MotoGP Andalusia 2020: Marquez riceve l’ok dei medici a scendere in pista

Marc Marquez pochi minuti fa è stato dichiarato fit dai medici di Jerez, e domani scenderà in pista per capire se può disputare il Gp di Andalusia.

Confermate le indiscrezioni di ieri. Marquez questa mattina è tornato a Jerez a quarantotto ore dall’intervento all’omero, per farsi sottoporre alla visita medica che ha passato e dato esito positivo e quindi potrà scendere in pista nelle Fp1 e Fp2.

Il Cabroncito dopo aver regalato Domenica spettacolo con una doppia caduta ed una rimonta incredibile, prova una delle più grandi imprese, partecipare al Gp di Andalusia a due giorni da un intervento chirurgico, che sulla carta doveva tenerlo fuori almeno una gara.

Quella che fino a Martedì era un ipotesi impossibile, è diventata realtà. Infatti quando ieri più fonti parlarono delle intenzioni di Marquez sembrava difficile, potesse salire in moto già in questo settimana, quando alcuni medici mettevano in dubbio anche Brno.

Lo spagnolo questa volta ha preso in contropiede anche la Honda. Alberto Puig fino a ieri non prendeva minimamente in considerazione di vederlo in pista già in questo week end, ma di fronte alla determinazione del suo pilota gli ha dato il suo ok.

Sospetti sulla sua volontà c’erano già quando la Hrc, comunicò che nessuno avrebbe preso il posto del campione del mondo ed in particolare il collaudatore Stefano Bradl, il quale conosce bene la RC213V ed era il sostituto naturale.

Tra le motivazioni che hanno spinto Marquez a prendersi un tale rischio, il non voler rinunciare già all’inizio del mondiale a lottare per il titolo. Infatti Quartararo Vinales e Dovizioso, sarebbero potuti arrivare in Repubblica Ceca con molti punti di vantaggio sul rivale.

Altre notizie provenienti dalla clinica mobile riguardano Alex Rins e Carl Crutchlow. Anche i piloti della Suzuki e della Lcr sono stati visitati e, come Marquez, sono stati dichiarati ‘fit to ride’, ottenendo il permesso a prendere parte alla seconda gara del campionato.

