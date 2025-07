Galatasaray su Osimhen: offerta shock al Napoli, ecco i dettagli

Colpo di scena: Osimhen al Galatasaray? Le ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante del Napoli

Clamoroso dal calciomercato: il bomber nigeriano potrebbe lasciare il Napoli per approdare in Turchia! I media turchi parlano di trattativa in corso con il Galatasaray. Suggestione estiva o affare reale?

Le voci di calciomercato non si fermano nemmeno d’estate, e stavolta toccano uno dei nomi più pesanti della Serie A: Victor Osimhen. Secondo fonti vicine al club turco, il Galatasaray starebbe valutando un’offerta clamorosa per provare a strappare il bomber nigeriano al Napoli, scatenando uno dei potenziali colpi più sorprendenti di questa sessione estiva.

Il Galatasaray è pronto a pagare la clausola rescissoria per Victor Osimhen. Il club turco ha presentato un offerta formale al Napoli di 75 Milioni di euro, 4 anni di contratto al calciatore per 16 milioni di euro netti a stagione.

Il Galatasaray sogna Osimhen: suggestione o trattativa concreta?

Le indiscrezioni arrivano direttamente dalla Turchia, dove diversi media locali riportano un forte interesse del Galatasaray per Osimhen, già protagonista di una stagione complicata a Napoli. Dopo un’annata segnata da infortuni, tensioni con l’ambiente e prestazioni altalenanti, il futuro del numero 9 azzurro è tornato in discussione.

Il club di Istanbul, fresco campione di Turchia e in cerca di rinforzi in vista della Champions League 2025/26, sogna un grande nome per il reparto offensivo. E Osimhen, nonostante la valutazione monstre fissata da Aurelio De Laurentiis, rappresenterebbe il profilo perfetto per infiammare la tifoseria giallorossa.

Il Galatasaray ha deciso di fare sul serio per Victor Osimhen, accettando finalmente le condizioni imposte dal Napoli: sul tavolo c’è un’offerta da 75 milioni di euro. Una cifra che corrisponde esattamente alla clausola rescissoria voluta da Aurelio De Laurentiis, da sempre irremovibile sulle richieste economiche per il suo attaccante di punta.

Contatti intensi e svolta nella trattativa Galatasaray-Napoli

Dopo settimane di sondaggi e proposte respinte, il club turco ha inviato una richiesta formale di incontro, preceduta da un nuovo contatto diretto con il Napoli. Il summit si è svolto oggi stesso con il direttore sportivo Giovanni Manna e con George Gardi, l’intermediario già protagonista del prestito del bomber nigeriano nel settembre 2024.

La posizione del Napoli era chiara fin dall’inizio: nessuna trattativa senza la garanzia del pagamento dell’intera clausola. Le precedenti offerte da 50 milioni e da 60 milioni più 15% su una futura rivendita, dilazionate in sei anni, erano state respinte senza esitazioni.

La svolta è arrivata in serata: il Galatasaray ha inviato una PEC ufficiale per esprimere la propria volontà concreta di coprire l’intero importo della clausola rescissoria. Un passo decisivo che apre le porte al trasferimento più sorprendente dell’estate.

A queste condizioni, De Laurentiis non potrà opporsi, e l’operazione Osimhen-Galatasaray potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni, con l’attaccante pronto a sbarcare a Istanbul per una nuova avventura in Champions League.

Napoli pronto a cedere? Cosa filtra dalla società

La posizione del Napoli resta ferma su un punto: Osimhen non parte se non per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Tuttavia, la mancanza di offerte concrete dalla Premier League o dall’Arabia Saudita ha riaperto scenari alternativi.

Il Galatasaray, pur non potendo soddisfare interamente le richieste economiche del club partenopeo, potrebbe proporre una formula creativa, con una parte fissa e importanti bonus legati a prestazioni e qualificazioni europee. Da non escludere nemmeno l’inserimento di contropartite tecniche gradite a Antonio Conte, alla ricerca di giocatori funzionali al suo nuovo progetto.

Osimhen ha scelto il Galatasaray: niente Al-Hilal, oggi l’incontro decisivo a Milano

Il futuro di Victor Osimhen resta dunque avvolto nel mistero. Il giocatore, attualmente in vacanza, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma secondo alcune fonti interne potrebbe valutare un trasferimento qualora si aprisse un progetto sportivo ambizioso e solido anche fuori dai confini italiani.

Il Galatasaray non ha più dubbi: è arrivato il momento di chiudere l’affare Osimhen. Dopo settimane di trattative serrate e incertezze, il club turco ha deciso di affondare il colpo, consapevole che l’attaccante nigeriano rappresenta più di un semplice rinforzo: è l’uomo simbolo sognato dai tifosi.

Fin dall’inizio dell’estate, Victor Osimhen è stato il primo obiettivo del Galatasaray, che ha sempre considerato la maglia numero 45 come un’icona destinata al suo nuovo idolo. Nonostante il lungo silenzio del giocatore, che ha tenuto in ansia l’ambiente giallorosso per diverse settimane, alcuni segnali non sono passati inosservati: non ha mai lasciato la sua abitazione di Istanbul, e all’inizio di giugno ha addirittura rifiutato una maxi offerta dell’Al-Hilal, che gli avrebbe garantito 40 milioni a stagione per tre anni, con opzione per un quarto.

Una proposta astronomica, ma Osimhen ha preferito la prospettiva sportiva e affettiva del Galatasaray, che ha messo sul piatto un contratto da 16 milioni di euro netti all’anno fino al 2029, più accordi pubblicitari stimati intorno ai 10 milioni di euro. Un investimento totale da capogiro, ma che potrebbe ripagare con trofei e visibilità globale.

Conclusione: un affare difficile, ma non impossibile

Oggi, a Milano, è previsto l’incontro finale tra le parti per definire ogni dettaglio dell’operazione. L’accordo economico tra club è ormai chiaro: 75 milioni al Napoli, clausola piena soddisfatta. A questo punto, manca solo la firma di Osimhen per rendere ufficiale il trasferimento più sorprendente dell’estate 2025.

L’ipotesi Osimhen al Galatasaray potrebbe sembrare lontana, ma il calciomercato ci ha abituati a colpi di scena clamorosi. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, dalle mosse di De Laurentiis e dalla reale forza economica del club turco. I tifosi del Napoli incrociano le dita, mentre in Turchia già sognano l’arrivo del centravanti nigeriano a Istanbul.Napoli, dopo Osimhen parte la caccia al bomber: obiettivi Darwin Núñez e Lorenzo Lucca

Con la cessione di Victor Osimhen ormai imminente, il Napoli è pronto a lanciarsi su nuovi obiettivi per l’attacco. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già tracciato una doppia pista: da un lato l’ambiziosa opzione Darwin Núñez, dall’altro la più concreta ma non semplice pista che porta a Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Darwin Núñez resta il sogno, ma c’è un ostacolo imprevisto

Il nome che stuzzica di più la dirigenza partenopea è quello di Darwin Núñez, attaccante classe 1999 in forza al Liverpool. Tuttavia, la recente tragedia che ha colpito Diogo Jota ha rallentato sensibilmente tutte le operazioni in uscita del club inglese, compresi i colloqui su Darwin.

Sul piano economico, le parti restano ancora distanti: l’ingaggio richiesto dall’uruguaiano è di 5,5 milioni a stagione, una cifra che il Napoli considera troppo elevata. Diversa la situazione tra club: la richiesta del Liverpool è di 60 milioni, mentre l’offerta azzurra si aggira attorno ai 50 milioni più 5 di bonus. Un gap non incolmabile, ma che richiederà ulteriori incontri e mediazioni.

L’alternativa porta a Lorenzo Lucca: trattativa in corso con l’Udinese

In parallelo, il Napoli sta monitorando con attenzione Lorenzo Lucca, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese. Il centravanti italiano rappresenta un’opzione più accessibile, ma anche qui non manca una certa distanza tra domanda e offerta: il club friulano chiede 40 milioni, mentre la previsione di spesa di Manna è intorno ai 30 milioni più 5 di bonus.

La forbice economica non è ampissima, ma il Napoli ritiene comunque troppo elevata la valutazione del giocatore, motivo per cui si attenderanno sviluppi nei prossimi giorni.