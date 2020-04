MotoGP 2020, Vinales: “E’ stato difficile dire di no alla Ducati, ma ho scelto la Yamaha”

Per la prima volta dall’annuncio del rinnovo fino al 2022, Vinales ieri a Sky Sport Moto GP ha svelato i motivi che lo hanno spinto a rinnovare con la casa di Iwata. “Per me è stata una scelta difficile perché ho un rapporto molto buono con Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti.

Alla fine ho scelto la Yamaha, perché voglio puntare a vincere delle gare e il titolo. Non sapevo se andando via dalla Yamaha, ci sarei riuscito“.

Lo spagnolo ha affermato di essere essere consapevole che il suo stile di guida sarebbe perfetto per la Ducati, ma ad inizio 2017 e nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha trovato il feeling con la M1, è stato molto veloce.

Vinales ha parlato anche di vivere con due stati d’animo diversi il cambio del compagno di squadra nel 2021. Da una parte è contento per Quartararo, in quanto hanno un buon rapporto e potrà capire i suoi segreti nel time attack, ma dall’altra gli dispiace perdere Valentino Rossi, che è stato il suo idolo da bambino.

L’ex Suzuki ha voluto ringraziare il Dottore per alcuni insegnamenti durante questi anni in cui hanno diviso il box. “Ho imparato tante cose, ma quello che mi colpisce di più è il suo sorriso, anche se fa settimo o ottavo“.

🥈in the @MotoGp Virtual Race II 🤩Do you want more @motogpesport races? 😜 (This trophy is from Austin)#12gang | #MonsterYamaha | #MotoGP | #StayAtHomeGP | #StayAtHome pic.twitter.com/jItZ2XnVAi

— Maverick Viñales (@mvkoficial12) April 12, 2020