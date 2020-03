MotoGP 2020, Marquez: “Il mio rivale per il titolo sarà Quartararo”

Marc Marquez, commentando per Dazn Spagna il Gran Premio della Thailandia dell’anno scorso, ha parlato di come sta vivendo la pandemia del Coronavirus, e di chi sarà il suo avversario quest’anno.

A sorpresa Marquez, visto il passo e velocità messe in mostra durante le prove in Malesia e Qatar da Vinales, pensa al contrario che sarà Quartararo il principale rivale del mondiale 2020.

Proprio riguardando la gara di Buriram, il campione del mondo ha tessuto le lodi del francese. “Fabio Quartararo sarà sempre più difficile da battere. Anche a me è capitato di perdere qualche duello per mancanza di esperienza, ma quando torneremo a correre sarà uno degli avversari più ostici“.

Il dominatore delle ultime stagioni della MotoGP, inoltre, ha dato al pilota della Petronas i principali meriti della rinascita della Yamaha, facendola tornare sui livelli di qualche anno fa.

Esprimendo la sua opinione sulle mosse della Casa di Iwata, Marquez non è stato tenero con Lorenzo, quando gli è stato chiesto della partecipazione dell’ex compagno di squadra al Gp di Catalogna.

“Ha avuto difficoltà ad adattarsi alla Honda, e gli infortuni non lo hanno aiutato. Forse aveva paura della nostra moto, perchè se adesso ha accettato di essere wild card, vuol dire che non c’è paura in lui di questo sport“.

Ieri hanno trovato conferma le parole e i timori di Gigi Dall’Igna della scorsa settimana, indicando nella Honda e non nella Ducati i favoriti dallo slittamento dell’inizio del mondiale.

Infatti il Cabroncito ha definito il suo inverno molto difficile, a causa di un recupero più complicato del previsto dall’operazione alla spalla, oltre allo scarso feeling con la nuova RC213V durante i test..

In conclusione Marquez, oltre a spiegare come sta passando il tempo in casa, ha voluto spendere parole di elogio e ammirazione verso i medici, definendoli degli eroi.

