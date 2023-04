Juventus-Napoli 0-1, Spalletti: “Vittoria pesante ma aspettiamo a festeggiare. Soddisfatto dalla prestazione e felice per Jack”

Il Napoli vince nei minuti finali contro la Juventus con una rete di Raspadori. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Apoteosi azzurra. Il Napoli vince contro la Juventus al 90′. Stessa vittoria, stessa porta di cinque anni fa quando anche Koulibaly segnò di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quel Napoli di Sarri, però, non vinse lo scudetto per la disfatta a Firenze ma, invece, il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino al sogno che si aspetta da sempre.

Manca ancora un piccolo tassello, la sfida di sabato contro la Salernitana. Quella sarà la sfida chiave per timbrare definitivamente lo scudetto. Luciano Spalletti è esploso di gioia nella festa della squadra nello spogliatoio della Juventus. Nonostante questo, il tecnico mantiene la calma, ammettendo che è ancora presto per stappare la bottiglie.

La gioia, però, è lecita dopo una prestazione davvero importante dei suoi giocatori. Le due reti della Juventus annullate giustamente sono state da monito per il Napoli che però non ha deciso di mollare. La partita, si può dire, l’ha vinta la panchina. Assist di Elmas e gol di Raspadori che era entrato solamente pochi minuti prima.

Questo testimonia di come il Napoli continui ad avere una grande squadra e di come possano cambiare le cose con gli innesti. La città aspetta di festeggiare, Spalletti lo sa, un momento del genere si attende da 33 anni ma bisogna ancora pazienta. Tutto si deciderà sabato prossimo per poi esplodere in una grande gioia.