MotoGP 2020, Lorenzo: “Se torno a correre lo farò con la Yamaha”

Dall’annuncio della wild card di Lorenzo a Barcellona, in molti vedevano questa notizia come il primo segnale da parte del quattro volte campione del mondo di essersi pentito della decisione presa lo scorso Novembre a Valencia.

In collegamento da Dubai, dove sta trascorrendo un periodo di vacanza, il maiorchino ha parlato a Sky Sport Moto Gp delle conseguenze del Coronavius sul mondiale 2020.

Lorenzo è stato molto cauto su quando il campionato potrà iniziare. “Si parla di Giugno-Luglio. Se dovesse cominciare da Barcellona, allora partirei con gli altri, visto che li faccio la wild card. Ma in questo momento dobbiamo fare quello che dicono gli esperti”.

Il nuovo collaudatore della Yamaha ha confessato la sua emozione, di poter essere di nuovo in pista con la M1 al Montemelò. Inoltre ha voluto ringraziare per gli attestati di stima dei giorni scorsi Vinales, che lo aveva invitato a fare più gare possibili.

L’ex pilota di Honda e Ducati non ha obiettivi particolari per Barcellona, ma il suo compito sarà soltanto di fornire informazioni agli ingegneri. Per questo motivo parteciperà ai test del giorno successivo al GP catalano.

The wildcard announcement you've all been waiting for! 🙌@lorenzo99 to return at the #CatalanGP! 😎#MotoGP | 📰https://t.co/J05u4bOfgc pic.twitter.com/lg09FQlbZH