo non riesce a sintetizzare autonomamente. Ma perché non ingerire l’albume crudo?

L’albume crudo non viene digerito facilmente mentre la cottura addensa le proteine, facilita l’attività degli enzimi digestivi e disattiva la molecola ovomucoide, la proteina lisozima ad azione antisettica e la proteina avidina che ostacola l’assorbimento della biotina. Il risultato è un alimento altamente digeribile.

Il consumo di uova crude viene sconsigliato anche e soprattutto per evitare la salmonellosi, un’infezione gastrointestinale dovuta ai batteri del genere della Salmonella.

L’assunzione di un integratore permette di aumentare la massa muscolare e migliorare le performance. Ma un albume d’uovo quante proteine contiene? Siamo sui 24 grammi ogni 30 grammi di prodotto.

A prescindere da quante proteine ha un albume d’uovo, il valore biologico delle ovoalbumine è una valida alternativa alle più conosciute proteine del siero del latte.

Entrambe le soluzioni integrative vantano proteine con un buon valore biologico, ma le proteine d’uovo hanno un sapore lievemente salato mentre le proteine del siero del latte hanno un gusto delicato.

Inoltre gli integratori di proteine dell’albume d’uovo rappresentano una soluzione per tutti gli sportivi che soffrono di intolleranza ai derivati del latte.

Strizzando l’occhio alle proposte di origine vegetale, invece, le proteine dell’uovo sono migliori in quanto presentano un complesso amminoacidico migliore.

Infine le ovoalbumine sono caratterizzate da tempi di digestione intermedi, ma comunque più rapidi delle sieroproteine e meno veloci delle caseine.

Modalità d’uso

Al bicchierone di albume d’uovo a colazione che accompagna l’immagine dei body builder è meglio chiedersi “l’albume d’uovo come mangiarlo” con ricette a base di albumi (frittate, pancake e altro) e integratori di proteine dell’albume d’uovo.

Le formule integrative di proteine dell’albume d’uovo vanno assunte seguendo le indicazioni riportare dai produttori sul bugiardino e chiedendo il parere medico.

In linea di massima le proteine dell’albume d’uovo possono essere assunte sia prima che dopo il workout con gli stessi effetti (miglioramento della performance sportiva e aumento della massa muscolare).

Se dovesse scegliere di consumare la formula prima dell’allenamento, però, bisogna ricordarsi di assumerla molto tempo prima (almeno mezz’ora).

Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione sapiente di proteine dell’albume d’uovo non presenta particolari effetti collaterali o controindicazioni.

Le formule integrative sono perfette per gli sportivi con problemi di intolleranza alle proteine del latte, ma risultano off-limits per chi è allergico alle uova.

L’albume d’uovo fa male al fegato? No, specialmente perché si assume soltanto la parte priva di colesterolo e si sfruttano aminoacidi epatoprotettori come la colina e la metionina.

Integratori di proteine d’albume d’uovo su Amazon

Quali sono le proteine d’albume d’uovo migliori? La proposta di settore tra Enerzona proteine albume d’uovo e altri prodotti è vasta e questo potrebbe creare qualche piccolo dubbio in fase di scelta.

Abbiamo selezionato alcuni dei migliori integratori di proteine d’albume d’uovo su Amazon per facilitarvi la scelta con i prodotti già premiati dai consumatori.

