Napoli, alla 32ª giornata può essere Scudetto: tutte le combinazioni

Da tempo il Napoli di Luciano Spalletti ha le mani sullo Scudetto. Una cavalcata stupenda, meritata dopo 33 anni di attesa che va certificata solo attraverso la matematica. Dopo la vittoria sul campo della Juventus, grazie alla rete firmata nei minuti di recupero da Raspadori e la contemporanea sconfitta casalinga della Lazio, inaspettata, contro il Torino, i punti di vantaggio degli azzurri sono saliti a 17 che a 7 giornate dalla fine rappresentano un margine di estrema sicurezza.

In una città scaramantica come quella di Napoli, la parola Scudetto difficilmente nel corso della stagione è stata nominata. Nessuno nel corso delle interviste e dichiarazioni ha pronunciato tale parola, ma ormai da tempo il popolo napoletano è pronto a festeggiare. C’è da capire quando con estrema certezza la matematica gli consegnerà questo tricolore, che alla fine non è stato mai messo in discussione, troppo netto il divario con i presunti avversari. L’unico rammarico, di questa straordinaria stagione, rimane l’eliminazione in Champions League, nel derby fratricida contro il Milan, arrivato in un momento particolare, di stanchezza e di qualche infortunio di troppo, su tutti quello del bomber Osimhen.

Napoli, Scudetto già domenica 30 aprile

Con l’attuale situazione, Napoli 78 punti e Lazio 61, la squadra di Luciano Spalletti può festeggiare già domenica 30 aprile il suo terzo scudetto.

Se i partenopei dovessero battere la Salernitana, nel derby campano, sabato 29 aprile e la Lazio non dovesse vincere con l’Inter domenica 30, il Napoli è Campione d’Italia. Con una vittoria laziale, il discorso cambierebbe perché 17 punti non sarebbero sufficienti a 6 giornate dalla fine.

Napoli, Scudetto nelle proprie mani

Una cosa è certa ed è quella che il Napoli è padrone del suo destino. Agli azzurri infatti basterà fare 7 punti da qui alla fine del campionato per cucire di nuovo lo scudetto sul petto dopo anni attesa, ben 33 dai tempi di Maradona.

Nel caso in cui il divario rimanesse immutato, la successiva occasione potrebbe essere nel turno infrasettimanale, quando il Napoli sarà impegnato nell’anticipo della 33ª giornata. La data da segnare è il 2 maggio, alle ore 20.45 allo stadio Friuli contro l’Udinese.