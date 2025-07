Tammy Abraham saluta l’Italia: è ufficiale il suo passaggio al Besiktas

Tammy Abraham lascia la Serie A dopo quattro stagioni e si prepara ad iniziare una nuova avventura in Turchia. L’attaccante inglese è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas per la stagione 2025-26: i documenti sono stati firmati e l’accordo tra i club è stato raggiunto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia e confermato anche da Sport Mediaset, la trattativa tra Roma e Besiktas si è chiusa con la firma dei documenti ufficiali. Abraham si trasferisce in prestito oneroso per 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni e ulteriori 2 milioni di bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Il centravanti inglese firmerà un contratto quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione con il club turco. Un ingaggio importante che conferma la centralità del suo ruolo nel progetto del Besiktas.

Arrivato in Italia nel 2021 dal Chelsea per volere di José Mourinho, Abraham ha vissuto alti e bassi con la maglia della Roma, dove ha comunque lasciato un segno indelebile: 29 gol in 112 presenze in Serie A.

Con i giallorossi ha alzato al cielo la Conference League nel 2022, primo storico trofeo della competizione, risultando decisivo nel cammino europeo. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo nel 2023-24, è rientrato nella stagione successiva con la maglia del Milan, in prestito secco. Con i rossoneri ha disputato 45 partite segnando 10 gol e ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana 2024-25 sotto la guida di Sergio Conceição.

A 28 anni, Abraham riparte dal Besiktas, una delle squadre più gloriose del calcio turco, che punta al rilancio dopo stagioni complicate. Il club bianconero vede in lui il centravanti ideale per guidare l’attacco e tornare competitivo sia in patria che in Europa.

Per Abraham si tratta anche di un’occasione per rimettersi in mostra a livello internazionale, con l’obiettivo di riconquistare un posto nella nazionale inglese in vista dei prossimi impegni internazionali.