MotoGP 2020, Rossi: “Dovrò decidere se continuare senza correre”

Valentino Rossi ha annunciato che, rispetto a quanto programmato mesi fa, dovrà capire se ritirarsi o continuare senza poter scendere in pista.

Impegnato questa mattina in un’intervista doppia sui social della Yamaha con Maverick Vinales, Rossi ha fatto capire che nelle prossime settimane deciderà se correrà anche nel 2021.

Quando prima dei test di Sepang la casa di Iwata comunicò il passaggio dal prossimo anno nel team ufficiale di Quartararo, aggiunse che se il nove volte campione del mondo avesse deciso di non ritirarsi, avrebbe avuto una M1 factory anche nel 2021.

Invece Covid-19 ha scombussolato i piani di Rossi. “Sono in una situazione difficile perché, come ho detto, la mia prima opzione è cercare di continuare” .

Decisione non facile da prendere per Valentino, anche per i cambiamenti apportati al termine del 2019 nei suoi box, con l’avvicendamento fra Galbusera e Munoz.

“Avrei avuto bisogno di cinque o sei gare, di lavorare col nuovo capo meccanico e di valutare alcune modifiche apportate in squadra per capire se posso essere forte”.

La principale motivazione che potrebbe spingere Valentino a restare in pista anche nel 2021 sono i suoi tifosi. Infatti la stagione 2020, se partirà, vedrà i Gran Premi disputarsi a porte chiuse e senza quella marea gialla presente in tutti i circuiti del mondo.

Il pilota Yamaha, che ieri ha accettato la sfida lanciatagli qualche giorno fa da Charles Leclerc, ha confermato di non avere intenzione di lasciare il mondo delle moto, e quando appenderà il casco al chiodo, si dedicherà a tempo pieno alla VR46 Academy.

In conclusione Rossi, pur pensando già al dopo MotoGP, ha fatto capire che sarà in pista anche nel 2021. “Il problema è che non ci sono gare. Nella situazione più ottimistica possiamo correre nel corso della seconda metà della stagione, quindi speriamo per agosto o settembre‘, spiega il Dottore.

“Ma devo decidere prima. In ogni caso, la mia intenzione è quella di continuare. Pero, ripeto, dovrò prendere questa decisione senza gare”.

