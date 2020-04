MotoGP 2020, Vinales: “Marquez è il rivale da battere”

Maverick Vinales ha rilanciato la sfida a Marc Marquez in vista del mondiale 2020.

Nonostante il campione del mondo abbia indicato Quartararo come suo rivale per il titolo, Vinales è deciso a smentirlo, e ad interrompere il dominio del connazionale della Honda.

In collegamento due giorni fa da casa con Dazn Spagna, proprio commentando il duello vinto con Marquez ad Assen l’anno scorso, ha confessato di essersi emozionato molto in quanto era un momento molto difficile.

Proprio in Olanda Vinales, dopo un inizio di stagione negativo, ha cambiato marcia vincendo anche in Malesia, e conquistando il terzo posto nella classifica piloti, convincendo Lin Jarvis a prolungargli il contratto.

Il pilota della Yamaha, protagonista dei test, in cui ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la M1, non ha paura del suo futuro compagno di squadra Quartararo: “Vorrei un duello uno contro uno contro di lui, sarebbe divertente. L’importante è portare la moto al 200%, e che i rivali fatichino a starci dietro“.

Inoltre Top Gun si è sbilanciato sull’obiettivo del 2020, e su quali sono gli avversari più pericolosi: “Mi sento bene in Yamaha e sento che posso lottare per il titolo.Tutti sanno che Marc è il rivale da battere. In Qatar, le Suzuki stavano andando molto forte. Forse la moto più competitiva che ho visto“.

Il vincitore del campionato di Moto 3 nel 2013 ha anche parlato dei grandi cambiamenti negli ultimi due anni nella casa di Iwata, dando grossi meriti al capo-progettista Sumi, che ha portato un nuovo metodo di lavoro, ma sopratutto fatto ridurre le distanze, da Honda e Ducati.

Vinales, ha ribadito di essere contento per l’arrivo come tester di Lorenzo, che potrà, oltre a mettere a disposizione la propria esperienza, evitare allo spagnolo e Rossi di provare aggiornamenti durante i week end di gara.

