MotoGP 2020, Jarvis: “La decisione di Rossi arriverà entro Giugno”

Lin Jarvis conferma che Valentino Rossi prenderà la decisione sul se allungare la sua carriera o ritirarsi entro due mesi.

Durante alcune interviste rilasciate nelle ultime ore, Lin Jarvis ha ribadito, come già fatto la scorsa settimana, che la Yamaha non può aspettare l’inizio del mondiale per sapere cosa deciderà di fare Valentino Rossi.

A Sky Sport MotoGP, il Managing Director della Yamaha ha parlato dell’argomento che sta tenendo banco in questo periodo nel mondo del Motomondiale, vale a dire il futuro del Dottore.

“Abbiamo iniziato a parlare. Lui avrebbe dovuto decidere entro fine Giugno, perché l’idea era di fare cinque o sei gare per capire se era competitivo. Questo non si può fare con la situazione attuale, e lui sta capendo che è una scelta personale“.

Su quando arriverà la decisione di Rossi, Jarvis si è sbilanciato e prevede che i tempi siano ormai maturi. “Credo che la tempistica possa essere lo stesso simile, dunque entro due mesi, diciamo Giugno“.

Oltre alla casa di Iwata, ad avere fretta è anche la Petronas, che in queste settimane aveva tentato di tenersi Quartararo per l’anno prossimo, ipotesi respinta con forza dai giapponesi.

Il manager americano ha spiegato che a convincere Vinales a rimanere e dire di no all’offerta della Ducati è stato il presidente della Yamaha, Takashi Kagikawa, e nel 2021, con l’arrivo del francese in squadra, non ci sarà una prima o seconda guida.

Altro argomento toccato da Jarvis è il possibile ritorno nel 2021 di Jorge Lorenzo. Jarvis è stato cauto su questa possibilità, in quanto durante questa stagione fare delle wild card sarà molto difficile.

Legata a quest’ipotesi c’è Morbidelli, ma Jarvis non ha nessun intenzione di perderlo, ed è consapevole che il pilota italiano sia seguito da altre case. “Mi piace tanto Franco, e vorrei che rimanesse con la squadra Petronas. Se Valentino decidesse di continuare, sarebbe molto bello avere una squadra con loro due insieme.”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS