Video Gol Highlights Lazio-Torino 0-1: Sintesi 22-4-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Torino 0-1, 31° Giornata Serie A: segna Ilic

Il Torino batte la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo anticipo del sabato della trentunesima giornata di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno.

Cadono i biancocelesti dopo quattro vittorie consecutive frenando quello che poteva essere un grande sogno, visto che domani la distanza dal primo posto potrebbe aumentare vertiginosamente.

I granata tornano alla vittoria dopo quattro partite, in cui avevano collezionato solo due punti, portandosi a quota quarantadue in classifica.

Sintesi di Lazio-Torino 0-1

Squalificato Cataldi per Maurizio Sarri, che sceglie Vecino con Luis Alberto e Milinkovic-Savic in mediana, si affida a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni in attacco e lancia Patric in difesa con Romagnoli, Marusic e Hysaj davanti a Provedel.

Assenti Zima, Aina e Vieira per Ivan Juric, che schiera Djidji, Schuurs e Buongiorno in difesa a protezione di Milinkovic-Savic, a centrocampo Singo, Ilic, Linetty e Rodriguez, mentre in attacco Radonjic, Vlasic e Sanabria.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono puntando soprattutto sull’aggressività nel pressing.

Dopo una parata di Milinkovic-Savic su Zaccagni, gli ospiti si rendono pericolosi con Radonjic, sul quale è provvidenziale Provedel, mentre viene ammonito Linetty.

Nel finale al 43′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Ilic, che trova il gol del vantaggio con una bellissima conclusione della distanza, sulla quale forse non è impeccabile Provedel.

Non cambia il copione nel secondo tempo, visto che la partita continua ad essere molto equilibrata, nonostante il maggior dominio dei padroni di casa.

Dopo il giallo a Romagnoli e l’entrata in campo di Immobile e Marcos Antonio al posto di Pedro e Vecino, Zaccagni non trova la porta e Provedel è decisivo su Radonjic.

Vengono ammoniti anche Rodriguez e Singo prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Karamoh, Lazzari, Gravillon, questi due subito sanzionati con il giallo, Pellegrini, e Casale subentrare per Radonjic, Hysaj, Singo, Marusic e Patric.

Nel finale succede di tutto tra le grandi occasioni di Sanabria e Buongiorno e l’errore di Zaccagni da ottima posizione.

Highlights e Video Gol di Lazio-Torino 0-1:

Tabellino di Lazio-Torino 0-1

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic 5,5 (36′ st Pellegrini sv), Patric 5,5 (25′ st Casale 5,5), Romagnoli 6, Hysaj 6 (25′ st Lazzari 6); Milinkovic Savic S. 5,5, Vecino 5,5 (9′ st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5,5; Pedro 5,5 (9′ st Immobile 6), Felipe Anderson 6, Zaccagni 6.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Romero, Bertini, Basic, Fares, Cancellieri. All.: Sarri 5,5.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic V. 6,5; Djidji 6, Schuurs 6,5, Buongiorno 6; Singo 6 (32′ st Gravillon sv), Ilic 7, Linetty 6,5, Rodriguez 6; Vlasic 6, Radonjic 6,5 (24′ st Karamoh); Sanabria 6.

A disp.: Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Bayeye, Lazaro, Adopo, Seck, Ricci, Miranchuk, Gineitis. All.: Juric 6,5.



Arbitro: Ghersini

Marcatori: 43′ pt Ilic (T)

Ammoniti: Linetty (T), Romagnoli (L), Rodriguez (T), Singo (T), Gravillon (T), Lazzari (L)

Espulsi: –