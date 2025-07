Video Gol Highlights di Fluminense – Chelsea 0-2: Blues in Finale

Video del Gol e Highlights di Fluminense – Chelsea 0-2: Joao Pedro con una doppietta trascina i “Blues” di Enzo Maresca alla Finale del Mondiale per Club 2025 dove troverà la vincentra tra PSG e Real Madrid.

Il Chelsea di Enzo Maresca è la prima Finalista del Mondiale per Club FIFA 2025 dopo aver battuto in semifinale il Fluminense per 2 a 0 grazie alla doppietta messa a segno da Joao Pedro al 18° del primo tempo e al 56° minuto.

La Finale del Mondiale per Club si giocherà domenica 16 luglio alle ore 21:00 italiane al Metlife Stadium di New York e vedrà di fronte il Chelsea e la vincente dell’altra semifinale che vede di fronte PSG e Real Madrid.

Enzo Maresca ha messo in campo il suo Chelsea con un approccio tattico nettamente superiore al Fluminense, un’impresa non da poco contro una squadra che era stata capace di eliminare l’Inter agli ottavi e l’Al Hilal di Inzaghi ai quarti di finale.

Il Fluminense ha faticato a contenere la fluidità e i continui movimenti degli attaccanti del Chelsea: Pedro, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Christopher Nkunku si sono scambiati spesso di posizione, creando scompiglio nella difesa brasiliana, mentre Pedro Neto e Malo Gusto hanno mantenuto l’ampiezza per allargare le maglie difensive.

Con questa prestazione convincente, i Blues centrano un’altra vittoria di spessore nel loro cammino del Mondiale per Club e arrivano a questa finale confermando di essere una delle squadre più temibili della stagione 2025-26.

Cronaca di Fluminense Chelsea 0-2:

Il Chelsea è andato quasi subito in vantaggio dopo 17 minuti nel primo tempo grazie ad un gol straordinario del nuovo arrivato Joap Pedro che stasera giocava contro la sua ex squadra.

Il Fluminense ha reagito bene allo svantaggio controllando maggiormente il possesso palla e cercando in più occasioni il gol del pareggio. L’occasione più pericolosa del Fluminense è arrivata quando Marc Cucurella ha dovuto salvare un tiro sulla linea.

I Blues sono tornati in controllo del match all’inizio del secondo tempo e dopo soli 11 minuti hanno trovato il gol del raddoppio ancora con Joao Pedro che ha segnato il suo secondo gol con un potente tiro sotto la traversa.

Pedro ha brillato al suo primo match da titolare con il Chelsea, dando l’impressione in certi momenti, di essere semplicemente incontenibile.

Nel primo tempo ha firmato un gol da applausi, mentre nella ripresa ha raddoppiato con un missile imprendibile, siglando così una doppietta da sogno contro la sua ex squadra, essendo cresciuto proprio nel vivaio del Fluminense. Una prestazione che mette inevitabilmente sotto pressione attaccanti come Nicolas Jackson e Liam Delap, ora a rischio panchina.

Ma il brasiliano non ha portato in campo solo i gol: ha mostrato anche una notevole capacità di abbassarsi per ricevere palla, favorendo i movimenti fluidi dei compagni nel reparto offensivo. Un elemento tattico importante per Maresca e un profilo da tenere d’occhio nella stagione 2025-26.

Video Gol e Highlights Fluminense – Chelsea 0-2:

Tabellino di Fluminense – Chelsea 0-2:

FLUMINENSE: Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos (dal 9′ st Keno), Guga, Hercules (dal 25′ st Canobbio A.), Bernal F. (dal 25′ st Lima), Rene, Nonato (dal 21′ st Soteldo Y.), Arias J., Cano G. (dal 9′ st Everaldo). A disposizione: Canobbio A., Everaldo, Fuentes G., Isaque Silva, Keno, Lavega J., Lezcano R., Lima, Manoel, Paulo Baya, PH Ganso, Samuel Xavier, Serna K., Soteldo Y., Vitor Eudes Allenatore: Renato Gaucho.

CHELSEA: Sanchez R., Gusto M. (dal 23′ st James R.), Chalobah T., Adarabioyo T., Cucurella M., Caicedo M., Palmer C., Fernandez E. (dal 41′ st Andrey Santos), Nkunku C. (dal 41′ st Dewsbury-Hall K.), Joao Pedro (dal 15′ st Jackson N.), Neto P. (dal 23′ st Madueke N.). A disposizione: Acheampong J., Andrey Santos, Anselmino A., Dewsbury-Hall K., George T., Guiu M., Jackson N., James R., Jorgensen F., Madueke N., Penders M., Sarr M., Slonina G. Allenatore: Maresca E

Marcatori: al 18′ pt Joao Pedro (Chelsea) , al 11′ st Joao Pedro (Chelsea) .

Ammonizioni: al 14′ st Nonato (Fluminense), al 27′ st Soteldo Y. (Fluminense) al 28′ st Sanchez R. (Chelsea).