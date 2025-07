Wimbledon 2025: favoriti e pronostico del torneo più iconico del tennis

Il torneo di Wimbledon, in corso dal 30 giugno al 13 luglio 2025, è il terzo Slam della stagione tennistica e il più antico e prestigioso evento del circuito.

Si gioca sui prati dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, ed è sinonimo di tradizione, eleganza e storia: l’unico Slam a disputarsi sull’erba e a richiedere ancora il completo bianco per i tennisti in campo.

Quello di Wimbledon è sicuramente il torneo più affascinante del mondo ed il sogno di ogni tennista. Non è il più ricco del circuito in quanto da anni gli US Open hanno montepremi maggiore.

Quella di quest’anno è l’edizione numero 138 di Wimbledon primato che nel circuito nessuno può vantare.

Un po’ di storia: Wimbledon, il tempio del tennis

Il torneo di Wimbledon nasce nel lontano 1877 e da allora è diventato la culla della leggenda del tennis. L’albo d’oro maschile è dominato da Roger Federer, che ha trionfato ben otto volte (dal 2003 al 2007, 2009, 2012, 2017), seguito da Pete Sampras (7 titoli) e Novak Djokovic che ha raggiunto quota 7 successi nel 2022. Tra le donne, la regina è Martina Navratilova con 9 titoli, seguita da Serena Williams e Steffi Graf entrambe a quota 7.

Nel 2023 il titolo maschile è andato a Carlos Alcaraz, che ha battuto Djokovic in una finale epica, mentre l’anno scorso si è imposto il sorprendente Jannik Sinner diventando il primo italiano della storia a vincere Wimbledon.

In campo femminile, le ultime vincitrici sono state Elena Rybakina, Marketa Vondrousova e nel 2024 la giovane statunitense Coco Gauff, che ha scritto il suo nome tra le grandi a soli 20 anni.

Wimbledon 2025: i favoriti per il tabellone maschile

The first man not named Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic or Andy Murray to win the #Wimbledon Gentlemen's Singles since 2002.@CarlosAlcaraz 🆕 pic.twitter.com/RAzrGluV2q — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

L’edizione 2025 si presenta più aperta che mai. Difficile immaginare un Wimbledon 2025 senza la solita coppia di favoriti: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due pretendenti primari per la conquista dello Slam londinese.

I due giovani dominatori del tennis mondiale sembrano irraggiungibili per chiunque, almeno nei tornei del Grande Slam, dove riescono sempre ad alzare il livello nei momenti decisivi.

Tuttavia, c’è un nome che continua a incombere su ogni pronostico: Novak Djokovic. La “vecchia volpe”, pur non al 100% fisicamente, ha già dimostrato più volte di sapersi rigenerare sul grande palcoscenico.

Il cammino di Sinner: subito insidie nel tabellone:

Il sorteggio non ha sorriso a Sinner, che troverà sulla sua strada ostacoli di rilievo fin dai primi turni. Dopo un avvio abbordabile, al terzo turno potrebbe affrontare l’imprevedibile Denis Shapovalov, poi al quarto l’americano Tommy Paul, giocatore solido e sempre temibile sull’erba. Ai quarti, lo attendono possibili duelli con Lorenzo Musetti o Alexander Bublik, entrambi capaci di giocate estemporanee che possono ribaltare l’inerzia. In semifinale, infine, potrebbe esserci l’attesissimo scontro con Draper o lo stesso Djokovic.

Alcaraz in discesa, ma attenzione a Felix

Più agevole il tabellone per Carlos Alcaraz, che debutterà contro Fabio Fognini, uno dei pochi veterani ancora in corsa. Le vere insidie, per lo spagnolo, inizieranno solo al terzo turno, dove potrebbe incontrare Felix Auger-Aliassime, tornato in forma e sempre pericoloso sull’erba.

Superato questo ostacolo, il cammino si apre fino a una possibile semifinale contro Alexander Zverev, avversario già battuto più volte in passato da Carlitos. Se dovesse confermare la brillante forma vista a Roland Garros, Alcaraz è destinato a spingersi ancora una volta fino in fondo.

Ecco i principali candidati al titolo maschile di Wimbledon 2025:

Carlos Alcaraz : lo spagnolo ha già dimostrato di poter dominare sull’erba con la vittoria del 2023. Il suo mix di potenza, agilità e resistenza mentale lo rendono un protagonista annunciato.

: lo spagnolo ha già dimostrato di poter dominare sull’erba con la vittoria del 2023. Il suo mix di potenza, agilità e resistenza mentale lo rendono un protagonista annunciato. Jannik Sinner : campione in carica, ha maturato esperienza e solidità. Con il suo servizio preciso e il gioco pulito da fondo campo, l’azzurro vuole confermarsi tra i grandi.

: campione in carica, ha maturato esperienza e solidità. Con il suo servizio preciso e il gioco pulito da fondo campo, l’azzurro vuole confermarsi tra i grandi. Novak Djokovic : pur reduce da un infortunio nel 2024, il fuoriclasse serbo punta al record di 8 titoli a Wimbledon per eguagliare Federer. Non va mai escluso.

: pur reduce da un infortunio nel 2024, il fuoriclasse serbo punta al record di 8 titoli a Wimbledon per eguagliare Federer. Non va mai escluso. Daniil Medvedev e Alexander Zverev : outsider di lusso. Più a loro agio sul cemento, ma comunque pericolosi.

: outsider di lusso. Più a loro agio sul cemento, ma comunque pericolosi. Ben Shelton e Holger Rune: giovani rampanti che potrebbero sorprendere con la loro esuberanza.

📊 Quote indicative (aggiornate al 1° luglio):

Giocatore Quota media vincente Carlos Alcaraz 3.25 Jannik Sinner 3.75 Novak Djokovic 5.50 Medvedev 10.00 Shelton 12.00

Wimbledon 2025: le favorite del torneo femminile

Nel tabellone WTA, il livello è altissimo e le sorprese sempre dietro l’angolo.

Sabalenka favorita a Wimbledon 2025, ma il tabellone è un labirinto:

Aryna Sabalenka è la tennista da battere in questa edizione di Wimbledon, forte del suo status di top seed e di una prima metà di stagione esplosiva. Tuttavia, il suo cammino sull’erba londinese si preannuncia irto di ostacoli. Già al secondo turno, la bielorussa potrebbe affrontare la cinese Sun, rivelazione dell’edizione 2024 con un clamoroso approdo ai quarti di finale.

E non finisce qui. Nei turni successivi, il tabellone le ha riservato potenziali incroci con Marketa Vondrousova, campionessa 2023, l’ex top-10 Elina Svitolina, e soprattutto Madison Keys, recente vincitrice degli Australian Open proprio in finale contro Sabalenka. Un percorso ad alta tensione per chi punta al titolo.

Jasmine Paolini: sogni d’erba e un tabellone alla portata

Più favorevole invece il sorteggio per Jasmine Paolini, protagonista assoluta nel 2024 con la storica finale persa contro Barbora Krejcikova. L’azzurra arriva a Wimbledon con nuove certezze e avversarie che, sulla carta, ha già dimostrato di saper controllare.

Nei primi turni, potrebbe affrontare Noskova, la rientrante Anisimova e Haddad Maia. Sfide insidiose, ma decisamente alla portata di una Paolini in fiducia. Il suo stile di gioco aggressivo da fondo campo, combinato a una maggiore esperienza, la rende una possibile outsider anche quest’anno.

Le altre favorite per il titolo sono:

Iga Swiatek : numero uno del mondo, ha vinto ovunque tranne che a Wimbledon. L’erba è la sua sfida, ma il talento è indiscutibile.

: numero uno del mondo, ha vinto ovunque tranne che a Wimbledon. L’erba è la sua sfida, ma il talento è indiscutibile. Elena Rybakina : vincitrice nel 2022, potente al servizio e precisa nei colpi piatti. Ama l’erba e ha un gioco perfetto per Londra.

: vincitrice nel 2022, potente al servizio e precisa nei colpi piatti. Ama l’erba e ha un gioco perfetto per Londra. Coco Gauff : la campionessa in carica è cresciuta molto. Ha tutto per ripetersi: grinta, atletismo e concentrazione.

: la campionessa in carica è cresciuta molto. Ha tutto per ripetersi: grinta, atletismo e concentrazione. Mirra Andreeva: la baby prodigio russa ha già eliminato grandi nomi e può dire la sua anche quest’anno.

📊 Quote indicative (aggiornate al 1° luglio):

Giocatrice Quota media vincente Iga Swiatek 3.00 Rybakina 4.25 Gauff 5.50 Sabalenka 7.00 Andreeva 12.00

Outsider e mine vaganti: da Berrettini a Osaka, chi può sorprendere a Wimbledon 2025

Non solo big: il torneo di Wimbledon 2025 potrebbe riservare colpi di scena, grazie alla presenza di diversi outsider di lusso pronti a ribaltare i pronostici.

Tabellone maschile: Italia, speranze in Berrettini e occhio a Bublik

Partendo dal torneo maschile, sono molti i nomi da tenere d’occhio oltre ai favoriti. A cominciare da Alexander Bublik, che ha già dimostrato di poter impensierire i migliori, battendo Jannik Sinner appena due settimane fa. Il kazako, con il suo tennis imprevedibile e aggressivo, è una mina vagante su erba.

L’Italia si affida anche al ritorno del finalista 2021, Matteo Berrettini: se in condizione fisica accettabile, l’ex numero 6 al mondo resta tra i migliori interpreti del gioco su erba.

Da monitorare anche il canadese Gabriel Diallo, fresco vincitore del torneo di ’s-Hertogenbosch, e l’olandese Tallon Griekspoor, trionfatore sabato a Mallorca: entrambi arrivano a Londra in grande fiducia.

Torneo femminile: sorprese possibili anche nel tabellone WTA

Nel settore femminile, si fa presto a guardare oltre i grandi nomi. Tra le outsider da tenere d’occhio, si segnalano le giovani JOINT e EALA, la solida Elise Mertens, la veterana Tatjana Maria, e l’americana Kessler. Tutte potrebbero approfittare di eventuali cadute delle favorite per farsi largo nel tabellone.

Più complessa la situazione di Emma Raducanu, clamorosa vincitrice degli US Open 2021, ma da allora incapace di confermarsi: il talento c’è, ma la continuità manca. Scommettere su di lei oggi è un azzardo, anche se il pubblico britannico sogna la favola.

Altri nomi da monitorare

Il momento tennistico è estremamente fluido. Tra gli ex Top 10 in crisi, spiccano i nomi di Stefanos Tsitsipas, Holger Rune e Andrey Rublev, giocatori dal grande potenziale ma attualmente in cerca di identità.

Occhio invece agli statunitensi Ben Shelton, Frances Tiafoe e Tommy Paul, tutti capaci di giocare il “torneo della vita” sull’erba londinese. Non va dimenticato nemmeno Hubert Hurkacz, semifinalista a Wimbledon in passato e dotato di un servizio micidiale su questa superficie.

Tra le donne, attenzione alla rientrante Naomi Osaka, avversaria scomoda per chiunque, così come a Elina Svitolina, Paula Badosa, Ekaterina Alexandrova e Ludmila Samsonova. Quest’ultima, russa di nascita ma cresciuta tennisticamente in Liguria, fu a un passo dalla naturalizzazione italiana: oggi resta una delle giocatrici più solide su erba.

Conclusioni: chi solleverà il trofeo a Wimbledon 2025?

Wimbledon non è solo un torneo, è la cattedrale del tennis mondiale, dove storia e leggenda si fondono in un’atmosfera unica. Sinner e Gauff difendono il titolo, ma dovranno vedersela con i migliori al mondo, in un campo insidioso e spettacolare come l’erba inglese.

Le sorprese non mancheranno, ma chi saprà dominare la pressione e adattarsi meglio alle condizioni, scriverà il suo nome nell’albo d’oro più prestigioso del tennis.