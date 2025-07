Juventus punta su Kolo Muani: il PSG dice no al prestito con diritto di riscatto

La Juventus non ha ancora chiuso il capitolo Randal Kolo Muani. Dopo un semestre estremamente positivo in bianconero, l’attaccante francese è rientrato al Paris Saint-Germain, ma il club torinese è determinato a riportarlo a Torino. Al momento, tuttavia, le trattative si trovano in una fase di stallo: nessun accordo è ancora stato raggiunto, e il PSG non intende accettare le condizioni proposte dalla Juventus.

Arrivato in prestito secco lo scorso gennaio, Kolo Muani ha impiegato poco tempo per diventare un punto di riferimento dell’attacco juventino. In 16 presenze in Serie A, ha messo a segno 8 gol, contribuendo in modo decisivo alla qualificazione Champions della squadra e ben figurando anche nel percorso al FIFA Club World Cup, dove la Juventus si è arresa solo in semifinale al Real Madrid con un secco 1-0.

Il prestito iniziale è stato poi esteso fino al termine della competizione internazionale, ma con la fine dell’avventura mondiale, Kolo Muani è tornato ufficialmente un giocatore del PSG, con un contratto valido fino al 2028.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha ripreso i contatti con il club parigino per cercare di strappare un nuovo accordo. La proposta bianconera prevederebbe un prestito con opzione di riscatto, soluzione che però non trova il favore del PSG, intenzionato a monetizzare o quantomeno a garantire un trasferimento definitivo.

La società francese, infatti, preferirebbe una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, formula che la Juventus per ora non sembra disposta ad accettare, anche per questioni legate al bilancio e alle strategie di mercato a lungo termine.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera si sta muovendo per rafforzare comunque il reparto offensivo. È atteso nei prossimi giorni a Torino Jonathan David, centravanti canadese in scadenza con il Lille, che firmerà a parametro zero. Il giocatore è atteso per le visite mediche entro la fine della settimana, e rappresenta un investimento importante, ma non necessariamente alternativo a Kolo Muani.

Resta ora da capire se nelle prossime settimane le parti riusciranno ad avvicinarsi. Da parte sua, Massimiliano Allegri (o il nuovo allenatore, se ci sarà un cambio in panchina) ha gradito il rendimento del francese e lo riaccoglierebbe volentieri. Ma tutto dipenderà dalla volontà del PSG di abbassare le proprie pretese, e dalla capacità della Juventus di trovare una formula convincente.

Il mercato è lungo, e Kolo Muani resta uno degli obiettivi principali per completare il reparto avanzato bianconero. Ma per il momento, la trattativa è in salita.