Napoli-Milan 1-1, Voti, pagelle e analisi, Il Milan torna in Semifinale di Champions League dopo 16 anni

E’ finita sul punteggio di 1-1 la sfida valevole per il ritorno dei Quarti di Champions League tra Napoli e Milan. Nel primo tempo Meret neutralizza un rigore di Giroud, ma successivamente non può nulla sul gol del francese, propiziato da Leao, al termine di una grande cavalcata del portoghese. Nella ripresa Maignan neutralizza un rigore di Kvaratskhelia. In pieno recupero Osimhen di testa fissa il definito 1-1, che porta il Milan alla Semifinale di Champions League dopo 16 anni.

Top 3 Napoli:

Meret 7,5 Decisamente il migliore in campo del Napoli. Neutralizza Giroud dal dischetto e nuovamente sventa una conclusione ravvicinata del Francese. Assolutamente incolpevole sul gol costruito dall’asse Leao-Giroud.

Osimhen 6,5 L’ultimo del Napoli ad arrendersi. Il suo gol di testa rappresenta benissimo le grandi qualità di questo immenso attaccante.

Politano 6,5 Fino alla sostituzione per infortunio è protagonista di un bellissimo duello con Theo Hernandez a colpi di sgasate sulla fascia.

Flop 3 Napoli:

Kvaratskhelia 4,5 Alterna belle giocate a momenti di calma piatta. Viene annullato spesso da Calabria. Potrebbe dare una svolta al match, ma un super Maignan sventa dal dischetto il suo calcio di rigore.

Ndombele 5 Non gioca una partita al suo livello. Perde troppo spesso palloni importanti e soffre molto il centrocampo del Milan.

Mario Rui 5 Esce anche lui presto per infortunio, ma fino quel momento non aveva disputato una grande partita.

Napoli-Milan 1-1, Quarto di Finale di Champions

Top 3 Milan:

Maignan 7,5 Sulla qualificazione del Milan c’è la sua firma, sia all’andata che al ritorno. Oggi con il rigore parato a Kvaratskhelia si conferma tra i migliori portieri del mondo.

Giroud 6,5 Un campione come lui non si scoraggia di certo per un rigore sbagliato. Si fa trovare prontissimo al momento decisivo e realizza il momentaneo 0-1.

Leao 7 Il gol è di Giroud, ma il merito va condiviso assolutamente con il portoghese. Quella cavalcata non solo è devastante, ma solo un grande campione è in grado di farla. L’assist è la firma sul quadro.

Flop 2 Milan:

Messias 5,5 Entra abbastanza bene, ma spesso risulta impreciso e disordinato nelle giocate.

Origi 5,5 Non entra malissimo, se paragonato ad altre sue prestazioni, ma certamente siamo lontani dal calciatore ammirato al Liverpool.

Il Milan merita di andare avanti e di disputare una Semifinale di Champions League dopo 16 anni. Il Napoli esce da grande squadra, degna di essere prossimamente Campione D’Italia. E’ mancata la cattiveria nei momenti decisivi, ma questa dura eliminazione non toglie nulla al lavoro straordinario di Spalletti e dei suoi ragazzi.