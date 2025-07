Nkunku nel mirino dell’Inter: Chivu sogna il colpo da 60 milioni

L’Inter valuta un colpo di alto profilo per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da fonti italiane, i nerazzurri sarebbero interessati a Christopher Nkunku, attaccante francese del Chelsea, come possibile rinforzo per il nuovo corso guidato da Cristian Chivu.

Il club di Viale della Liberazione ha chiuso con Joaquin Correa e Marko Arnautovic, entrambi in scadenza di contratto, e potrebbe separarsi anche da Mehdi Taremi, arrivato solo lo scorso anno ma già considerato cedibile in caso di offerta adeguata. A quel punto, nel reparto avanzato resterebbero i soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram come centravanti di ruolo.

In quest’ottica, l’arrivo di Nkunku garantirebbe a Chivu una soluzione tattica diversa, più tecnica e mobile rispetto ai profili già presenti. Il classe 1997, 14 presenze con la nazionale francese, è approdato a Stamford Bridge nel 2023 dopo l’esperienza al RB Lipsia, per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Attualmente è vincolato da un contratto fino al 2029, dunque servirà un’offerta importante per convincere i Blues a lasciarlo partire.

Secondo Gianluca Di Marzio, il nome di Nkunku è sul taccuino della dirigenza interista, alla ricerca di un elemento in grado di alleggerire il peso offensivo su Lautaro e dare imprevedibilità al fronte d’attacco. Il giocatore ha partecipato al recente Mondiale per Club FIFA 2025 con il Chelsea, distinguendosi per qualità e dinamismo nella fase a gironi contro l’Espérance de Tunis.

Per ora si tratta di un interesse da monitorare, ma i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. L’Inter prepara il terreno per un nuovo colpo internazionale?