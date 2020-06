MotoGP 2020: Lorenzo torna in Ducati?

Jorge Lorenzo potrebbe tornare in Ducati, se la squadra di Borgo Panigale non trovasse l’accordo per il rinnovo di contratto con Andrea Dovizioso.

Il mercato piloti 2021 regala un altro colpo di scena. Ad un anno di distanza dal tentativo di Gigi dall’Igna di riportare Lorenzo a Borgo Panigale, lo spagnolo sempre più tentato dal ritorno in MotoGP, nelle ultime ore si sarebbe offerto alla Ducati.

Il primo a parlare di questa ipotesi è Lin Jarvis, dichiarando che l’unica possibilità per il collaudatore della Yamaha fossero la Ducati o l’Aprilia. Infatti il dirigente della squadra di Iwata aveva aggiunto che i piani iniziali del test team e la wild card a Barcellona, a causa del Covid 19 erano saltati.

Lorenzo voleva correre il Gp di Catalogna, per capire se le prestazioni negative del 2019 erano dovute allo scarso feeling con la Honda, e, per accertarsi di questo, voleva risalire in sella alla sua vecchia M1. L’impossibilità di effettuare gare e verificare se fosse ancora competitivo, con Rossi sempre più vicino alla Petronas che non vuole perdere Morbidelli, sembravano far diventare definitivo il suo ritiro.

Invece potrebbe non essere così. Nonostante la Ktm abbia scelto Petrucci come erede di Espargaro, ed al momento Dovizioso non ha alternative, nelle trattativa con la Ducati c’è una differenza di quasi cinque milioni di euro.

La sensazione è che fra le parti ci sia una sorta di muro contro muro. Il vice campione del mondo non vuole fare un altro sacrificio come quattro anni fa, e anche nel 2019 molto spesso ci sono state dell’incomprensioni con la squadra.

Who wants to see @lorenzo99 back on the grid with a @YamahaMotoGP YZR-M1?

.

.

To watch this full chat with Jorge Lorenzo & @BenSpies11 click here: https://t.co/ygmELyLgTo pic.twitter.com/DFaaxTd3QX — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) June 5, 2020

Lorenzo è conscio di questo stallo, e sta provando ad inserirsi. Nel corso di una conversazione con Dall’Igna ha comunicato che sarebbe disposto ad accettare un ingaggio molto inferiore a quello del 2017-2018, pur di tornare nella top class nella prossima stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS