Voti e pagelle Juventus-Napoli 0-1: Jack Raspadori espugna l’Allianz Stadium, azzurri ad un passo dallo scudetto

Voti e pagelle Juventus-Napoli 0-1: Raspadori regala tre punti importantissimi agli azzurri che sconfiggono i bianconeri.

L’obbiettivo è sempre più vicino. La vittoria del Napoli, pesantissima, all’Allianz ipoteca lo scudetto degli azzurri. Con la sconfitta della Lazio contro il Torino, la squadra di Luciano Spalletti doveva assolutamente vincere in un campo per nulla facile, quello della Juventus. Il Napoli entra con il giusto approccio e continua a far girare il pallone con una Juve molto guardinga ma poco pericolosa.

Nella ripresa la partita si accede con un super Osimhen che nel primo tempo si era dimostrato davvero opaco. Anche la Juve si fa vedere con Milik che è l’uomo più pericoloso dei bianconeri. Da lui partono tutte le azioni offensive, eppure i bianconeri non riescono proprio a segnare. Proprio dal polacco viene propiziata un’azione che porterà al gol di Di Maria, subentrato dalla panchina.

L’Allianz è in festa ma i giocatori del Napoli protestano per un fallo. L’arbitro va a vedere al VAR e annulla la rete: il polacco ha fatto fallo su Lobotka sull’azione che ha portato alla rete. Il Napoli non ci sta e con Osimhen prende il palo e va vicinissimo alla rete. I partenopei continuano ad attaccare ed ogni loro sforzo è ripagato.

Dal calcio d’angolo sbuca Raspadori che insacca in rete negli ultimi minuti della ripresa. Esplode la gioia azzurra con i tifosi napoletani che erano accorsi a Torino. Festa azzurra e con il Napoli che ormai deve mettere solo la parola fine al campionato.

Pagelle Juventus

Migliori

Gatti 6,5

Il difensore bianconero oggi era davvero ispirato ed ha quasi del tutto neutralizzato Kvara. Un tocco sul georgiano, molto dubbio, poteva costargli il rosso diretto ma nonostante tutto partita più che discreta ed ordinata.

Locatelli 6,5

Partita buona anche per il centrocampista azzurro, se non il migliore nel suo reparto, e ripaga dalla brutta prestazione contro il Sassuolo. Trascina l’intera squadra sulle sue spalle. La Juventus ha un vero gioiello nella propria rosa.

Rugani 6,5

Allegri decide di buttarlo nella mischia. Ha il doveroso compito di marcare Osimhen e fa quel che può contro un giocatore del genere. Sempre attento nelle chiusure e non rischia mai tantissimo con gli attacchi azzurri.

Peggiori

Soulé 5

Altra partita da titolare per il giovanissimo bianconero. Non è precisissimo come Rugani e fa tanta fatica. Big match del genere servono proprio a crescere ed il giocatore ha ottimi margini di miglioramento.

Milik 5

Di solito l’ex della partita crea sempre problemi alla squadra avversaria, non è stato oggi il caso. Fa anche un fallo ingenuo su Lobotka che porta all’annullamento del gol di Di Maria. Si becca l’ammonizione e non e mai preciso sottoporta.

Pagelle Napoli

Migliori

Raspadori 7

C’è da dire una cosa: stagione non particolarmente brillante la sua, ma quando entra stravolge tutto. Ci è riuscito contro lo Spezia al Maradona ed oggi fa un gol pesantissimo contro la Juventus a Torino, a pochi minuti dalla fine. Merita di stare tra i migliori, nonostante i pochissimi minuti giocati.

Elmas 7

E se è vero che Spalletti la partita l’ha vinta con la panchina, una menzione anche al macedone. Con lui gli attacchi sono diventati sempre più fluidi ed è sempre impattante. Bello l’uno due anche con Osimhen che però non trova la rete. L’assist a Raspadori vale tutto.

Osimhen 6,5

Weah è ancora lì da raggiungere, basta solamente una rete. Oggi, forse, voleva farlo in bellezza in una sfida importantissima per i suoi tifosi. Appuntamento rinviato ma come sempre fondamentale per il Napoli. Il palo sta ancora vibrando.

Peggiori

Lozano 5,5

Ancora una volta il messicano sottotono. Dovrebbe marcare Kostic ma non riesce sempre a contenerlo. Non serve Kvaratskhelia che era liberissimo e si fa ingolosire, sparando una pallonata del tutto sbilenca. Ancora del tutto poco convincente.