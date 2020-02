MotoGP 2020 Risultati Test Sepang: Quartararo imprendibile

In MotoGP niente è scontato, tantomeno in questo 2020, che si rivela pieno di soprese già nei risultati dei test di Sepang. La terza giornata, infatti, canta l’inno francese.

A trionfare, infatti, non è stato “il solito Marquez” ma un pilota acora più giovane ed altrettanto affamato di vittoria. Il dominatore della terza giornata dei test di Sepang è stato il giovanissimo Fabio Quatraro, pilota della Yamaha Petronas. La sua squadra, infatti, ha appena avuto conferma di non essersi sbagliata a dare al ragazzo francese fiducia e a scommettere tutto su di lui.

MotoGP 2020, risultati dei test a Sepang:

Il terzo giorno non fa che fungere da confrema di quanto già intravisto nelle giornate precedenti. Fabio Quartararo, infatti, aveva comunque già dimostrato di averne di più degli altri piloti.

Il francese ha chiuso infatti nei primi posti le tre giornate dei test di Sepang e ha dato prova di avere già interpretato bene la moto di questo 2020. Anche oggi ha segnato un tempo mozzafiato, pari a 1’58″349 in sella alla sua Yamaha Petronas. Un primo giro importante, che ha dominato anche su chi ha chiuso i test al secondo posto. Il suo primo inseguitore, è infatti Cal Crutchlow sulla Lcr Honda. L’inglesedi Coventry ha segnato un tempo di 1’58″431. Sul gradino più basso del podio c’è uno spagnolo, ma non quello che tutti si aspettavano. Il terzo infatti è Alex Rins in sella alla sua Suzuki.

Valentino Rossi ha chiuso la terza giornata con un risultato che può essere definito soddisfacente, chiudendo in quinta posizione ma non è lui l’azzurro che ha impressionato meglio in terra malese. Francesco Bagnaia infatti su Yamaha si è classificato quarto.

Fabio Quartararo imprendibile a Sepang. Fonte: Profilo Twitter ufficile del pilota.

E per quanto riguarda gli altri italiani? Danilo Petrucci ha chiuso in una buona sesta posizione mentre Andrea Dovizioso ha terminato solo in 14a piazza.

Sepang, tuttavia non ha detto meglio agli spagnoli, in quanto i fratelli Marquez hanno concluso i giri in 16 a posizione Alex, al suo debutto in classe regina, e solo 12o Marc, reduce da un intervento alla spalla. Lorenzo ha girato come collaudatore.

“Sono davvero felice di come sia andata– ha dichiarato Quartararo – sono pienamente soddisfatto della Yamaha, anche nei longrun”.

Classifica e Tempi 3° Giornata di Test di MotoGP a Sepang 09-02-2020:

1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:58.349 17 / 57 2 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:58.431 0.082 0.082 14 / 69 3 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:58.450 0.101 0.019 13 / 42 4 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:58.502 0.153 0.052 15 / 53 5 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.541 0.192 0.039 10 / 51 6 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:58.606 0.257 0.065 17 / 51 7 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:58.610 0.261 0.004 7 / 34 8 MILLER, Jack Pramac Racing 1:58.616 0.267 0.006 13 / 48 9 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:58.694 0.345 0.078 5 / 45 10 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:58.736 0.387 0.042 13 / 32 11 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:58.764 0.415 0.028 4 / 22 12 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:58.772 0.423 0.008 18 / 47 13 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:58.838 0.489 0.066 19 / 58 14 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:58.859 0.510 0.021 23 / 51 15 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1:58.951 0.602 0.092 24 / 42 16 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:59.042 0.693 0.091 20 / 49 17 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:59.104 0.755 0.062 16 / 45 18 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.169 0.820 0.065 30 / 83 19 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.549 1.200 0.380 20 / 59 20 LORENZO, Jorge Yamaha Test Team 1:59.697 1.348 0.148 16 / 46 21 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:59.841 1.492 0.144 11 / 60 22 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:59.860 1.511 0.019 45 / 48 23 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1:59.898 1.549 0.038 12 / 23 24 GUINTOLI, Sylvain SUZUKI Test Team 2:00.100 1.751 0.202 9 / 27 25 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing 2:00.148 1.799 0.048 19 / 43 26 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.123 2.774 0.975 45 / 49 27 TSUDA, Takuya SUZUKI Test Team 2:03.674 5.325 2.551 10 / 16 NC PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing NC SAVADORI, Lorenzo Aprilia Racing Team Gresini NC PIRRO, Michele Ducati Team NC TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team

©RIPRODUZIONE RISERVATA